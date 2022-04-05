https://ria.ru/20220405/lisin-1781846329.html
Глава НЛМК оценил идею расширить список товаров, экспортируемых за рубли
Глава НЛМК оценил идею расширить список товаров, экспортируемых за рубли - РИА Новости, 05.04.2022
Глава НЛМК оценил идею расширить список товаров, экспортируемых за рубли
Владелец международной сталелитейной группы НЛМК Владимир Лисин оценил экономические меры, принятые либо рассматриваемые в последнее время на фоне ситуации на... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:28
2022-04-05T11:28
2022-04-05T12:14
экономика
вячеслав володин
владимир путин
москва
россия
украина
новолипецкий металлургический комбинат
газпром
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владелец международной сталелитейной группы НЛМК Владимир Лисин оценил экономические меры, принятые либо рассматриваемые в последнее время на фоне ситуации на Украине, пишет "Коммерсантъ".По словам предпринимателя, санкционное давление на Россию после начала спецоперации создает новую экономическую реальность."Разрушаются формировавшиеся годами цепочки поставок, сбоят логистика, платежная и финансовая инфраструктура. И на этом фоне ежедневно меняются правила игры, появляются новые ограничения. В условиях высокой неопределенности мы меняем бизнес-процессы, стараемся выполнять свои социальные обязательства", — пояснил он.Лисин прокомментировал действия российских регуляторов по минимизации последствий агрессивных шагов Запада. Он заявил, что все инициативы должны в первую очередь тщательно взвешиваться. В частности, глава НЛМК высказался об идее спикера Госдумы Вячеслав Володин продавать за рубли не только трубопроводный газ, но и другие товары, включая металлы."Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков", — утверждает бизнесмен.Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Затем глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам, если партнеры не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Те смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст ее на Мосбирже, после чего будут проводить расчеты с поставщиком газа.
https://ria.ru/20220405/dollar-1781770961.html
https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220323/volodin-1779713665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вячеслав володин, владимир путин, москва, россия, украина, новолипецкий металлургический комбинат, газпром, госдума рф
11:28 05.04.2022 (обновлено: 12:14 05.04.2022)
Глава НЛМК оценил идею расширить список товаров, экспортируемых за рубли
Глава группы НЛМК Лисин считает, что переход на платежи в рублях выбросит Россию с рынков
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости
. Владелец международной сталелитейной группы НЛМК Владимир Лисин оценил экономические меры, принятые либо рассматриваемые в последнее время на фоне ситуации на Украине, пишет "Коммерсантъ
".
По словам предпринимателя, санкционное давление на Россию после начала спецоперации создает новую экономическую реальность.
"Разрушаются формировавшиеся годами цепочки поставок, сбоят логистика, платежная и финансовая инфраструктура. И на этом фоне ежедневно меняются правила игры, появляются новые ограничения. В условиях высокой неопределенности мы меняем бизнес-процессы, стараемся выполнять свои социальные обязательства", — пояснил он.
Лисин прокомментировал действия российских регуляторов по минимизации последствий агрессивных шагов Запада. Он заявил, что все инициативы должны в первую очередь тщательно взвешиваться. В частности, глава НЛМК высказался об идее спикера Госдумы Вячеслав Володин продавать за рубли не только трубопроводный газ, но и другие товары, включая металлы.
"Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков", — утверждает бизнесмен.
Владимир Путин
в марте поручил Центробанку, "Газпрому
" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Затем глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам, если партнеры не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк
откроет специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Те смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст ее на Мосбирже, после чего будут проводить расчеты с поставщиком газа.