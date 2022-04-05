https://ria.ru/20220405/mid-1781966317.html

МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Румынии

МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Румынии - РИА Новости, 05.04.2022

МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Румынии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Москва ответит на высылку 10 сотрудников посольства РФ в Бухаресте. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T19:24

2022-04-05T19:24

2022-04-05T19:24

россия

санкции в отношении россии

санкции

румыния

бухарест

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

мария захарова

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Москва ответит на высылку 10 сотрудников посольства РФ в Бухаресте.Ранее во вторник румынские власти решили выслать из страны 10 сотрудников посольства Российской Федерации в Бухаресте."Россия даст соответствующий ответ", - сказала Захарова.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и цифра эта возрастет, поскольку пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия – часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их "срежиссированными США" и предположила, что "кто-то из них испытывает неловкость от участия в спектакле".Комментируя эти решения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов.

https://ria.ru/20220405/daniya-1781938681.html

https://ria.ru/20220405/vysylka-1781924602.html

россия

румыния

бухарест

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, санкции в отношении россии, санкции, румыния, бухарест, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, мария захарова