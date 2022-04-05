11:08 05.04.2022 (обновлено: 13:27 05.04.2022)
Студентка из Крыма рассказала, как бежала из Мариуполя с раненым отцом
Побег из ада: студентка из Крыма рассказала, как бежала из Мариуполя с раненым отцом
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости, Светлана Самсонова. Фразой "Хочу жить" заканчивается каждая запись в небольшом дневнике студентки из Крыма Ольги Димитриу, которая отправилась на каникулы к родителям в Мариуполь и оказалась в эпицентре боевых действий. Девушка рассказала корреспонденту РИА Новости, как выходила из города под обстрелами украинской армии к российскому блокпосту с раненым отцом и тремя кошками и зачем начала вести дневник.
Чтобы знали правду
Из дневника Ольги Димитриу: "1 марта. Отключение отопления. <…> Нехватка продуктов в магазинах. 2 марта. Отключение света и связи. Лютый обстрел площади. 3 марта. Отключение воды. Пошел дождь, набирали воду. Периодические обстрелы микрорайона. Спим в одежде. <…> 4 марта. Ограбление аптеки, самопровозглашенный "день мародера".
"Мы как-то с папой сидели, он говорит: "Может, будешь вести записи? Если мы выживем, если ты выживешь, ты людям правду расскажешь о том, что происходит". И я начала записывать, делать заметки в телефоне", - рассказывает Оля.
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© Предоставлено Ольгой ДимитриуДневник Ольги Димитриу
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Дневник Ольги Димитриу
© Предоставлено Ольгой Димитриу
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Дневник Ольги Димитриу
© Предоставлено Ольгой Димитриу
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Дневник Ольги Димитриу
© Предоставлено Ольгой Димитриу
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Дневник Ольги Димитриу
© Предоставлено Ольгой Димитриу
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Дневник Ольги Димитриу
© Предоставлено Ольгой Димитриу
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Дневник Ольги Димитриу
© Предоставлено Ольгой Димитриу
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Дневник Ольги Димитриу
© Предоставлено Ольгой Димитриу
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Дневник Ольги Димитриу
© Предоставлено Ольгой Димитриу
Сейчас девушка в безопасности у своей однокурсницы в Симферополе и может относительно спокойно рассказывать о том, что пришлось пережить ей и ее семье. Мы общаемся по видеосвязи. Во время разговора ее глаза порой наполняются слезами, у нее часто першит в горле, она нервно сжимает руки.
Оля – студентка третьего курса Крымского федерального университета, родилась и выросла в Мариуполе. В начале февраля она поехала на каникулы к родителям в родной город, но вернуться к новой учебной четверти не успела.
"Я должна была уехать 18 февраля, но на границе меня развернули, сказав, что только студенческого билета недостаточно для въезда в Крым на учебу. Нужна была справка-вызов от университета. Я вернулась домой, запросила нужный документ и взяла билеты на 26 февраля. Но уехать уже не смогла, не успела", - рассказывает Димитриу.
По ее словам, боевые действия в Мариуполе начались с окраины города – с Левобережного района, где находится ее дом. Оля говорит в настоящем времени: "находится" - на момент, когда они покинули город, дом стоял целый, правда, с выбитыми окнами. По ее словам, это просто чудо, что в их дом не попал ни один снаряд, потому что в соседние здания прилетали, и она слышала о погибших там людях, детях. Но в их двор все-таки бомбы прилетали. Ночью 14 марта, рассказывает девушка, упал небольшой снаряд и повредил машины, на кухне в их квартире выбило стекла.
© Фото предоставлено Ольгой ДимитриуСитуация в Мариуполе
© Фото предоставлено Ольгой Димитриу
Ситуация в Мариуполе
По ее словам, обстрелы происходили и днем, и ночью. Приходилось прятаться в коридоре квартиры, подальше от окон. Непросто было и с продуктами, особенно не хватало воды. Мужчины из их подъезда каждый день выходили на поиски еды и воды. Однажды удалось принести со склада замороженных котлет, рыбных консервов.
За водой сначала ходили в соседний двор, там был колодец, но вскоре бойцы отряда "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) его разбомбили. И мужчины стали ходить к местному хлебозаводу, там были два колодца с водой.
