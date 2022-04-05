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Украинские националисты уничтожают иностранные суда в порту Мариуполя - РИА Новости, 05.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/mariupol-1781878057.html
Украинские националисты уничтожают иностранные суда в порту Мариуполя
Украинские националисты уничтожают иностранные суда в порту Мариуполя - РИА Новости, 05.04.2022
Украинские националисты уничтожают иностранные суда в порту Мариуполя
Украинские националисты, удерживающие порт Мариуполя, начали уничтожать его инфраструктуру и иностранные суда, сообщила в Telegram Народная милиция ДНР. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:20
2022-04-05T14:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
мариуполь
турция
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ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Украинские националисты, удерживающие порт Мариуполя, начали уничтожать его инфраструктуру и иностранные суда, сообщила в Telegram Народная милиция ДНР.По данным Народной милиции, националисты и специалисты 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ работают над созданием фейков, чтобы обвинить "в зверствах" российских военнослужащих и бойцов ДНР.В ведомстве не исключили, что противник начал уничтожать суда вместе с экипажами, чтобы выдать это за результаты артиллерийских ударов российских войск. В Народной милиции заявляют, что ведется "только точечный огонь по огневым позициям украинских националистов".Кроме того, Киев игнорирует официальные запросы "по эвакуации шести иностранных судов, которые вместе с экипажами были целенаправленно заблокированы националистами путем минирования акватории порта еще до начала специальной военной операции".Как сообщал представитель Народной милиции ДНР в пятницу, в Мариуполе оказывают сопротивление четыре тысячи украинских боевиков, которые разбиты на три группы: основная часть находится на предприятии "Азовсталь", еще две группы — в центральной части города и порту.По его словам, украинские военные не контролируют Мариуполь, но у них есть возможность перемещаться по подземным ходам и в единичных случаях оказывать сопротивление.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что военные окружили Мариуполь и начали зачистку отдельных районов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/vzryv-1781859545.html
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в мире, днр, мариуполь, турция
13:20 05.04.2022 (обновлено: 14:21 05.04.2022)
 
Украинские националисты уничтожают иностранные суда в порту Мариуполя

Народная милиция ДНР зафиксировала пожар на турецком судне "Азбург" в порту Мариуполя

© AFP 2022 / Aleksey FilippovПорт Мариуполя
Порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AFP 2022 / Aleksey Filippov
Порт Мариуполя
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Украинские националисты, удерживающие порт Мариуполя, начали уничтожать его инфраструктуру и иностранные суда, сообщила в Telegram Народная милиция ДНР.

"Нам стало известно о возгорании и сильном задымлении на турецком судне "Азбург", действующем под доминиканским флагом, на борту которого находятся двенадцать граждан Украины", — говорится в публикации.

По данным Народной милиции, националисты и специалисты 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ работают над созданием фейков, чтобы обвинить "в зверствах" российских военнослужащих и бойцов ДНР.
В ведомстве не исключили, что противник начал уничтожать суда вместе с экипажами, чтобы выдать это за результаты артиллерийских ударов российских войск. В Народной милиции заявляют, что ведется "только точечный огонь по огневым позициям украинских националистов".
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Кроме того, Киев игнорирует официальные запросы "по эвакуации шести иностранных судов, которые вместе с экипажами были целенаправленно заблокированы националистами путем минирования акватории порта еще до начала специальной военной операции".
Как сообщал представитель Народной милиции ДНР в пятницу, в Мариуполе оказывают сопротивление четыре тысячи украинских боевиков, которые разбиты на три группы: основная часть находится на предприятии "Азовсталь", еще две группы — в центральной части города и порту.
По его словам, украинские военные не контролируют Мариуполь, но у них есть возможность перемещаться по подземным ходам и в единичных случаях оказывать сопротивление.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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