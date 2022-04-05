15:56 05.04.2022 (обновлено: 18:36 05.04.2022)
В Болгарии рассказали, какое место займет Россия в новом миропорядке
Социолог Христов: Россия станет полюсом силы, а у Европы нет геополитической воли
Вид столицы Болгарии Софии
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Старому миропорядку пришел конец, однако новый еще не наступил, заявил в эфире Радио Болгария социолог Иво Христов.
"Речь идет об упразднении капитализма в том виде, в каком мы его знаем. Об обществе, где жестко контролируется ментальность людей посредством электронных сетей. Буквально на наших глазах ликвидируется так называемый средний класс. Проблема в том, что происходит ускорение истории", — отметил автор.
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"Я бы не сказал, что это союз. Скорее — хорошо понятый интерес. Очевидно, что Россия и Китай хотят изменить статус-кво. Это будет серьезное сотрудничество, потому что интересы стран совпадают, однако нового Варшавского договора ждать не стоит", — говорится в статье.
Макроблоки придут на смену глобализации, но пока они не выкристаллизуются, мир пройдет через множество калибровок, в том числе через конфликты, и Украина не будет последней, считает социолог.
"Европейские элиты работают против эгоистичных, чисто европейских экономических интересов. Все это преподносится в идеологической обертке "освобождения от тоталитарной зависимости от России". В результате Европа станет колесом, крепко прикрепленным к колеснице США", — резюмировал автор.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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