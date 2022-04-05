https://ria.ru/20220405/nalogi-1781946452.html
Налоговая служба США приостанавливает обмен информацией с Россией
Налоговая служба США приостанавливает обмен информацией с Россией - РИА Новости, 05.04.2022
Налоговая служба США приостанавливает обмен информацией с Россией
Агентство Рейтер со ссылкой на Минфин США сообщило, что американская налоговая служба приостановила обмен налоговой информацией с Россией. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:38
2022-04-05T17:38
2022-04-05T17:55
сша
россия
в мире
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на Минфин США сообщило, что американская налоговая служба приостановила обмен налоговой информацией с Россией."Налоговое управление США (Internal Revenue Service, IRS) приостановило обмен информацией с налоговыми органами России", - пишет агентство.В минфине США заявили, что обмен информацией прекратился еще 24 февраля.
https://ria.ru/20220405/platezhi-1781805894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, министерство финансов сша, санкции в отношении россии
17:38 05.04.2022 (обновлено: 17:55 05.04.2022)
Налоговая служба США приостанавливает обмен информацией с Россией
Минфин США сообщил о приостановке обмена налоговой информацией с Россией