https://ria.ru/20220405/medvedev-1781829026.html

"Глубинного украинства" никогда не было в истории, заявил Медведев

"Глубинного украинства" никогда не было в истории, заявил Медведев - РИА Новости, 05.04.2022

"Глубинного украинства" никогда не было в истории, заявил Медведев

"Глубинного украинства" никогда не было в истории, это и есть один большой фейк, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:08

2022-04-05T10:08

2022-04-05T10:24

в мире

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Глубинного украинства" никогда не было в истории, это и есть один большой фейк, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Всё потому, что глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, – это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220403/medvedev-1781579825.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, дмитрий медведев