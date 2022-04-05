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Медведев назвал демилитаризацию и денацификацию сложными задачами - РИА Новости, 05.04.2022
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Медведев назвал демилитаризацию и денацификацию сложными задачами
Медведев назвал демилитаризацию и денацификацию сложными задачами - РИА Новости, 05.04.2022
Медведев назвал демилитаризацию и денацификацию сложными задачами
Демилитаризация и денацификация - сложные задачи и не исполняются одномоментно, одна из важнейших целей - изменение полного лживых мифов сознания части... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:38
2022-04-05T10:38
владимир путин
евразия
лиссабон (город)
украина
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Демилитаризация и денацификация - сложные задачи и не исполняются одномоментно, одна из важнейших целей - изменение полного лживых мифов сознания части украинцев, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Президент России Владимир Путин твёрдо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины. Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений", - написал Медведев в своем Telegram-канале."Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока", - добавил он.
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владимир путин, евразия, лиссабон (город), украина, в мире
10:38 05.04.2022
 
Медведев назвал демилитаризацию и денацификацию сложными задачами

Зампред Совбеза Медведев: демилитаризация и денацификация не исполняются одномоментно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Демилитаризация и денацификация - сложные задачи и не исполняются одномоментно, одна из важнейших целей - изменение полного лживых мифов сознания части украинцев, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Президент России Владимир Путин твёрдо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины. Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
"Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока", - добавил он.
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