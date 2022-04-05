https://ria.ru/20220405/mariupol-1781841472.html

Студентка из Крыма рассказала, как бежала из Мариуполя с раненым отцом

Студентка из Крыма рассказала, как бежала из Мариуполя с раненым отцом - РИА Новости, 05.04.2022

Студентка из Крыма рассказала, как бежала из Мариуполя с раненым отцом

Фразой "Хочу жить" заканчивается каждая запись в небольшом дневнике студентки из Крыма Ольги Димитриу, которая отправилась на каникулы к родителям в Мариуполь и РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:08

2022-04-05T11:08

2022-04-05T13:27

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ростов

ростовская область

вооруженные силы украины

крымский федеральный университет

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости, Светлана Самсонова. Фразой "Хочу жить" заканчивается каждая запись в небольшом дневнике студентки из Крыма Ольги Димитриу, которая отправилась на каникулы к родителям в Мариуполь и оказалась в эпицентре боевых действий. Девушка рассказала корреспонденту РИА Новости, как выходила из города под обстрелами украинской армии к российскому блокпосту с раненым отцом и тремя кошками и зачем начала вести дневник.Чтобы знали правдуИз дневника Ольги Димитриу: "1 марта. Отключение отопления. <…> Нехватка продуктов в магазинах. 2 марта. Отключение света и связи. Лютый обстрел площади. 3 марта. Отключение воды. Пошел дождь, набирали воду. Периодические обстрелы микрорайона. Спим в одежде. <…> 4 марта. Ограбление аптеки, самопровозглашенный "день мародера"."Мы как-то с папой сидели, он говорит: "Может, будешь вести записи? Если мы выживем, если ты выживешь, ты людям правду расскажешь о том, что происходит". И я начала записывать, делать заметки в телефоне", - рассказывает Оля.Сейчас девушка в безопасности у своей однокурсницы в Симферополе и может относительно спокойно рассказывать о том, что пришлось пережить ей и ее семье. Мы общаемся по видеосвязи. Во время разговора ее глаза порой наполняются слезами, у нее часто першит в горле, она нервно сжимает руки.Оля – студентка третьего курса Крымского федерального университета, родилась и выросла в Мариуполе. В начале февраля она поехала на каникулы к родителям в родной город, но вернуться к новой учебной четверти не успела."Я должна была уехать 18 февраля, но на границе меня развернули, сказав, что только студенческого билета недостаточно для въезда в Крым на учебу. Нужна была справка-вызов от университета. Я вернулась домой, запросила нужный документ и взяла билеты на 26 февраля. Но уехать уже не смогла, не успела", - рассказывает Димитриу.По ее словам, боевые действия в Мариуполе начались с окраины города – с Левобережного района, где находится ее дом. Оля говорит в настоящем времени: "находится" - на момент, когда они покинули город, дом стоял целый, правда, с выбитыми окнами. По ее словам, это просто чудо, что в их дом не попал ни один снаряд, потому что в соседние здания прилетали, и она слышала о погибших там людях, детях. Но в их двор все-таки бомбы прилетали. Ночью 14 марта, рассказывает девушка, упал небольшой снаряд и повредил машины, на кухне в их квартире выбило стекла.По ее словам, обстрелы происходили и днем, и ночью. Приходилось прятаться в коридоре квартиры, подальше от окон. Непросто было и с продуктами, особенно не хватало воды. Мужчины из их подъезда каждый день выходили на поиски еды и воды. Однажды удалось принести со склада замороженных котлет, рыбных консервов.За водой сначала ходили в соседний двор, там был колодец, но вскоре бойцы отряда "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) его разбомбили. И мужчины стали ходить к местному хлебозаводу, там были два колодца с водой."Утром 16 марта все мужчины нашего подъезда пошли туда за водой, машины оставили вдалеке от хлебозавода, шли пешком. Там возвышенность небольшая. Мимо них, когда они уже набрали воду и собирались уходить, прошли двое украинских военных - и вскоре в людей полетели мины. Жители нашего подъезда чудом уцелели. Правда, отца ранило. Он стоял спиной к той стороне, откуда начали стрелять, а стреляли с завода. В тот момент там были азовцы, они стреляли в людей, которые просто пришли за водой. Я не понимаю, как можно стрелять по своим людям, которых они, как бы, должны защищать", - Оля говорит, едва сдерживая слезы. А слово "чудо" еще не раз прозвучит в ее рассказе.По ее словам, серьезность ранения отца станет понятна, когда они уже покинут Мариуполь, а тогда ее мама, медик по специальности, оказала ему первую помощь. В местной больнице ему сделали рентген, там увидели только два осколка в бедре, но вытаскивать не стали, сказав, что сделать это можно будет в мирное время. И только когда семья Оли окажется в Ростове-на-Дону, отцу скажут, что еще один осколок, который прошел через бок, чудом не повредил внутренние органы - и мужчина остался жив.