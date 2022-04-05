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Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались более 250 украинских морпехов - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/morpekhi-1781799683.html
Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались более 250 украинских морпехов
Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались более 250 украинских морпехов - РИА Новости, 05.04.2022
Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались более 250 украинских морпехов
Более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам в Мариуполе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T00:15
2022-04-05T06:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам в Мариуполе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.Глава Чечни подчеркнул, что российская армия не воюет с мирным населением, и призвал всех украинских военных перейти на "правильную сторону" и "вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа". Он добавил, что сдавшиеся в плен морпехи находятся в полной безопасности.Боевые действия российских Вооруженных сил на Украине идут с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта войска выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/natsionalisty-1781790222.html
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в мире, россия, украина, донбасс
00:15 05.04.2022 (обновлено: 06:36 05.04.2022)
 
Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались более 250 украинских морпехов

Глава Чечни Кадыров заявил, что в Мариуполе в российский плен сдались 267 морпехов ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольно сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии
Добровольно сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Добровольно сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам в Мариуполе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Двести шестьдесят семь морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня (в понедельник - ред.) в Мариуполе сдались в плен российским вооруженным силам. Это очень правильный и осознанный выбор!" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что российская армия не воюет с мирным населением, и призвал всех украинских военных перейти на "правильную сторону" и "вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа". Он добавил, что сдавшиеся в плен морпехи находятся в полной безопасности.
Боевые действия российских Вооруженных сил на Украине идут с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта войска выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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