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Киев готовился в марте решить силой вопрос Донбасса, заявил Небензя - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/nebenzya-1781983645.html
Киев готовился в марте решить силой вопрос Донбасса, заявил Небензя
Киев готовился в марте решить силой вопрос Донбасса, заявил Небензя - РИА Новости, 05.04.2022
Киев готовился в марте решить силой вопрос Донбасса, заявил Небензя
Киевские власти готовились в марте силой решить проблему Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T22:01
2022-04-05T22:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
киев
украина
донбасс
совет безопасности оон
василий небензя
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Киевские власти готовились в марте силой решить проблему Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, сегодня взрывы и снаряды звучат почти на всей территории Украины, а не только на востоке страны, именно потому, что другого способа принести мир в Донбасс не осталось после того, как Киев категорически отказался выполнять минские соглашения, "приготовившись при этом уже в марте решить проблему Донбасса военным путем"."В ходе нашей спецоперации мы нашли множество соответствующих секретных приказов", - подчеркнул Небензя."Нам говорят, что на Украине не может быть нацистов. Однако мы прекрасно знаем, что они у вас не только есть, но и, к сожалению, правят балом. Да и как может быть иначе, если национальными героями Украины являются нацистские пособники Бандера и Шухевич, ответственные не только за Холокост, но и за убийства сотен тысяч мирных поляков, русских, украинцев и евреев", - заявил он.Как указал Небензя, Владимир Зеленский предпочел не замечать украинских неонацистов, делая вид, что их попросту нет.
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в мире, владимир зеленский, киев, украина, донбасс, совет безопасности оон, василий небензя
22:01 05.04.2022
 
Киев готовился в марте решить силой вопрос Донбасса, заявил Небензя

Постпред России Небензя в СБ ООН: Киев готовился в марте решить силой вопрос Донбасса

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 апр – РИА Новости. Киевские власти готовились в марте силой решить проблему Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, сегодня взрывы и снаряды звучат почти на всей территории Украины, а не только на востоке страны, именно потому, что другого способа принести мир в Донбасс не осталось после того, как Киев категорически отказался выполнять минские соглашения, "приготовившись при этом уже в марте решить проблему Донбасса военным путем".
"В ходе нашей спецоперации мы нашли множество соответствующих секретных приказов", - подчеркнул Небензя.
"Нам говорят, что на Украине не может быть нацистов. Однако мы прекрасно знаем, что они у вас не только есть, но и, к сожалению, правят балом. Да и как может быть иначе, если национальными героями Украины являются нацистские пособники Бандера и Шухевич, ответственные не только за Холокост, но и за убийства сотен тысяч мирных поляков, русских, украинцев и евреев", - заявил он.
Как указал Небензя, Владимир Зеленский предпочел не замечать украинских неонацистов, делая вид, что их попросту нет.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 15:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные готовились к городским боям при наступлении на Донбасс
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийКиевУкраинаДонбассСовет Безопасности ООНВасилий Небензя
 
 
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