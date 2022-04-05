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Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались более 250 украинских морпехов

Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались более 250 украинских морпехов - РИА Новости, 05.04.2022

Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались более 250 украинских морпехов

Более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам в Мариуполе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T00:15

2022-04-05T00:15

2022-04-05T06:36

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам в Мариуполе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.Глава Чечни подчеркнул, что российская армия не воюет с мирным населением, и призвал всех украинских военных перейти на "правильную сторону" и "вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа". Он добавил, что сдавшиеся в плен морпехи находятся в полной безопасности.Боевые действия российских Вооруженных сил на Украине идут с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта войска выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/natsionalisty-1781790222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, донбасс