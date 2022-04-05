https://ria.ru/20220405/maska-1782026679.html

Церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет онлайн

Церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет онлайн - РИА Новости, 06.04.2022

Церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет онлайн

Церемония вручения театральной премии "Золотая маска" пройдет онлайн. Об этом организаторы сообщили на странице мероприятия во "ВКонтакте". РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-05T18:49

2022-04-05T18:49

2022-04-06T10:50

культура

новости культуры

театр

театральный фестиваль "золотая маска"

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Церемония вручения театральной премии "Золотая маска" пройдет онлайн. Об этом организаторы сообщили на странице мероприятия во "ВКонтакте". "Уверены, что объявление лауреатов в прямом эфире, непосредственное обращение и связь с участниками Фестиваля и номинантами Премии сохранят принципиально важные свойства этого события – объединение людей театра, взаимное внимание и поддержку", — говорится в публикации.Трансляция пройдет на платформе онлайн-кинотеатра Okko, а также в соцсетях фестиваля.Дата осталась прежней — 20 апреля.

https://ria.ru/20220404/ramt-1781838948.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, театральный фестиваль "золотая маска"