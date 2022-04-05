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"Загнали их под землю": как штурмуют завод Ильича, где засели азовцы - РИА Новости, 05.04.2022
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"Загнали их под землю": как штурмуют завод Ильича, где засели азовцы
"Загнали их под землю": как штурмуют завод Ильича, где засели азовцы - РИА Новости, 05.04.2022
"Загнали их под землю": как штурмуют завод Ильича, где засели азовцы
На днях российские войска начали наступление на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. На подступах к нему — ожесточенные стрелковые бои и... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T08:00
2022-04-05T08:01
россия
безопасность
мариуполь
украина
ситуация в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях российские войска начали наступление на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. На подступах к нему — ожесточенные стрелковые бои и снайперские дуэли. Окруженные со всех сторон азовцы пытаются пробиться к центру, мирных жителей не щадят. Что происходит на переднем крае — в репортаже РИА Новости.Живые мишениКвартал в конце проспекта Металлургов. В одном дворе заняли позиции морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота, в соседнем, всего в паре сотен метров — украинские войска. Проспект постоянно обстреливают."Мы уже привыкли к пролетающим над головами ПТУРам, — рассказывает морской пехотинец Аслан. — Также противник бьет из танков. Достать их ответным огнем очень сложно. Машины выезжают из глубоких и хорошо укрепленных заводских подвалов, делают десяток залпов и тут же скрываются под землю. Потом появляются уже в другом месте".В квартале то и дело вспыхивают перестрелки — группы азовцев пытаются выйти из окружения. Их прикрывают укрывшиеся как на самом предприятии, так и в жилых домах снайперы. Вокруг много деревьев — от стволов то и дело отскакивают пули. Впрочем, до цели они все же долетают."Два дня назад убили трехлетнюю девочку, — показывает свежую могилу посреди двора морпех Владимир (по его просьбе имя изменено). — Точный выстрел в голову из снайперской винтовки. Жертва не единственная. Вырыть глубокую яму и похоронить по-человечески невозможно — пару минут назад, например, восемь азовцев прорывались к центру города. Приняли бой. И так по несколько раз в день".Местные из-за украинских обстрелов во дворах стараются не задерживаться. Кучкуются возле подъездов. Готовят еду, ждут гуманитарного конвоя, а как засвистят пули или приблизятся взрывы — разбегаются по подвалам.Огневые точкиПока одни морпехи отбивают контратаки, другие постепенно продвигаются вперед. Действуют несколько групп: обороны, быстрого реагирования, захвата и антиснайперские. Огневая поддержка — за танкистами.Короткими перебежками между столбами и деревьями штурмовой отряд приближается к дому, где засел противник, и открывает шквальный огонь. В ответ — короткие автоматные очереди и снайперские выстрелы. Через несколько минут морпехи, прикрывая друг друга, возвращаются на исходный рубеж. Их сослуживцы тем временем отслеживают вражеские огневые точки."Сейчас подготовка, но скоро пойдем на прорыв, — объясняет "штурмовик" Апти. Два его младших брата воюют на другом конце Мариуполя. — Как видите, противник огрызается. Стреляет в основном калибром 7,62. Плюс с того дома, что стоит перпендикулярно, лупят снайперы. Утром наши парни уже "сняли с довольствия" одного из них"."Ловушка" для нацбатовПод окнами взятой накануне пятиэтажки — две камуфляжные куртки с желто-синим флажком на рукавах. Недалеко на асфальте разбросаны сухие ветки — так называемая шумовая ловушка. Дело в том, что некоторые азовцы, переодеваясь в гражданское, пробуют сбежать ночью, когда на улице относительно тихо. Ради спасения они готовы на все."Несколько дней назад в нашем доме пропал 40-летний мужчина, — говорит жительница района Тамара. — Его, скорее всего, убили националисты: как объяснили военные, азовцы выслеживают похожих внешне людей и используют их паспорта, чтобы скрыться".Отступая, националисты минировали все подряд. Во дворах и частном секторе то и дело находят вкопанные в землю, натянутые между гаражами и установленные на дверях растяжки. На дорогах — противотанковые мины."Мой сосед хотел уехать и подорвался вместе с семьей, — рассказывает местный житель Андрей. — Раскуроченный "логан" и четыре мертвых тела лежали на дороге, пока не пришли морпехи. Они уже обезвредили десятки взрывных устройств и продолжают этим заниматься".Украинцы заминировали здание воинской части, превратившееся в госпиталь. "Смотрите внимательно под ноги и не пытайтесь самостоятельно открыть двери, — предупреждает морпех Валерий. — Не задерживайтесь в дверных и оконных проемах, работает снайпер".На втором этаже с двери одного из кабинетов боец аккуратно снял гранату и здесь же ее подорвал. Теперь здание будут прочесывать саперы.Штурм и зачисткаВоенные и местные говорят, что металлургический комбинат очень хорошо защищен и штурм может растянуться на недели."Там есть где укрыться, — объясняет пенсионер Сергей, работавший на этом комбинате. — Есть огромное бомбоубежище, способное выдержать даже ядерный удар. Множество подземных ходов. Представьте городской квартал, только под землей. Таков завод Ильича".Одновременно с левого берега Мариуполя штурмуют "Азовсталь". Среди атакующих — бойцы полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. По словам Хабиба, замкомандира одного из батальонов, несколько недель его подразделение занималось зачисткой, а с 2 апреля основные силы перебросили в промзону.Республиканские и российские войска продолжают освобождать жилой сектор. Сотрудники донецкого МГБ нейтрализуют диверсионные группы. На улицах заметно усилили патрули и ужесточили проверки, особенно мужчин. Это коснулось и соседних населенных пунктов, куда могли просочиться остатки националистов.
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Михаил Кевхиев
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа штурмовой группы морпехов
Работа штурмовой группы морпехов.
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Морпех взрывает снятую с растяжки гранату
Морпех взрывает снятую с растяжки гранату.
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россия, безопасность, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр
08:00 05.04.2022 (обновлено: 08:01 05.04.2022)
 

