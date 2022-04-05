https://ria.ru/20220405/mariupol-1781709297.html

"Загнали их под землю": как штурмуют завод Ильича, где засели азовцы

"Загнали их под землю": как штурмуют завод Ильича, где засели азовцы - РИА Новости, 05.04.2022

"Загнали их под землю": как штурмуют завод Ильича, где засели азовцы

На днях российские войска начали наступление на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. На подступах к нему — ожесточенные стрелковые бои и... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T08:00

2022-04-05T08:00

2022-04-05T08:01

россия

безопасность

мариуполь

украина

ситуация в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях российские войска начали наступление на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. На подступах к нему — ожесточенные стрелковые бои и снайперские дуэли. Окруженные со всех сторон азовцы пытаются пробиться к центру, мирных жителей не щадят. Что происходит на переднем крае — в репортаже РИА Новости.Живые мишениКвартал в конце проспекта Металлургов. В одном дворе заняли позиции морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота, в соседнем, всего в паре сотен метров — украинские войска. Проспект постоянно обстреливают."Мы уже привыкли к пролетающим над головами ПТУРам, — рассказывает морской пехотинец Аслан. — Также противник бьет из танков. Достать их ответным огнем очень сложно. Машины выезжают из глубоких и хорошо укрепленных заводских подвалов, делают десяток залпов и тут же скрываются под землю. Потом появляются уже в другом месте".В квартале то и дело вспыхивают перестрелки — группы азовцев пытаются выйти из окружения. Их прикрывают укрывшиеся как на самом предприятии, так и в жилых домах снайперы. Вокруг много деревьев — от стволов то и дело отскакивают пули. Впрочем, до цели они все же долетают."Два дня назад убили трехлетнюю девочку, — показывает свежую могилу посреди двора морпех Владимир (по его просьбе имя изменено). — Точный выстрел в голову из снайперской винтовки. Жертва не единственная. Вырыть глубокую яму и похоронить по-человечески невозможно — пару минут назад, например, восемь азовцев прорывались к центру города. Приняли бой. И так по несколько раз в день".Местные из-за украинских обстрелов во дворах стараются не задерживаться. Кучкуются возле подъездов. Готовят еду, ждут гуманитарного конвоя, а как засвистят пули или приблизятся взрывы — разбегаются по подвалам.Огневые точкиПока одни морпехи отбивают контратаки, другие постепенно продвигаются вперед. Действуют несколько групп: обороны, быстрого реагирования, захвата и антиснайперские. Огневая поддержка — за танкистами.Короткими перебежками между столбами и деревьями штурмовой отряд приближается к дому, где засел противник, и открывает шквальный огонь. В ответ — короткие автоматные очереди и снайперские выстрелы. Через несколько минут морпехи, прикрывая друг друга, возвращаются на исходный рубеж. Их сослуживцы тем временем отслеживают вражеские огневые точки."Сейчас подготовка, но скоро пойдем на прорыв, — объясняет "штурмовик" Апти. Два его младших брата воюют на другом конце Мариуполя. — Как видите, противник огрызается. Стреляет в основном калибром 7,62. Плюс с того дома, что стоит перпендикулярно, лупят снайперы. Утром наши парни уже "сняли с довольствия" одного из них"."Ловушка" для нацбатовПод окнами взятой накануне пятиэтажки — две камуфляжные куртки с желто-синим флажком на рукавах. Недалеко на асфальте разбросаны сухие ветки — так называемая шумовая ловушка. Дело в том, что некоторые азовцы, переодеваясь в гражданское, пробуют сбежать ночью, когда на улице относительно тихо. Ради спасения они готовы на все."Несколько дней назад в нашем доме пропал 40-летний мужчина, — говорит жительница района Тамара. — Его, скорее всего, убили националисты: как объяснили военные, азовцы выслеживают похожих внешне людей и используют их паспорта, чтобы скрыться".Отступая, националисты минировали все подряд. Во дворах и частном секторе то и дело находят вкопанные в землю, натянутые между гаражами и установленные на дверях растяжки. На дорогах — противотанковые мины."Мой сосед хотел уехать и подорвался вместе с семьей, — рассказывает местный житель Андрей. — Раскуроченный "логан" и четыре мертвых тела лежали на дороге, пока не пришли морпехи. Они уже обезвредили десятки взрывных устройств и продолжают этим заниматься".Украинцы заминировали здание воинской части, превратившееся в госпиталь. "Смотрите внимательно под ноги и не пытайтесь самостоятельно открыть двери, — предупреждает морпех Валерий. — Не задерживайтесь в дверных и оконных проемах, работает снайпер".На втором этаже с двери одного из кабинетов боец аккуратно снял гранату и здесь же ее подорвал. Теперь здание будут прочесывать саперы.Штурм и зачисткаВоенные и местные говорят, что металлургический комбинат очень хорошо защищен и штурм может растянуться на недели."Там есть где укрыться, — объясняет пенсионер Сергей, работавший на этом комбинате. — Есть огромное бомбоубежище, способное выдержать даже ядерный удар. Множество подземных ходов. Представьте городской квартал, только под землей. Таков завод Ильича".Одновременно с левого берега Мариуполя штурмуют "Азовсталь". Среди атакующих — бойцы полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. По словам Хабиба, замкомандира одного из батальонов, несколько недель его подразделение занималось зачисткой, а с 2 апреля основные силы перебросили в промзону.Республиканские и российские войска продолжают освобождать жилой сектор. Сотрудники донецкого МГБ нейтрализуют диверсионные группы. На улицах заметно усилили патрули и ужесточили проверки, особенно мужчин. Это коснулось и соседних населенных пунктов, куда могли просочиться остатки националистов.

https://ria.ru/20220402/mariupol-1781252315.html

https://ria.ru/20220330/mariupol-1780845644.html

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Морпех взрывает снятую с растяжки гранату Морпех взрывает снятую с растяжки гранату. 2022-04-05T08:00 true PT0M23S

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Михаил Кевхиев

россия, безопасность, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр