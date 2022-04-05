https://ria.ru/20220405/nauka-1781871514.html
В РАН предложили распространить меры поддержки IТ-отрасли на всю науку
В РАН предложили распространить меры поддержки IТ-отрасли на всю науку - РИА Новости, 05.04.2022
В РАН предложили распространить меры поддержки IТ-отрасли на всю науку
Принимаемые правительством России меры поддержки IТ-отрасли должны быть распространены на всю науку, чтобы предотвратить отток кадров, заявил журналистам... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:02
2022-04-05T13:02
2022-04-05T13:02
александр сергеев (ран)
российская академия наук
наука
россия
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Принимаемые правительством России меры поддержки IТ-отрасли должны быть распространены на всю науку, чтобы предотвратить отток кадров, заявил журналистам президент Российской академии наук Александр Сергеев."Сейчас принимаются целые пакеты поддержки IТ-отрасли, чтобы сделать работу в нашей стране для них более удобной, более выгодной. Наверное, они приведут к результатам положительным... IТ-сектор сейчас у всех на виду и на слуху. На самом деле, эти льготы, эти меры поддержки должны быть распространены на всю науку", - сказал Сергеев.Он отметил, что IТ-индустрия - это фактически один из разделов современной науки и технологий."Мы очень надеемся, что для того, чтобы предотвратить отток кадров в науке, тоже будут аналогичные приняты меры правительством. И это очень важно, потому что наука сейчас у нас как никогда востребована", - подчеркнул президент РАН.
https://ria.ru/20220325/gosduma-1780118216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр сергеев (ран), российская академия наук, наука, россия
В РАН предложили распространить меры поддержки IТ-отрасли на всю науку
Президент РАН Сергеев: меры поддержки IТ-отрасли должны быть распространены на всю науку
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Принимаемые правительством России меры поддержки IТ-отрасли должны быть распространены на всю науку, чтобы предотвратить отток кадров, заявил журналистам президент Российской академии наук Александр Сергеев.
"Сейчас принимаются целые пакеты поддержки IТ-отрасли, чтобы сделать работу в нашей стране для них более удобной, более выгодной. Наверное, они приведут к результатам положительным... IТ-сектор сейчас у всех на виду и на слуху. На самом деле, эти льготы, эти меры поддержки должны быть распространены на всю науку", - сказал Сергеев.
Он отметил, что IТ-индустрия - это фактически один из разделов современной науки и технологий.
"Мы очень надеемся, что для того, чтобы предотвратить отток кадров в науке, тоже будут аналогичные приняты меры правительством. И это очень важно, потому что наука сейчас у нас как никогда востребована", - подчеркнул президент РАН
.