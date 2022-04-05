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В Госдуме предложили признать нежелательными 14 зарубежных НПО - РИА Новости, 05.04.2022
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В Госдуме предложили признать нежелательными 14 зарубежных НПО
В Госдуме предложили признать нежелательными 14 зарубежных НПО - РИА Новости, 05.04.2022
В Госдуме предложили признать нежелательными 14 зарубежных НПО
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств предлагает признать нежелательными в России 14 зарубежных неправительственных... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:13
2022-04-05T17:36
россия
chatham house
польша
политика
госдума рф
генеральная прокуратура рф
василий пискарев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств предлагает признать нежелательными в России 14 зарубежных неправительственных организаций (НПО), заявил глава комиссии Василий Пискарев."Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что декларируемые ими цели не соответствуют действительности. Данные неправительственные организации работают в ущерб безопасности нашей страны: реализуют полномасштабные программы и проекты по дискредитации России на международной арене", - передает слова Пискарева Telegram-канал комиссии.Как отмечено в сообщении, организации занимались финансированием антироссийской деятельности. Так, предлагается признать нежелательными в РФ семь НПО из Польши, пять из Англии и две из Германии."Среди них - Фонды им. Стефана Батория и им. Казимира Пулаского (Польша), английские НПО "Chatham House" и "Oak Foundation", немецкие "Фонд им. Генриха Белля" и "Dekabristen e.V.", а также ряд других", - добавляется там.Уточняется, что соответствующее обращение будет направлено в Генпрокуратуру.
https://ria.ru/20220325/mash-1780134426.html
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россия, chatham house, польша, политика, госдума рф, генеральная прокуратура рф, василий пискарев
17:13 05.04.2022 (обновлено: 17:36 05.04.2022)
 
В Госдуме предложили признать нежелательными 14 зарубежных НПО

Депутат Пискарев предложил признать нежелательными в России 14 зарубежных НПО

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств предлагает признать нежелательными в России 14 зарубежных неправительственных организаций (НПО), заявил глава комиссии Василий Пискарев.
"Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что декларируемые ими цели не соответствуют действительности. Данные неправительственные организации работают в ущерб безопасности нашей страны: реализуют полномасштабные программы и проекты по дискредитации России на международной арене", - передает слова Пискарева Telegram-канал комиссии.
На съезде партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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ЛДПР попросит Генпрокуратуру признать Mash нежелательной организацией
Как отмечено в сообщении, организации занимались финансированием антироссийской деятельности. Так, предлагается признать нежелательными в РФ семь НПО из Польши, пять из Англии и две из Германии.
"Среди них - Фонды им. Стефана Батория и им. Казимира Пулаского (Польша), английские НПО "Chatham House" и "Oak Foundation", немецкие "Фонд им. Генриха Белля" и "Dekabristen e.V.", а также ряд других", - добавляется там.
Уточняется, что соответствующее обращение будет направлено в Генпрокуратуру.
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 10:47
Пискарев: зарубежные НПО ведут деструктивную деятельность против России
 
РоссияChatham HouseПольшаПолитикаГосдума РФГенеральная прокуратура РФВасилий Пискарев
 
 
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