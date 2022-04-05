https://ria.ru/20220405/npo-1781939601.html

В Госдуме предложили признать нежелательными 14 зарубежных НПО

В Госдуме предложили признать нежелательными 14 зарубежных НПО - РИА Новости, 05.04.2022

В Госдуме предложили признать нежелательными 14 зарубежных НПО

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств предлагает признать нежелательными в России 14 зарубежных неправительственных... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:13

2022-04-05T17:13

2022-04-05T17:36

россия

chatham house

польша

политика

госдума рф

генеральная прокуратура рф

василий пискарев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств предлагает признать нежелательными в России 14 зарубежных неправительственных организаций (НПО), заявил глава комиссии Василий Пискарев."Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что декларируемые ими цели не соответствуют действительности. Данные неправительственные организации работают в ущерб безопасности нашей страны: реализуют полномасштабные программы и проекты по дискредитации России на международной арене", - передает слова Пискарева Telegram-канал комиссии.Как отмечено в сообщении, организации занимались финансированием антироссийской деятельности. Так, предлагается признать нежелательными в РФ семь НПО из Польши, пять из Англии и две из Германии."Среди них - Фонды им. Стефана Батория и им. Казимира Пулаского (Польша), английские НПО "Chatham House" и "Oak Foundation", немецкие "Фонд им. Генриха Белля" и "Dekabristen e.V.", а также ряд других", - добавляется там.Уточняется, что соответствующее обращение будет направлено в Генпрокуратуру.

https://ria.ru/20220325/mash-1780134426.html

https://ria.ru/20220323/organizatsii-1779580178.html

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, chatham house, польша, политика, госдума рф, генеральная прокуратура рф, василий пискарев