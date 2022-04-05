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Налоговая служба США приостанавливает обмен информацией с Россией - РИА Новости, 05.04.2022
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Налоговая служба США приостанавливает обмен информацией с Россией
Налоговая служба США приостанавливает обмен информацией с Россией - РИА Новости, 05.04.2022
Налоговая служба США приостанавливает обмен информацией с Россией
Агентство Рейтер со ссылкой на Минфин США сообщило, что американская налоговая служба приостановила обмен налоговой информацией с Россией. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:38
2022-04-05T17:55
сша
россия
в мире
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на Минфин США сообщило, что американская налоговая служба приостановила обмен налоговой информацией с Россией."Налоговое управление США (Internal Revenue Service, IRS) приостановило обмен информацией с налоговыми органами России", - пишет агентство.В минфине США заявили, что обмен информацией прекратился еще 24 февраля.
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сша, россия, в мире, министерство финансов сша, санкции в отношении россии
17:38 05.04.2022 (обновлено: 17:55 05.04.2022)
 
Налоговая служба США приостанавливает обмен информацией с Россией

Минфин США сообщил о приостановке обмена налоговой информацией с Россией

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на Минфин США сообщило, что американская налоговая служба приостановила обмен налоговой информацией с Россией.
"Налоговое управление США (Internal Revenue Service, IRS) приостановило обмен информацией с налоговыми органами России", - пишет агентство.
В минфине США заявили, что обмен информацией прекратился еще 24 февраля.
Монета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 03:52
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