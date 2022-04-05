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МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Румынии - РИА Новости, 05.04.2022
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МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Румынии
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Румынии - РИА Новости, 05.04.2022
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Румынии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Москва ответит на высылку 10 сотрудников посольства РФ в Бухаресте. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T19:24
2022-04-05T19:24
россия
санкции в отношении россии
санкции
румыния
бухарест
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
мария захарова
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Москва ответит на высылку 10 сотрудников посольства РФ в Бухаресте.Ранее во вторник румынские власти решили выслать из страны 10 сотрудников посольства Российской Федерации в Бухаресте."Россия даст соответствующий ответ", - сказала Захарова.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и цифра эта возрастет, поскольку пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия – часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их "срежиссированными США" и предположила, что "кто-то из них испытывает неловкость от участия в спектакле".Комментируя эти решения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов.
https://ria.ru/20220405/daniya-1781938681.html
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россия, санкции в отношении россии, санкции, румыния, бухарест, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, мария захарова
19:24 05.04.2022
 
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Румынии

Захарова: Москва ответит на высылку десяти сотрудников посольства России в Бухаресте

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Москва ответит на высылку 10 сотрудников посольства РФ в Бухаресте.
Ранее во вторник румынские власти решили выслать из страны 10 сотрудников посольства Российской Федерации в Бухаресте.
Копенгаген - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 17:11
Посол: Дания не доказала противоправную деятельность высылаемых дипломатов
"Россия даст соответствующий ответ", - сказала Захарова.
После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и цифра эта возрастет, поскольку пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.
Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия – часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их "срежиссированными США" и предположила, что "кто-то из них испытывает неловкость от участия в спектакле".
Комментируя эти решения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 16:18
Евросоюз вышлет нескольких российских сотрудников постпредства
 
РоссияСанкции в отношении РоссииСанкцииРумынияБухарестМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваМария Захарова
 
 
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