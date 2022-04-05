https://ria.ru/20220405/makron-1781821762.html

Новых разговоров Макрона и Путина пока не планируется, заявили во Франции

Новых разговоров Макрона и Путина пока не планируется, заявили во Франции - РИА Новости, 05.04.2022

Новых разговоров Макрона и Путина пока не планируется, заявили во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон по-прежнему готов выступать посредником в переговорах России и Украины, но пока новых разговоров с российским лидером... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:32

2022-04-05T09:32

2022-04-05T09:51

в мире

франция

эммануэль макрон

владимир путин

россия

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ПАРИЖ, 5 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон по-прежнему готов выступать посредником в переговорах России и Украины, но пока новых разговоров с российским лидером Владимиром Путиным не запланировано, сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон."Да, но пока новых разговоров не запланировано", - сказал Бон в эфире радиостанции RFI в ответ на вопрос о том, готов ли Макрон по-прежнему выступать в роли посредника между РФ и Украиной и вести разговоры с Владимиром Путиным.По его словам, канал диалога всегда должен оставаться открытым."Это делается для мира и чтобы урегулировать конфликт", - добавил дипломат.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/makron-1781623127.html

франция

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, эммануэль макрон, владимир путин, россия