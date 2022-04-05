Крымские немцы призвали Шольца остановить травлю русскоязычного населения
Крымские немцы призвали канцлера ФРГ Шольца остановить травлю русскоязычного населения
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал канцлера Германии Олафа Шольца прекратить травлю русскоязычного населения и не допустить скатывания к расизму.
"Крымские немцы обеспокоены ситуацией, складывающейся в Германии. Русскоязычное население повсеместно подвергается травле и давлению. Самое поразительное то, что весь этот беспредел происходит при молчаливым согласии и кое-где и поощрении местных властей. Мы верим, что Германия продолжает оставаться демократической страной, которой чужд и ненавистен национализм. Надеемся, что украинский фашизм не даст всходы в современной Германии. Призываем канцлера Германии Олафа Шольца прекратить травлю русскоязычного населения и не допустить скатывания страны к расизму", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, русскоязычные немцы являются законопослушными гражданами Германии и не заслужили столь унизительного к себе отношения.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.