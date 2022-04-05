https://ria.ru/20220405/moratoriy-1781805748.html
Полянский: будущее моратория на развертывание РСМД зависит от Запада
Полянский: будущее моратория на развертывание РСМД зависит от Запада - РИА Новости, 05.04.2022
Полянский: будущее моратория на развертывание РСМД зависит от Запада
Будущее моратория РФ на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от масштабов наращивания сил на западных рубежах РФ и от... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T03:47
2022-04-05T03:47
2022-04-05T03:47
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ООН, 5 апр - РИА Новости. Будущее моратория РФ на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от масштабов наращивания сил на западных рубежах РФ и от подпитки оружием украинских властей, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на комиссии ООН по разоружению."Хотели бы дополнительно упомянуть о том, что объявленный Россией мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности остается в силе", - сказала Полянский."Его дальнейшая судьба будет, разумеется, напрямую зависеть от масштабов и содержания тех действий по наращиванию сил и средств на наших западных рубежах и подпитки вооружениями нынешних украинских властей, которые страны НАТО предпринимают сейчас", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220405/primenenie-1781805580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, в мире, сша
Полянский: будущее моратория на развертывание РСМД зависит от Запада
Зампостпреда Полянский: будущее моратория на развертывание РСМД зависит от действий Запада