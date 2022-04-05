00:15 05.04.2022 (обновлено: 06:36 05.04.2022)
Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались более 250 украинских морпехов
Глава Чечни Кадыров заявил, что в Мариуполе в российский плен сдались 267 морпехов ВСУ
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольно сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии
Добровольно сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам в Мариуполе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Двести шестьдесят семь морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня (в понедельник - ред.) в Мариуполе сдались в плен российским вооруженным силам. Это очень правильный и осознанный выбор!" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни подчеркнул, что российская армия не воюет с мирным населением, и призвал всех украинских военных перейти на "правильную сторону" и "вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа". Он добавил, что сдавшиеся в плен морпехи находятся в полной безопасности.
Боевые действия российских Вооруженных сил на Украине идут с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта войска выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.