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В Болгарии рассказали, какое место займет Россия в новом миропорядке - РИА Новости, 05.04.2022
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В Болгарии рассказали, какое место займет Россия в новом миропорядке
В Болгарии рассказали, какое место займет Россия в новом миропорядке - РИА Новости, 05.04.2022
В Болгарии рассказали, какое место займет Россия в новом миропорядке
Старому миропорядку пришел конец, однако новый еще не наступил, заявил в эфире Радио Болгария социолог Иво Христов. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:56
2022-04-05T18:36
в мире
россия
сша
болгария
европа
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Старому миропорядку пришел конец, однако новый еще не наступил, заявил в эфире Радио Болгария социолог Иво Христов."Речь идет об упразднении капитализма в том виде, в каком мы его знаем. Об обществе, где жестко контролируется ментальность людей посредством электронных сетей. Буквально на наших глазах ликвидируется так называемый средний класс. Проблема в том, что происходит ускорение истории", — отметил автор.Комбинация Китая и России — единственное, что может уравновесить США и составить конкуренцию, считает Иво Христов."Я бы не сказал, что это союз. Скорее — хорошо понятый интерес. Очевидно, что Россия и Китай хотят изменить статус-кво. Это будет серьезное сотрудничество, потому что интересы стран совпадают, однако нового Варшавского договора ждать не стоит", — говорится в статье.Макроблоки придут на смену глобализации, но пока они не выкристаллизуются, мир пройдет через множество калибровок, в том числе через конфликты, и Украина не будет последней, считает социолог."Европейские элиты работают против эгоистичных, чисто европейских экономических интересов. Все это преподносится в идеологической обертке "освобождения от тоталитарной зависимости от России". В результате Европа станет колесом, крепко прикрепленным к колеснице США", — резюмировал автор.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
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в мире, россия, сша, болгария, европа
15:56 05.04.2022 (обновлено: 18:36 05.04.2022)
 
В Болгарии рассказали, какое место займет Россия в новом миропорядке

Социолог Христов: Россия станет полюсом силы, а у Европы нет геополитической воли

© РИА Новости / Юрьев Александр / Перейти в фотобанкВид столицы Болгарии Софии
Вид столицы Болгарии Софии - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Юрьев Александр
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Вид столицы Болгарии Софии
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Старому миропорядку пришел конец, однако новый еще не наступил, заявил в эфире Радио Болгария социолог Иво Христов.
"Речь идет об упразднении капитализма в том виде, в каком мы его знаем. Об обществе, где жестко контролируется ментальность людей посредством электронных сетей. Буквально на наших глазах ликвидируется так называемый средний класс. Проблема в том, что происходит ускорение истории", — отметил автор.
Посетители Китайской международной выставки проходят мимо глобуса с изображением зоны торгового оборота Китая - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 08:00
Украина стала операцией прикрытия для перекройки мира
Комбинация Китая и России — единственное, что может уравновесить США и составить конкуренцию, считает Иво Христов.
"Я бы не сказал, что это союз. Скорее — хорошо понятый интерес. Очевидно, что Россия и Китай хотят изменить статус-кво. Это будет серьезное сотрудничество, потому что интересы стран совпадают, однако нового Варшавского договора ждать не стоит", — говорится в статье.
Макроблоки придут на смену глобализации, но пока они не выкристаллизуются, мир пройдет через множество калибровок, в том числе через конфликты, и Украина не будет последней, считает социолог.
"Европейские элиты работают против эгоистичных, чисто европейских экономических интересов. Все это преподносится в идеологической обертке "освобождения от тоталитарной зависимости от России". В результате Европа станет колесом, крепко прикрепленным к колеснице США", — резюмировал автор.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 15:33
Daily Telegraph: Россия похоронила западный миропорядок
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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