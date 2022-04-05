https://ria.ru/20220405/magadan-1781621606.html
В Магадане планируют развивать подводный туризм
В Магадане планируют развивать подводный туризм - РИА Новости, 05.04.2022
В Магадане планируют развивать подводный туризм
Подводный туризм и подледный дайвинг нужно развивать в Магадане, где на дне Охотского моря находятся около двадцати затонувших судов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T05:22
2022-04-05T05:22
2022-04-05T05:22
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МАГАДАН, 5 апр — РИА Новости. Подводный туризм и подледный дайвинг нужно развивать в Магадане, где на дне Охотского моря находятся около двадцати затонувших судов, заявил РИА Новости организатор экскурсий, водолаз-любитель Максим Брижик.Подводный мир Охотского моря в Магадане сейчас обследуют известные российские фотографы. Дайвинг-туризм — перспективное направление для Магадана, рассказал РИА Новости основатель Союза фотографов дикой природы Сергей Шанин."Зеленый свет, иногда еще бывает голубой спектр — в зависимости от угла входа солнечных лучей. Поэтому фотографам тут есть, где развернуться. Здесь необычайно красиво, очень много небольших колючих крабов", — объясняет Шанин.О проблеме затонувших судов в рамках своего визита в ДФО говорил премьер Михаил Мишустин, назвав рыбный порт в Магадане "кладбищем кораблей". В прошлом году власти региона начали заниматься активной расчисткой дна бухты Нагаева. Достать из-под воды планируют два десятка транспортных средств.
https://ria.ru/20220404/puteshestviya-1780859005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, магадан, охотское море, новости - туризм, туристы
В Магадане планируют развивать подводный туризм
В Магадане дайверы предлагают оставить затонувшие суда на дне для развития туризма
МАГАДАН, 5 апр — РИА Новости. Подводный туризм и подледный дайвинг нужно развивать в Магадане, где на дне Охотского моря находятся около двадцати затонувших судов, заявил РИА Новости организатор экскурсий, водолаз-любитель Максим Брижик.
"Здесь, в бухте Нагаева, сразу пять подводных лодок лежат, к примеру. Такие объекты как пирс с подлодками — уникальное место. Лучше их пиарить как локации для туризма, чем просто вытащить на металлолом. Во многих странах распространена практика специального затопления кораблей в местах, удобных для дайвинга", — рассказал Брижик.
Подводный мир Охотского моря в Магадане сейчас обследуют известные российские фотографы. Дайвинг-туризм — перспективное направление для Магадана, рассказал РИА Новости основатель Союза фотографов дикой природы Сергей Шанин.
"Зеленый свет, иногда еще бывает голубой спектр — в зависимости от угла входа солнечных лучей. Поэтому фотографам тут есть, где развернуться. Здесь необычайно красиво, очень много небольших колючих крабов", — объясняет Шанин.
О проблеме затонувших судов в рамках своего визита в ДФО говорил премьер Михаил Мишустин, назвав рыбный порт в Магадане "кладбищем кораблей". В прошлом году власти региона начали заниматься активной расчисткой дна бухты Нагаева. Достать из-под воды планируют два десятка транспортных средств.