"Загнали их под землю": как штурмуют завод Ильича, где засели азовцы

© REUTERS / Chingis KondarovБойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Мариуполе
Бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Chingis Kondarov
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях российские войска начали наступление на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. На подступах к нему — ожесточенные стрелковые бои и снайперские дуэли. Окруженные со всех сторон азовцы пытаются пробиться к центру, мирных жителей не щадят. Что происходит на переднем крае — в репортаже РИА Новости.

Живые мишени

Квартал в конце проспекта Металлургов. В одном дворе заняли позиции морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота, в соседнем, всего в паре сотен метров — украинские войска. Проспект постоянно обстреливают.
Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
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"Теперь руки развязаны": зачистка Мариуполя близится к завершению
"Мы уже привыкли к пролетающим над головами ПТУРам, — рассказывает морской пехотинец Аслан. — Также противник бьет из танков. Достать их ответным огнем очень сложно. Машины выезжают из глубоких и хорошо укрепленных заводских подвалов, делают десяток залпов и тут же скрываются под землю. Потом появляются уже в другом месте".
В квартале то и дело вспыхивают перестрелки — группы азовцев пытаются выйти из окружения. Их прикрывают укрывшиеся как на самом предприятии, так и в жилых домах снайперы. Вокруг много деревьев — от стволов то и дело отскакивают пули. Впрочем, до цели они все же долетают.
© РИА Новости / Виктор ЗванцевМужчина показывает выпущенную в его сторону пулю
Мужчина показывает выпущенную в его сторону пулю - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Мужчина показывает выпущенную в его сторону пулю
"Два дня назад убили трехлетнюю девочку, — показывает свежую могилу посреди двора морпех Владимир (по его просьбе имя изменено). — Точный выстрел в голову из снайперской винтовки. Жертва не единственная. Вырыть глубокую яму и похоронить по-человечески невозможно — пару минут назад, например, восемь азовцев прорывались к центру города. Приняли бой. И так по несколько раз в день".
Местные из-за украинских обстрелов во дворах стараются не задерживаться. Кучкуются возле подъездов. Готовят еду, ждут гуманитарного конвоя, а как засвистят пули или приблизятся взрывы — разбегаются по подвалам.
© РИА Новости / Виктор ЗванцевЗавод Ильича
Завод Ильича - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Завод Ильича