© Фото предоставлено Ольгой ДимитриуСитуация в Мариуполе
© Фото предоставлено Ольгой Димитриу
Ситуация в Мариуполе
"Утром 16 марта все мужчины нашего подъезда пошли туда за водой, машины оставили вдалеке от хлебозавода, шли пешком. Там возвышенность небольшая. Мимо них, когда они уже набрали воду и собирались уходить, прошли двое украинских военных - и вскоре в людей полетели мины. Жители нашего подъезда чудом уцелели. Правда, отца ранило. Он стоял спиной к той стороне, откуда начали стрелять, а стреляли с завода. В тот момент там были азовцы, они стреляли в людей, которые просто пришли за водой. Я не понимаю, как можно стрелять по своим людям, которых они, как бы, должны защищать", - Оля говорит, едва сдерживая слезы. А слово "чудо" еще не раз прозвучит в ее рассказе.
По ее словам, серьезность ранения отца станет понятна, когда они уже покинут Мариуполь, а тогда ее мама, медик по специальности, оказала ему первую помощь. В местной больнице ему сделали рентген, там увидели только два осколка в бедре, но вытаскивать не стали, сказав, что сделать это можно будет в мирное время. И только когда семья Оли окажется в Ростове-на-Дону, отцу скажут, что еще один осколок, который прошел через бок, чудом не повредил внутренние органы - и мужчина остался жив.
Умерла тетя Нина
Из дневника Ольги Димитриу: "17 марта. Периодически бомбят. Подъездные очень переживают за папу. <…> Игорь приходил, тетя Нина умерла, сердце не выдержало. Ходят слухи, что кольца и войск РФ здесь нет, только "Азов" и ВСУ между собой перестреливаются. Также говорят, что связь есть только у азовцев. Брат предлагает перейти к ним в бомбоубежище, но мы пока не решили. Папа не готов, но и оставаться дома не безопасно. Хочу жить. 18 марта. Решили остаться дома. Мама с папой ездили в больницу. Раны в норме. Тяжело без информации и связи. В доме холодно, весь день стреляют и летает самолет. Хочу жить".
У Оли вся родня тоже живет, вернее, жила в Мариуполе. И самым страшным было, признается девушка, не знать, в порядке ли они. Поэтому ее папа каждый день ходил проведывать своих сестру и брата, а его племянник сам приходил к ним в гости и узнавал, что с ними.
© Фото предоставлено Ольгой ДимитриуСитуация в Мариуполе
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© Фото предоставлено Ольгой Димитриу
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© Фото предоставлено Ольгой Димитриу
© Фото предоставлено Ольгой ДимитриуСитуация в Мариуполе
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© Фото предоставлено Ольгой Димитриу
© Фото предоставлено Ольгой ДимитриуСитуация в Мариуполе
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Ситуация в Мариуполе
© Фото предоставлено Ольгой Димитриу
1 из 7
Ситуация в Мариуполе
© Фото предоставлено Ольгой Димитриу
2 из 7
Ситуация в Мариуполе
© Фото предоставлено Ольгой Димитриу
3 из 7
Ситуация в Мариуполе
© Фото предоставлено Ольгой Димитриу
4 из 7
Ситуация в Мариуполе
© Фото предоставлено Ольгой Димитриу
5 из 7
Ситуация в Мариуполе
© Фото предоставлено Ольгой Димитриу
6 из 7
Ситуация в Мариуполе
© Фото предоставлено Ольгой Димитриу
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Ситуация в Мариуполе
© Фото предоставлено Ольгой Димитриу
Олин двоюродный брат жил в девятиэтажном доме, от бомбежек его семья, как и другие жильцы, прятались в подвале. И в один из дней к людям пришли военные с автоматами.
"С верхних этажей хорошо просматривалось село Виноградное и море, и вот к брату пришли бойцы ВСУ. Они выломали дверь в подъезде - а люди уже давно в подвале сидят - и сказали, что занимают девятые этажи. Они начинают стрелять с девятых этажей куда-то, и, естественно, оттуда летит в ответ. Брат говорил, что в подъезде целый склад боеприпасов лежал. А потом эти ВСУ-шники пришли к ним в подвал, потребовали от людей гражданскую одежду. Они ушли, но вместо них пришли азовцы", - рассказывает Оля. По ее словам, в какой-то момент к дому брата приехал украинский танк, сначала куда-то бил в сторону, но потом начал стрелять по девятиэтажке.
"И 20 марта мой двоюродный брат Игорь вместе с женой и маленькими детьми пришел к нам, потому что от их дома ничего не осталось. Слава богу, все живы. Но умерла папина старшая сестра. Из-за происходящего у нее просто не выдержало сердце. Похоронить ее не смогли, просто оставили в квартире, а потом ее дом разрушили", - говорит девушка.
В ночь на 21 марта их район сильно обстреляли. По словам Оли, школу, которая находится за их домом, накануне заняли украинские военные, и до самого утра здание бомбили. Почти девять часов семья сидела в коридоре.