Умерла тетя НинаИз дневника Ольги Димитриу: "17 марта. Периодически бомбят. Подъездные очень переживают за папу. <…> Игорь приходил, тетя Нина умерла, сердце не выдержало. Ходят слухи, что кольца и войск РФ здесь нет, только "Азов" и ВСУ между собой перестреливаются. Также говорят, что связь есть только у азовцев. Брат предлагает перейти к ним в бомбоубежище, но мы пока не решили. Папа не готов, но и оставаться дома не безопасно. Хочу жить. 18 марта. Решили остаться дома. Мама с папой ездили в больницу. Раны в норме. Тяжело без информации и связи. В доме холодно, весь день стреляют и летает самолет. Хочу жить".У Оли вся родня тоже живет, вернее, жила в Мариуполе. И самым страшным было, признается девушка, не знать, в порядке ли они. Поэтому ее папа каждый день ходил проведывать своих сестру и брата, а его племянник сам приходил к ним в гости и узнавал, что с ними.Олин двоюродный брат жил в девятиэтажном доме, от бомбежек его семья, как и другие жильцы, прятались в подвале. И в один из дней к людям пришли военные с автоматами."И 20 марта мой двоюродный брат Игорь вместе с женой и маленькими детьми пришел к нам, потому что от их дома ничего не осталось. Слава богу, все живы. Но умерла папина старшая сестра. Из-за происходящего у нее просто не выдержало сердце. Похоронить ее не смогли, просто оставили в квартире, а потом ее дом разрушили", - говорит девушка.В ночь на 21 марта их район сильно обстреляли. По словам Оли, школу, которая находится за их домом, накануне заняли украинские военные, и до самого утра здание бомбили. Почти девять часов семья сидела в коридоре."Когда немного стихло, папа подошел к окну. Возле нашего подъезда стоял танк, его дуло было направлено прямо на наш дом. И если бы он выстрелил, от дома ничего не осталось. Чудо, что не выстрелил. После произошедшего с домом брата и ночной бомбежки мы решили выбираться из города", - рассказывает Ольга.Папа-герой и три кошкиИз дневника Ольги Димитриу: "21 марта. Есть возможность уехать, но это не точно. В 13.30 вышли из дома, пересекли проспект, дошли до союза, потом перебежками добрались до войск ДНР. Чуть не погибли от снарядов в частном секторе, но обошлось. Приехали в Новоазовск, завтра поедем в Ростов к сестре. 22 марта. Нас отвезли в Докучаевск. Завтра-послезавтра нас должны довести до границы - и там сестра нас заберет. Мы выжили".Правда, мужества и самой Оле не занимать. Когда они решили покинуть дом, девушка не стала брать с собой практически никаких вещей, зато вместо одежды в рюкзак и сумку посадила трех кошек: Маху, Жужу и Рыжулю."Как их можно было оставить? Они члены семьи. Тем более мы уже однажды их спасли. Я вырвала маленькую Маху из рук сельского пацана, который издевался над котенком, а Жужу подобрали на улице. Оставить их было бы предательством", - говорит девушка.К постам, где стояли войска ДНР, небольшая группа людей, а среди них были и дети, и старики, добиралась перебежками. Весь путь занял более трех часов. Самым страшным участком стал частный сектор. Беженцев заметили с высотных домов и стали обстреливать.По словам Оли, их на автобусе привезли в Новоазовск, где они смогли впервые за долгое время уснуть в тепле.Жизнь после адаИз Новоазовска Олю и ее родителей привезли в Докучаевск, потом в Таганрог Ростовской области, где их встретила ее двоюродная сестра. Она увезла их в Ростов-на-Дону. Олиному папе сделали операцию, достали из живота кусок железа, который попал во время похода за водой к хлебозаводу. Сейчас он проходит реабилитацию и вместе с женой оформляет необходимые миграционные документы для трудоустройства и жизни в России. Но так получилось, что в Ростове-на-Дону вместе с дочерью пробыли всего пару дней – Оле нужно было срочно возвращаться в университет. По словам девушки, встретили ее здесь тепло, одногруппники и преподаватели переживали за нее, пока она была в Мариуполе. Правда, уехала она так стремительно, что не успела попрощаться с родителями."Когда я уезжала, их не было дома, они были в миграционной службе. Я им позвонила и сказала, что надо срочно брать билет и ехать, они сказали: что ж поделать, бери. Думали, что успеем попрощаться, но их задержали в миграционной службе. Когда я была уже в пути, мне позвонил папа и голос его дрожал, он начал плакать. Тяжело, конечно, мы только выбрались из ада, хотелось бы мирно пожить вместе. Но такие обстоятельства", - вздыхает Оля. Но тут же радостно добавляет, что в конце апреля в университете будут каникулы и она поедет к родителям.

https://ria.ru/20220331/tochka-u-1781155178.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220402/mariupol-1781475646.html

https://ria.ru/20220404/mariupol-1781650445.html

https://ria.ru/20220404/mariupol-1781790663.html

https://ria.ru/20220405/evakuatsiya-1781826168.html

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Студентка из Крыма, попавшая в зону боевых действий, о событиях в Мариуполе Студентка из Крыма отправилась в феврале на каникулы к родителям в Мариуполь и оказалась в эпицентре боев. Девушка рассказала РИА Новости, как выходила из города под обстрелами украинской армии с раненым отцом. Пока Оля была в Мариуполе, она вела дневник, чтобы в случае их гибели кто-то смог узнать, что произошло в городе на самом деле. 2022-04-05T11:08 true PT1M55S

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Дарья Буймова

россия, ростов, ростовская область, вооруженные силы украины, крымский федеральный университет, общество