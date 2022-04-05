https://ria.ru/20220405/nauka-1781871514.html

В РАН предложили распространить меры поддержки IТ-отрасли на всю науку

В РАН предложили распространить меры поддержки IТ-отрасли на всю науку - РИА Новости, 05.04.2022

В РАН предложили распространить меры поддержки IТ-отрасли на всю науку

Принимаемые правительством России меры поддержки IТ-отрасли должны быть распространены на всю науку, чтобы предотвратить отток кадров, заявил журналистам... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:02

2022-04-05T13:02

2022-04-05T13:02

александр сергеев (ран)

российская академия наук

наука

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Принимаемые правительством России меры поддержки IТ-отрасли должны быть распространены на всю науку, чтобы предотвратить отток кадров, заявил журналистам президент Российской академии наук Александр Сергеев."Сейчас принимаются целые пакеты поддержки IТ-отрасли, чтобы сделать работу в нашей стране для них более удобной, более выгодной. Наверное, они приведут к результатам положительным... IТ-сектор сейчас у всех на виду и на слуху. На самом деле, эти льготы, эти меры поддержки должны быть распространены на всю науку", - сказал Сергеев.Он отметил, что IТ-индустрия - это фактически один из разделов современной науки и технологий."Мы очень надеемся, что для того, чтобы предотвратить отток кадров в науке, тоже будут аналогичные приняты меры правительством. И это очень важно, потому что наука сейчас у нас как никогда востребована", - подчеркнул президент РАН.

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Владимир Лаврентьев

александр сергеев (ран), российская академия наук, наука, россия