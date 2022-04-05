https://ria.ru/20220405/magadan-1781621606.html

В Магадане планируют развивать подводный туризм

В Магадане планируют развивать подводный туризм - РИА Новости, 05.04.2022

В Магадане планируют развивать подводный туризм

Подводный туризм и подледный дайвинг нужно развивать в Магадане, где на дне Охотского моря находятся около двадцати затонувших судов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T05:22

2022-04-05T05:22

2022-04-05T05:22

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магадан

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МАГАДАН, 5 апр — РИА Новости. Подводный туризм и подледный дайвинг нужно развивать в Магадане, где на дне Охотского моря находятся около двадцати затонувших судов, заявил РИА Новости организатор экскурсий, водолаз-любитель Максим Брижик.Подводный мир Охотского моря в Магадане сейчас обследуют известные российские фотографы. Дайвинг-туризм — перспективное направление для Магадана, рассказал РИА Новости основатель Союза фотографов дикой природы Сергей Шанин."Зеленый свет, иногда еще бывает голубой спектр — в зависимости от угла входа солнечных лучей. Поэтому фотографам тут есть, где развернуться. Здесь необычайно красиво, очень много небольших колючих крабов", — объясняет Шанин.О проблеме затонувших судов в рамках своего визита в ДФО говорил премьер Михаил Мишустин, назвав рыбный порт в Магадане "кладбищем кораблей". В прошлом году власти региона начали заниматься активной расчисткой дна бухты Нагаева. Достать из-под воды планируют два десятка транспортных средств.

https://ria.ru/20220404/puteshestviya-1780859005.html

магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, магадан, охотское море, новости - туризм, туристы