https://ria.ru/20220405/maska-1782026679.html
Церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет онлайн
Церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет онлайн - РИА Новости, 06.04.2022
Церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет онлайн
Церемония вручения театральной премии "Золотая маска" пройдет онлайн. Об этом организаторы сообщили на странице мероприятия во "ВКонтакте". РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-05T18:49
2022-04-05T18:49
2022-04-06T10:50
культура
новости культуры
театр
театральный фестиваль "золотая маска"
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Церемония вручения театральной премии "Золотая маска" пройдет онлайн. Об этом организаторы сообщили на странице мероприятия во "ВКонтакте". "Уверены, что объявление лауреатов в прямом эфире, непосредственное обращение и связь с участниками Фестиваля и номинантами Премии сохранят принципиально важные свойства этого события – объединение людей театра, взаимное внимание и поддержку", — говорится в публикации.Трансляция пройдет на платформе онлайн-кинотеатра Okko, а также в соцсетях фестиваля.Дата осталась прежней — 20 апреля.
https://ria.ru/20220404/ramt-1781838948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, театральный фестиваль "золотая маска"
18:49 05.04.2022 (обновлено: 10:50 06.04.2022)
Церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет онлайн
Организаторы объявили, что вручение театральной премии "Золотая маска" пройдет онлайн