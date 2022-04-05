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Полянский: будущее моратория на развертывание РСМД зависит от Запада - РИА Новости, 05.04.2022
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Полянский: будущее моратория на развертывание РСМД зависит от Запада
Полянский: будущее моратория на развертывание РСМД зависит от Запада - РИА Новости, 05.04.2022
Полянский: будущее моратория на развертывание РСМД зависит от Запада
Будущее моратория РФ на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от масштабов наращивания сил на западных рубежах РФ и от... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T03:47
2022-04-05T03:47
россия
нато
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ООН, 5 апр - РИА Новости. Будущее моратория РФ на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от масштабов наращивания сил на западных рубежах РФ и от подпитки оружием украинских властей, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на комиссии ООН по разоружению."Хотели бы дополнительно упомянуть о том, что объявленный Россией мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности остается в силе", - сказала Полянский."Его дальнейшая судьба будет, разумеется, напрямую зависеть от масштабов и содержания тех действий по наращиванию сил и средств на наших западных рубежах и подпитки вооружениями нынешних украинских властей, которые страны НАТО предпринимают сейчас", - подчеркнул он.
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россия, нато, в мире, сша
03:47 05.04.2022
 
Полянский: будущее моратория на развертывание РСМД зависит от Запада

Зампостпреда Полянский: будущее моратория на развертывание РСМД зависит от действий Запада

CC0 / U.S. Army / Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
CC0 / U.S. Army /
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
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ООН, 5 апр - РИА Новости. Будущее моратория РФ на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от масштабов наращивания сил на западных рубежах РФ и от подпитки оружием украинских властей, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на комиссии ООН по разоружению.
"Хотели бы дополнительно упомянуть о том, что объявленный Россией мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности остается в силе", - сказала Полянский.
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"Его дальнейшая судьба будет, разумеется, напрямую зависеть от масштабов и содержания тех действий по наращиванию сил и средств на наших западных рубежах и подпитки вооружениями нынешних украинских властей, которые страны НАТО предпринимают сейчас", - подчеркнул он.
 
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