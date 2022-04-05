https://ria.ru/20220405/medvedev-1781834560.html

Медведев назвал демилитаризацию и денацификацию сложными задачами

Медведев назвал демилитаризацию и денацификацию сложными задачами - РИА Новости, 05.04.2022

Медведев назвал демилитаризацию и денацификацию сложными задачами

Демилитаризация и денацификация - сложные задачи и не исполняются одномоментно, одна из важнейших целей - изменение полного лживых мифов сознания части... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:38

2022-04-05T10:38

2022-04-05T10:38

владимир путин

евразия

лиссабон (город)

украина

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Демилитаризация и денацификация - сложные задачи и не исполняются одномоментно, одна из важнейших целей - изменение полного лживых мифов сознания части украинцев, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Президент России Владимир Путин твёрдо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины. Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений", - написал Медведев в своем Telegram-канале."Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока", - добавил он.

https://ria.ru/20220405/ukraina-1781820571.html

евразия

лиссабон (город)

украина

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Дарья Буймова

владимир путин, евразия, лиссабон (город), украина, в мире