Огневые точки

Пока одни морпехи отбивают контратаки, другие постепенно продвигаются вперед. Действуют несколько групп: обороны, быстрого реагирования, захвата и антиснайперские. Огневая поддержка — за танкистами.
Короткими перебежками между столбами и деревьями штурмовой отряд приближается к дому, где засел противник, и открывает шквальный огонь. В ответ — короткие автоматные очереди и снайперские выстрелы. Через несколько минут морпехи, прикрывая друг друга, возвращаются на исходный рубеж. Их сослуживцы тем временем отслеживают вражеские огневые точки.
"Сейчас подготовка, но скоро пойдем на прорыв, — объясняет "штурмовик" Апти. Два его младших брата воюют на другом конце Мариуполя. — Как видите, противник огрызается. Стреляет в основном калибром 7,62. Плюс с того дома, что стоит перпендикулярно, лупят снайперы. Утром наши парни уже "сняли с довольствия" одного из них".
© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащие НМ ДНР во время боестолкновений в Левобережном районе Мариуполя
Военнослужащие НМ ДНР во время боестолкновений в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
Перейти в фотобанк
Военнослужащие НМ ДНР во время боестолкновений в Левобережном районе Мариуполя

"Ловушка" для нацбатов

Под окнами взятой накануне пятиэтажки — две камуфляжные куртки с желто-синим флажком на рукавах. Недалеко на асфальте разбросаны сухие ветки — так называемая шумовая ловушка. Дело в том, что некоторые азовцы, переодеваясь в гражданское, пробуют сбежать ночью, когда на улице относительно тихо. Ради спасения они готовы на все.
"Несколько дней назад в нашем доме пропал 40-летний мужчина, — говорит жительница района Тамара. — Его, скорее всего, убили националисты: как объяснили военные, азовцы выслеживают похожих внешне людей и используют их паспорта, чтобы скрыться".
Могилы во дворе жилого дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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Отступая, националисты минировали все подряд. Во дворах и частном секторе то и дело находят вкопанные в землю, натянутые между гаражами и установленные на дверях растяжки. На дорогах — противотанковые мины.
"Мой сосед хотел уехать и подорвался вместе с семьей, — рассказывает местный житель Андрей. — Раскуроченный "логан" и четыре мертвых тела лежали на дороге, пока не пришли морпехи. Они уже обезвредили десятки взрывных устройств и продолжают этим заниматься".
© РИА Новости / Виктор ЗванцевБрошенная украинская форма
Брошенная украинская форма - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Брошенная украинская форма
Украинцы заминировали здание воинской части, превратившееся в госпиталь. "Смотрите внимательно под ноги и не пытайтесь самостоятельно открыть двери, — предупреждает морпех Валерий. — Не задерживайтесь в дверных и оконных проемах, работает снайпер".
На втором этаже с двери одного из кабинетов боец аккуратно снял гранату и здесь же ее подорвал. Теперь здание будут прочесывать саперы.

Штурм и зачистка

Военные и местные говорят, что металлургический комбинат очень хорошо защищен и штурм может растянуться на недели.
"Там есть где укрыться, — объясняет пенсионер Сергей, работавший на этом комбинате. — Есть огромное бомбоубежище, способное выдержать даже ядерный удар. Множество подземных ходов. Представьте городской квартал, только под землей. Таков завод Ильича".
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Одновременно с левого берега Мариуполя штурмуют "Азовсталь". Среди атакующих — бойцы полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. По словам Хабиба, замкомандира одного из батальонов, несколько недель его подразделение занималось зачисткой, а с 2 апреля основные силы перебросили в промзону.
Республиканские и российские войска продолжают освобождать жилой сектор. Сотрудники донецкого МГБ нейтрализуют диверсионные группы. На улицах заметно усилили патрули и ужесточили проверки, особенно мужчин. Это коснулось и соседних населенных пунктов, куда могли просочиться остатки националистов.
© РИА Новости / Виктор ЗванцевВсех мужчин тщательно досматривают
Всех мужчин тщательно досматривают - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Всех мужчин тщательно досматривают
 
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