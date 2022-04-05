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Глава НЛМК оценил идею расширить список товаров, экспортируемых за рубли - РИА Новости, 05.04.2022
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Глава НЛМК оценил идею расширить список товаров, экспортируемых за рубли
Глава НЛМК оценил идею расширить список товаров, экспортируемых за рубли - РИА Новости, 05.04.2022
Глава НЛМК оценил идею расширить список товаров, экспортируемых за рубли
Владелец международной сталелитейной группы НЛМК Владимир Лисин оценил экономические меры, принятые либо рассматриваемые в последнее время на фоне ситуации на... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:28
2022-04-05T12:14
экономика
вячеслав володин
владимир путин
москва
россия
украина
новолипецкий металлургический комбинат
газпром
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владелец международной сталелитейной группы НЛМК Владимир Лисин оценил экономические меры, принятые либо рассматриваемые в последнее время на фоне ситуации на Украине, пишет "Коммерсантъ".По словам предпринимателя, санкционное давление на Россию после начала спецоперации создает новую экономическую реальность."Разрушаются формировавшиеся годами цепочки поставок, сбоят логистика, платежная и финансовая инфраструктура. И на этом фоне ежедневно меняются правила игры, появляются новые ограничения. В условиях высокой неопределенности мы меняем бизнес-процессы, стараемся выполнять свои социальные обязательства", — пояснил он.Лисин прокомментировал действия российских регуляторов по минимизации последствий агрессивных шагов Запада. Он заявил, что все инициативы должны в первую очередь тщательно взвешиваться. В частности, глава НЛМК высказался об идее спикера Госдумы Вячеслав Володин продавать за рубли не только трубопроводный газ, но и другие товары, включая металлы."Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков", — утверждает бизнесмен.Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Затем глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам, если партнеры не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Те смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст ее на Мосбирже, после чего будут проводить расчеты с поставщиком газа.
https://ria.ru/20220405/dollar-1781770961.html
https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html
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экономика, вячеслав володин, владимир путин, москва, россия, украина, новолипецкий металлургический комбинат, газпром, госдума рф
11:28 05.04.2022 (обновлено: 12:14 05.04.2022)
 
Глава НЛМК оценил идею расширить список товаров, экспортируемых за рубли

Глава группы НЛМК Лисин считает, что переход на платежи в рублях выбросит Россию с рынков

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин
Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владелец международной сталелитейной группы НЛМК Владимир Лисин оценил экономические меры, принятые либо рассматриваемые в последнее время на фоне ситуации на Украине, пишет "Коммерсантъ".
По словам предпринимателя, санкционное давление на Россию после начала спецоперации создает новую экономическую реальность.
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"Разрушаются формировавшиеся годами цепочки поставок, сбоят логистика, платежная и финансовая инфраструктура. И на этом фоне ежедневно меняются правила игры, появляются новые ограничения. В условиях высокой неопределенности мы меняем бизнес-процессы, стараемся выполнять свои социальные обязательства", — пояснил он.
Лисин прокомментировал действия российских регуляторов по минимизации последствий агрессивных шагов Запада. Он заявил, что все инициативы должны в первую очередь тщательно взвешиваться. В частности, глава НЛМК высказался об идее спикера Госдумы Вячеслав Володин продавать за рубли не только трубопроводный газ, но и другие товары, включая металлы.
"Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков", — утверждает бизнесмен.
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Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Те смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст ее на Мосбирже, после чего будут проводить расчеты с поставщиком газа.
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ЭкономикаВячеслав ВолодинВладимир ПутинМоскваРоссияУкраинаНоволипецкий металлургический комбинатГазпромГосдума РФ
 
 
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