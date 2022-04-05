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Возле Мариуполя сбили еще два украинских Ми-8 - РИА Новости, 06.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/mariupol-1781974796.html
Возле Мариуполя сбили еще два украинских Ми-8
Возле Мариуполя сбили еще два украинских Ми-8 - РИА Новости, 06.04.2022
Возле Мариуполя сбили еще два украинских Ми-8
Российские военные сбили два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к Мариуполю со стороны моря, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-05T20:19
2022-04-06T00:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские военные сбили два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к Мариуполю со стороны моря, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков."Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона "Азов". Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов", — сказал он.Конашенков напомнил, что Россия доводила до Киева предложения о возможности добровольно сложить оружие для военных, но их проигнорировали."Данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются. С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских Вооруженных сил и Донецкой Народной Республики", — сказал генерал-майор.По данным ведомства, за день ракетчики и ВКС поразили 33 военных объекта ВСУ. В частности, сбиты пять ударных беспилотников. Кроме того, представитель министерства заявил о прорыве обороны украинской мотопехотной бригады на Северодонецком направлении силовиками ЛНР. Группировка войск республики ведет бои на окраинах Замуловки и Новотошковского.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/ukraina-1781974027.html
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Минобороны РФ об уничтоженных военных объектах Украины
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в мире, мариуполь
20:19 05.04.2022 (обновлено: 00:08 06.04.2022)
 
Возле Мариуполя сбили еще два украинских Ми-8

В районе Мариуполя российские военные сбили еще два украинских военных вертолета Ми-8

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские военные сбили два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к Мариуполю со стороны моря, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона "Азов". Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов", — сказал он.
Конашенков напомнил, что Россия доводила до Киева предложения о возможности добровольно сложить оружие для военных, но их проигнорировали.
"Данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются. С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских Вооруженных сил и Донецкой Народной Республики", — сказал генерал-майор.
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По данным ведомства, за день ракетчики и ВКС поразили 33 военных объекта ВСУ. В частности, сбиты пять ударных беспилотников.
Кроме того, представитель министерства заявил о прорыве обороны украинской мотопехотной бригады на Северодонецком направлении силовиками ЛНР. Группировка войск республики ведет бои на окраинах Замуловки и Новотошковского.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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