"Когда немного стихло, папа подошел к окну. Возле нашего подъезда стоял танк, его дуло было направлено прямо на наш дом. И если бы он выстрелил, от дома ничего не осталось. Чудо, что не выстрелил. После произошедшего с домом брата и ночной бомбежки мы решили выбираться из города", - рассказывает Ольга.
Папа-герой и три кошки
Из дневника Ольги Димитриу: "21 марта. Есть возможность уехать, но это не точно. В 13.30 вышли из дома, пересекли проспект, дошли до союза, потом перебежками добрались до войск ДНР. Чуть не погибли от снарядов в частном секторе, но обошлось. Приехали в Новоазовск, завтра поедем в Ростов к сестре. 22 марта. Нас отвезли в Докучаевск. Завтра-послезавтра нас должны довести до границы - и там сестра нас заберет. Мы выжили".
© Фото предоставлено Ольгой ДимитриуСитуация в Мариуполе
© Фото предоставлено Ольгой Димитриу
Ситуация в Мариуполе
"Папа вообще герой, раненный вел всю нашу группу – нас и жильцов из нашего подъезда, которые согласились пойти, а еще с нами были люди из подъезда моего двоюродного брата", - не без гордости за отца говорит Оля.
Правда, мужества и самой Оле не занимать. Когда они решили покинуть дом, девушка не стала брать с собой практически никаких вещей, зато вместо одежды в рюкзак и сумку посадила трех кошек: Маху, Жужу и Рыжулю.
"Как их можно было оставить? Они члены семьи. Тем более мы уже однажды их спасли. Я вырвала маленькую Маху из рук сельского пацана, который издевался над котенком, а Жужу подобрали на улице. Оставить их было бы предательством", - говорит девушка.
© Фото предоставлено Ольгой ДимитриуСитуация в Мариуполе
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© Фото предоставлено Ольгой Димитриу
© Фото предоставлено Ольгой ДимитриуСитуация в Мариуполе
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Ситуация в Мариуполе
© Фото предоставлено Ольгой Димитриу
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© Фото предоставлено Ольгой Димитриу
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Ситуация в Мариуполе
© Фото предоставлено Ольгой Димитриу
К постам, где стояли войска ДНР, небольшая группа людей, а среди них были и дети, и старики, добиралась перебежками. Весь путь занял более трех часов. Самым страшным участком стал частный сектор. Беженцев заметили с высотных домов и стали обстреливать.
"Я была готова проститься с жизнью, думала, что мы там умрем. Но мы решили, что стоять на месте будет хуже, надо быстрее бежать подальше от выстрелов. Мы перебежали последнюю большую улицу, и дошли до последних девятиэтажек, там уже были ДНР. Я плакала, все плакали, что чудом уцелели. Не могли поверить, что мы провернули такое, вышли из ада, выжили. Нас напоили, накормили, дали лекарства и провели к российскому блокпосту", - сказала Оля. На блокпосте они встретили еще своих родных, которые тоже смогли вырваться из горящего Мариуполя, но их группа шла другой дорогой и тоже была обстреляна.
По словам Оли, их на автобусе привезли в Новоазовск, где они смогли впервые за долгое время уснуть в тепле.
Жизнь после ада
Из Новоазовска Олю и ее родителей привезли в Докучаевск, потом в Таганрог Ростовской области, где их встретила ее двоюродная сестра. Она увезла их в Ростов-на-Дону. Олиному папе сделали операцию, достали из живота кусок железа, который попал во время похода за водой к хлебозаводу. Сейчас он проходит реабилитацию и вместе с женой оформляет необходимые миграционные документы для трудоустройства и жизни в России. Но так получилось, что в Ростове-на-Дону вместе с дочерью пробыли всего пару дней – Оле нужно было срочно возвращаться в университет. По словам девушки, встретили ее здесь тепло, одногруппники и преподаватели переживали за нее, пока она была в Мариуполе. Правда, уехала она так стремительно, что не успела попрощаться с родителями.
"Когда я уезжала, их не было дома, они были в миграционной службе. Я им позвонила и сказала, что надо срочно брать билет и ехать, они сказали: что ж поделать, бери. Думали, что успеем попрощаться, но их задержали в миграционной службе. Когда я была уже в пути, мне позвонил папа и голос его дрожал, он начал плакать. Тяжело, конечно, мы только выбрались из ада, хотелось бы мирно пожить вместе. Но такие обстоятельства", - вздыхает Оля. Но тут же радостно добавляет, что в конце апреля в университете будут каникулы и она поедет к родителям.