https://ria.ru/20220405/npo-1781939601.html
В Госдуме предложили признать нежелательными 14 зарубежных НПО
В Госдуме предложили признать нежелательными 14 зарубежных НПО - РИА Новости, 05.04.2022
В Госдуме предложили признать нежелательными 14 зарубежных НПО
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств предлагает признать нежелательными в России 14 зарубежных неправительственных... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:13
2022-04-05T17:13
2022-04-05T17:36
россия
chatham house
польша
политика
госдума рф
генеральная прокуратура рф
василий пискарев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств предлагает признать нежелательными в России 14 зарубежных неправительственных организаций (НПО), заявил глава комиссии Василий Пискарев."Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что декларируемые ими цели не соответствуют действительности. Данные неправительственные организации работают в ущерб безопасности нашей страны: реализуют полномасштабные программы и проекты по дискредитации России на международной арене", - передает слова Пискарева Telegram-канал комиссии.Как отмечено в сообщении, организации занимались финансированием антироссийской деятельности. Так, предлагается признать нежелательными в РФ семь НПО из Польши, пять из Англии и две из Германии."Среди них - Фонды им. Стефана Батория и им. Казимира Пулаского (Польша), английские НПО "Chatham House" и "Oak Foundation", немецкие "Фонд им. Генриха Белля" и "Dekabristen e.V.", а также ряд других", - добавляется там.Уточняется, что соответствующее обращение будет направлено в Генпрокуратуру.
https://ria.ru/20220325/mash-1780134426.html
https://ria.ru/20220323/organizatsii-1779580178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, chatham house, польша, политика, госдума рф, генеральная прокуратура рф, василий пискарев
17:13 05.04.2022 (обновлено: 17:36 05.04.2022)
В Госдуме предложили признать нежелательными 14 зарубежных НПО
Депутат Пискарев предложил признать нежелательными в России 14 зарубежных НПО