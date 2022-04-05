https://ria.ru/20220405/nalogi-1781946452.html

Налоговая служба США приостанавливает обмен информацией с Россией

Налоговая служба США приостанавливает обмен информацией с Россией - РИА Новости, 05.04.2022

Налоговая служба США приостанавливает обмен информацией с Россией

Агентство Рейтер со ссылкой на Минфин США сообщило, что американская налоговая служба приостановила обмен налоговой информацией с Россией. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:38

2022-04-05T17:38

2022-04-05T17:55

сша

россия

в мире

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на Минфин США сообщило, что американская налоговая служба приостановила обмен налоговой информацией с Россией."Налоговое управление США (Internal Revenue Service, IRS) приостановило обмен информацией с налоговыми органами России", - пишет агентство.В минфине США заявили, что обмен информацией прекратился еще 24 февраля.

https://ria.ru/20220405/platezhi-1781805894.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, в мире, министерство финансов сша, санкции в отношении россии