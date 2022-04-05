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ВСУ выдали гранатометы, но не показали, как пользоваться, рассказал пленный - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/nlaw-1781820159.html
ВСУ выдали гранатометы, но не показали, как пользоваться, рассказал пленный
ВСУ выдали гранатометы, но не показали, как пользоваться, рассказал пленный - РИА Новости, 05.04.2022
ВСУ выдали гранатометы, но не показали, как пользоваться, рассказал пленный
Украинским военным раздали гранатометы NLAW, но не показали, как ими пользоваться, заявил пленный украинский военнослужащий Александр Борщ. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:19
2022-04-05T09:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
харьков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинским военным раздали гранатометы NLAW, но не показали, как ими пользоваться, заявил пленный украинский военнослужащий Александр Борщ."NLAW раздавали, но как им пользоваться - не показывали. Потом его назад вернули, и все", - сказал он на видеозаписи, которая имеется в распоряжении РИА Новости.Борщ отметил, что в его роте на вооружении были автоматы и пулеметы Калашникова, ручные противотанковые гранатометы.Он рассказал, что родился в 1999 году, проходил службу в 95-й бригаде 12-го отдельного батальона. Стоял со своей ротой под Харьковом, где попал в бой с российскими войсками. Был ранен в спину и ногу, сутки пролежал в лесополосе. Был найден на следующий день военными РФ. После оказания первой помощи и перевозки был отправлен в Россию, где его прооперировали. Говорит, что ему уже намного лучше.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220311/nlaw-1777640216.html
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в мире, владимир путин, россия, харьков, украина, вооруженные силы украины
09:19 05.04.2022 (обновлено: 09:42 05.04.2022)
 
ВСУ выдали гранатометы, но не показали, как пользоваться, рассказал пленный

Пленный рассказал, что украинским военным раздали NLAW, но не показали, как пользоваться

© AP Photo / Emilio MorenattiУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Украинские военные в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинским военным раздали гранатометы NLAW, но не показали, как ими пользоваться, заявил пленный украинский военнослужащий Александр Борщ.
"NLAW раздавали, но как им пользоваться - не показывали. Потом его назад вернули, и все", - сказал он на видеозаписи, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
Борщ отметил, что в его роте на вооружении были автоматы и пулеметы Калашникова, ручные противотанковые гранатометы.
Он рассказал, что родился в 1999 году, проходил службу в 95-й бригаде 12-го отдельного батальона. Стоял со своей ротой под Харьковом, где попал в бой с российскими войсками. Был ранен в спину и ногу, сутки пролежал в лесополосе. Был найден на следующий день военными РФ. После оказания первой помощи и перевозки был отправлен в Россию, где его прооперировали. Говорит, что ему уже намного лучше.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военнослужащие во время учений со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов NLAW в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 12:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинский военный рассказал, как изучал NLAW по видео из интернета
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияХарьковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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