https://ria.ru/20220405/nato-1781944000.html

В США призвали Финляндию и Швецию скорее определиться с членством в НАТО

В США призвали Финляндию и Швецию скорее определиться с членством в НАТО - РИА Новости, 05.04.2022

В США призвали Финляндию и Швецию скорее определиться с членством в НАТО

НАТО ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила во вторник постоянный РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:31

2022-04-05T17:31

2022-04-05T17:31

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сша

нато

финляндия

швеция

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. НАТО ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит."Нам предстоит дождаться, какое решение примут эти два суверенных государства в предстоящие недели и месяцы", - сказала в ходе брифинга для журналистов Смит, отвечая на вопрос о перспективах вступления двух скандинавских стран в НАТО.Она добавила, что США приветствовали бы присоединение Финляндии и Швеции к альянсу, и считают, что эти две страны уже на данном этапе являются ценными партнерами для НАТО. Смит также отметила, что и та, и другая страна располагают существенными возможностями в военно-технической сфере."Мы слышали звучащие из Хельсинки и Стокгольма заявления, однако считаем, что необходимо дождаться окончательного решения от этих стран", - указала Смит. Американский дипломат вновь подчеркнула, что политика "открытых дверей" альянса остается в силе, о чем НАТО четко донесла другим странам, включая Россию. "Двери альянса останутся открытыми, и это не обсуждается. Точка. Мы четко заявили об этом нашим российским партнерам. Ничего не изменится, и ни одна отдельная страна не сможет повлиять на процесс вступление других государств в альянс", - резюмировала постпред США.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской специальной военной операции на Украине. Россия начала ее 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/finlyandiya-1781100175.html

https://ria.ru/20220319/evrosoyuz-1779020595.html

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финляндия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, нато, финляндия, швеция