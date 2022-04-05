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"Глубинного украинства" никогда не было в истории, заявил Медведев - РИА Новости, 05.04.2022
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"Глубинного украинства" никогда не было в истории, заявил Медведев
"Глубинного украинства" никогда не было в истории, заявил Медведев - РИА Новости, 05.04.2022
"Глубинного украинства" никогда не было в истории, заявил Медведев
"Глубинного украинства" никогда не было в истории, это и есть один большой фейк, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:08
2022-04-05T10:24
в мире
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Глубинного украинства" никогда не было в истории, это и есть один большой фейк, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Всё потому, что глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, – это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует", - написал он в своем Telegram-канале.
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в мире, украина, дмитрий медведев
10:08 05.04.2022 (обновлено: 10:24 05.04.2022)
 
"Глубинного украинства" никогда не было в истории, заявил Медведев

Медведев: "глубинного украинства" никогда не было, это один большой фейк

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Глубинного украинства" никогда не было в истории, это и есть один большой фейк, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Всё потому, что глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, – это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует", - написал он в своем Telegram-канале.
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