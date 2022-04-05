Киев готовился в марте решить силой вопрос Донбасса, заявил Небензя
Постпред России Небензя в СБ ООН: Киев готовился в марте решить силой вопрос Донбасса
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 5 апр – РИА Новости. Киевские власти готовились в марте силой решить проблему Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, сегодня взрывы и снаряды звучат почти на всей территории Украины, а не только на востоке страны, именно потому, что другого способа принести мир в Донбасс не осталось после того, как Киев категорически отказался выполнять минские соглашения, "приготовившись при этом уже в марте решить проблему Донбасса военным путем".
"В ходе нашей спецоперации мы нашли множество соответствующих секретных приказов", - подчеркнул Небензя.
"Нам говорят, что на Украине не может быть нацистов. Однако мы прекрасно знаем, что они у вас не только есть, но и, к сожалению, правят балом. Да и как может быть иначе, если национальными героями Украины являются нацистские пособники Бандера и Шухевич, ответственные не только за Холокост, но и за убийства сотен тысяч мирных поляков, русских, украинцев и евреев", - заявил он.
Как указал Небензя, Владимир Зеленский предпочел не замечать украинских неонацистов, делая вид, что их попросту нет.