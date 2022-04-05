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Церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет онлайн - РИА Новости, 06.04.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220405/maska-1782026679.html
Церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет онлайн
Церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет онлайн - РИА Новости, 06.04.2022
Церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет онлайн
Церемония вручения театральной премии "Золотая маска" пройдет онлайн. Об этом организаторы сообщили на странице мероприятия во "ВКонтакте". РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-05T18:49
2022-04-06T10:50
культура
новости культуры
театр
театральный фестиваль "золотая маска"
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Церемония вручения театральной премии "Золотая маска" пройдет онлайн. Об этом организаторы сообщили на странице мероприятия во "ВКонтакте". "Уверены, что объявление лауреатов в прямом эфире, непосредственное обращение и связь с участниками Фестиваля и номинантами Премии сохранят принципиально важные свойства этого события – объединение людей театра, взаимное внимание и поддержку", — говорится в публикации.Трансляция пройдет на платформе онлайн-кинотеатра Okko, а также в соцсетях фестиваля.Дата осталась прежней — 20 апреля.
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новости культуры, театр, театральный фестиваль "золотая маска"
18:49 05.04.2022 (обновлено: 10:50 06.04.2022)
 
Церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет онлайн

Организаторы объявили, что вручение театральной премии "Золотая маска" пройдет онлайн

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНаграды российской национальной театральной премии "Золотая маска-2019"
Награды российской национальной театральной премии Золотая маска-2019 - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Церемония вручения театральной премии "Золотая маска" пройдет онлайн. Об этом организаторы сообщили на странице мероприятия во "ВКонтакте".
"Уверены, что объявление лауреатов в прямом эфире, непосредственное обращение и связь с участниками Фестиваля и номинантами Премии сохранят принципиально важные свойства этого события – объединение людей театра, взаимное внимание и поддержку", — говорится в публикации.
Трансляция пройдет на платформе онлайн-кинотеатра Okko, а также в соцсетях фестиваля.
Дата осталась прежней — 20 апреля.
Здание Российского академического молодежного театра в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 23:01Культура
Стали известны лауреаты премии Союза театральных деятелей
 
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