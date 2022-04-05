https://ria.ru/20220405/nebenzya-1781983645.html

Киев готовился в марте решить силой вопрос Донбасса, заявил Небензя

Киев готовился в марте решить силой вопрос Донбасса, заявил Небензя - РИА Новости, 05.04.2022

Киев готовился в марте решить силой вопрос Донбасса, заявил Небензя

Киевские власти готовились в марте силой решить проблему Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T22:01

2022-04-05T22:01

2022-04-05T22:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

киев

украина

донбасс

совет безопасности оон

василий небензя

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ООН, 5 апр – РИА Новости. Киевские власти готовились в марте силой решить проблему Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, сегодня взрывы и снаряды звучат почти на всей территории Украины, а не только на востоке страны, именно потому, что другого способа принести мир в Донбасс не осталось после того, как Киев категорически отказался выполнять минские соглашения, "приготовившись при этом уже в марте решить проблему Донбасса военным путем"."В ходе нашей спецоперации мы нашли множество соответствующих секретных приказов", - подчеркнул Небензя."Нам говорят, что на Украине не может быть нацистов. Однако мы прекрасно знаем, что они у вас не только есть, но и, к сожалению, правят балом. Да и как может быть иначе, если национальными героями Украины являются нацистские пособники Бандера и Шухевич, ответственные не только за Холокост, но и за убийства сотен тысяч мирных поляков, русских, украинцев и евреев", - заявил он.Как указал Небензя, Владимир Зеленский предпочел не замечать украинских неонацистов, делая вид, что их попросту нет.

https://ria.ru/20220325/donbass-1780083015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, киев, украина, донбасс, совет безопасности оон, василий небензя