https://ria.ru/20220405/lisin-1781846329.html

Глава НЛМК оценил идею расширить список товаров, экспортируемых за рубли

Глава НЛМК оценил идею расширить список товаров, экспортируемых за рубли - РИА Новости, 05.04.2022

Глава НЛМК оценил идею расширить список товаров, экспортируемых за рубли

Владелец международной сталелитейной группы НЛМК Владимир Лисин оценил экономические меры, принятые либо рассматриваемые в последнее время на фоне ситуации на... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:28

2022-04-05T11:28

2022-04-05T12:14

экономика

вячеслав володин

владимир путин

москва

россия

украина

новолипецкий металлургический комбинат

газпром

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владелец международной сталелитейной группы НЛМК Владимир Лисин оценил экономические меры, принятые либо рассматриваемые в последнее время на фоне ситуации на Украине, пишет "Коммерсантъ".По словам предпринимателя, санкционное давление на Россию после начала спецоперации создает новую экономическую реальность."Разрушаются формировавшиеся годами цепочки поставок, сбоят логистика, платежная и финансовая инфраструктура. И на этом фоне ежедневно меняются правила игры, появляются новые ограничения. В условиях высокой неопределенности мы меняем бизнес-процессы, стараемся выполнять свои социальные обязательства", — пояснил он.Лисин прокомментировал действия российских регуляторов по минимизации последствий агрессивных шагов Запада. Он заявил, что все инициативы должны в первую очередь тщательно взвешиваться. В частности, глава НЛМК высказался об идее спикера Госдумы Вячеслав Володин продавать за рубли не только трубопроводный газ, но и другие товары, включая металлы."Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков", — утверждает бизнесмен.Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Затем глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам, если партнеры не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Те смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст ее на Мосбирже, после чего будут проводить расчеты с поставщиком газа.

https://ria.ru/20220405/dollar-1781770961.html

https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220323/volodin-1779713665.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, вячеслав володин, владимир путин, москва, россия, украина, новолипецкий металлургический комбинат, газпром, госдума рф