https://ria.ru/20220405/mariupol-1781974796.html

Возле Мариуполя сбили еще два украинских Ми-8

Возле Мариуполя сбили еще два украинских Ми-8 - РИА Новости, 06.04.2022

Возле Мариуполя сбили еще два украинских Ми-8

Российские военные сбили два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к Мариуполю со стороны моря, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-05T20:19

2022-04-05T20:19

2022-04-06T00:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские военные сбили два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к Мариуполю со стороны моря, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков."Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона "Азов". Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов", — сказал он.Конашенков напомнил, что Россия доводила до Киева предложения о возможности добровольно сложить оружие для военных, но их проигнорировали."Данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются. С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских Вооруженных сил и Донецкой Народной Республики", — сказал генерал-майор.По данным ведомства, за день ракетчики и ВКС поразили 33 военных объекта ВСУ. В частности, сбиты пять ударных беспилотников. Кроме того, представитель министерства заявил о прорыве обороны украинской мотопехотной бригады на Северодонецком направлении силовиками ЛНР. Группировка войск республики ведет бои на окраинах Замуловки и Новотошковского.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/ukraina-1781974027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об уничтоженных военных объектах Украины Вечерний брифинг Минобороны РФ 2022-04-05T20:19 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мариуполь