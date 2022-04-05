https://ria.ru/20220405/moskva-1781813258.html
Москвичей предупредили о дожде с мокрым снегом
Москвичей предупредили о дожде с мокрым снегом - РИА Новости, 05.04.2022
Москвичей предупредили о дожде с мокрым снегом
Облачная погода, ближе к вечеру дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха будет до плюс 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T07:51
2022-04-05T07:51
2022-04-05T08:16
общество
москва
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Облачная погода, ближе к вечеру дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха будет до плюс 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 733 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва
07:51 05.04.2022 (обновлено: 08:16 05.04.2022)
Москвичей предупредили о дожде с мокрым снегом
Синоптик Леус пообещал москвичам во вторник облачную погоду и до плюс шести градусов
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Облачная погода, ближе к вечеру дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха будет до плюс 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве
ожидается облачная погода, в начале дня с прояснениями. Ближе к вечеру небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Днем температура в столице плюс 4-6 градусов", - сообщил Леус.
Синоптик также сообщил, что ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, порывистый.
Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 733 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.