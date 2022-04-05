https://ria.ru/20220405/moskva-1781813258.html

Москвичей предупредили о дожде с мокрым снегом

Москвичей предупредили о дожде с мокрым снегом - РИА Новости, 05.04.2022

Москвичей предупредили о дожде с мокрым снегом

Облачная погода, ближе к вечеру дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха будет до плюс 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T07:51

2022-04-05T07:51

2022-04-05T08:16

общество

москва

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Облачная погода, ближе к вечеру дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха будет до плюс 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 733 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20220405/pogoda-1781812310.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва