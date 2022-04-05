https://ria.ru/20220405/medvedev-1781834560.html
Медведев назвал демилитаризацию и денацификацию сложными задачами
Медведев назвал демилитаризацию и денацификацию сложными задачами - РИА Новости, 05.04.2022
Медведев назвал демилитаризацию и денацификацию сложными задачами
Демилитаризация и денацификация - сложные задачи и не исполняются одномоментно, одна из важнейших целей - изменение полного лживых мифов сознания части... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:38
2022-04-05T10:38
2022-04-05T10:38
владимир путин
евразия
лиссабон (город)
украина
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Демилитаризация и денацификация - сложные задачи и не исполняются одномоментно, одна из важнейших целей - изменение полного лживых мифов сознания части украинцев, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Президент России Владимир Путин твёрдо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины. Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений", - написал Медведев в своем Telegram-канале."Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока", - добавил он.
https://ria.ru/20220405/ukraina-1781820571.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, евразия, лиссабон (город), украина, в мире
Медведев назвал демилитаризацию и денацификацию сложными задачами
Зампред Совбеза Медведев: демилитаризация и денацификация не исполняются одномоментно