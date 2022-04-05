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Игорь Матвиенко назвал удачей заимствование хита "Любэ" певицей Бейонсе - РИА Новости, 05.04.2022
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Игорь Матвиенко назвал удачей заимствование хита "Любэ" певицей Бейонсе
Игорь Матвиенко назвал удачей заимствование хита "Любэ" певицей Бейонсе - РИА Новости, 05.04.2022
Игорь Матвиенко назвал удачей заимствование хита "Любэ" певицей Бейонсе
Продюсер группы "Любэ" композитор Игорь Матвиенко не имеет претензий к авторам трека Be Alive певицы Бейонсе. Музыкант назвал удачей, что они вдохновились... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:16
2022-04-05T15:16
шоубиз
новости культуры
игорь матвиенко
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любэ
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Продюсер группы "Любэ" композитор Игорь Матвиенко не имеет претензий к авторам трека Be Alive певицы Бейонсе. Музыкант назвал удачей, что они вдохновились мелодической линией песни "Ты неси меня река". "То, что сейчас авторы трека Бейонсе заимствуют или вдохновляются нашей мелодической линией, я считаю большой культурологической удачей проникновения русского песенного мелоса в англосаксонскую культуру. Могу привести в пример еще песню "Конь", ремейки которой сделаны на многих языках, от исландского до корейского. Надеюсь, и дальше продолжим потихонечку внедряться. А претензий никаких к Бейонсе не имею – пусть продвигает славянскую культуру американскому слушателю", – приводит пресс-служба "Центра Игоря Матвиенко" слова продюсера и композитора песни.Он отметил, что история возникновения поп-музыки в России и во всем мире, начиная с 60-х годов, была связана с заимствованием из англосаксонской культуры."Так называемые референсы при написании аранжировок песен почти всегда брались из западных аналогов. И это нормально, потому что они это изобрели и внедрили по всему миру. При этом главное отличие западной музыки от славянской в том, что в ней ритмическая основа (бит, грув, вайб) доминирует над мелодической, присущей славянской культуре. И именно ритмическую основу в основном заимствовали музыканты всего неанглоязычного мира, позволив, как и американскому кино, стать при массовой культурной глобализации мэйнстримом в поп-культуре", - сказал Матвиенко.Ранее в Telegram-каналах разошлось видео, сравнивающее трек Be Alive с песней "Ты неси меня река" группы "Любэ". По мнению русскоязычных пользователей, они звучат одинаково.
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новости культуры, игорь матвиенко, россия, любэ, telegram (приложение)
15:16 05.04.2022
 
Игорь Матвиенко назвал удачей заимствование хита "Любэ" певицей Бейонсе

Продюсер "Любэ" Игорь Матвиенко назвал удачей заимствование хита группы певицей Бейонсе

© РИА Новости / Илья ПиталевПредседатель экспертного совета конкурса Президентского фонда культурных инициатив Игорь Матвиенко
Председатель экспертного совета конкурса Президентского фонда культурных инициатив Игорь Матвиенко - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Продюсер группы "Любэ" композитор Игорь Матвиенко не имеет претензий к авторам трека Be Alive певицы Бейонсе. Музыкант назвал удачей, что они вдохновились мелодической линией песни "Ты неси меня река".
"То, что сейчас авторы трека Бейонсе заимствуют или вдохновляются нашей мелодической линией, я считаю большой культурологической удачей проникновения русского песенного мелоса в англосаксонскую культуру. Могу привести в пример еще песню "Конь", ремейки которой сделаны на многих языках, от исландского до корейского. Надеюсь, и дальше продолжим потихонечку внедряться. А претензий никаких к Бейонсе не имею – пусть продвигает славянскую культуру американскому слушателю", – приводит пресс-служба "Центра Игоря Матвиенко" слова продюсера и композитора песни.
Он отметил, что история возникновения поп-музыки в России и во всем мире, начиная с 60-х годов, была связана с заимствованием из англосаксонской культуры.
"Так называемые референсы при написании аранжировок песен почти всегда брались из западных аналогов. И это нормально, потому что они это изобрели и внедрили по всему миру. При этом главное отличие западной музыки от славянской в том, что в ней ритмическая основа (бит, грув, вайб) доминирует над мелодической, присущей славянской культуре. И именно ритмическую основу в основном заимствовали музыканты всего неанглоязычного мира, позволив, как и американскому кино, стать при массовой культурной глобализации мэйнстримом в поп-культуре", - сказал Матвиенко.
Ранее в Telegram-каналах разошлось видео, сравнивающее трек Be Alive с песней "Ты неси меня река" группы "Любэ". По мнению русскоязычных пользователей, они звучат одинаково.
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