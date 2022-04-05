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Фотоловушки в Приморье зафиксировали леопарда — "крестницу" Памелы Андерсон - РИА Новости, 05.04.2022
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Фотоловушки в Приморье зафиксировали леопарда — "крестницу" Памелы Андерсон
Фотоловушки в Приморье зафиксировали леопарда — "крестницу" Памелы Андерсон - РИА Новости, 05.04.2022
Фотоловушки в Приморье зафиксировали леопарда — "крестницу" Памелы Андерсон
Фотоловушки в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье в прошлом году фиксировали самку леопарда Памелу - "крестницу" актрисы и зоозащитницы Памелы Андерсон, кошка... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:05
2022-04-05T09:05
общество
дима билан (виктор белан)
памела андерсон
кндр (северная корея)
владивосток
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Фотоловушки в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье в прошлом году фиксировали самку леопарда Памелу - "крестницу" актрисы и зоозащитницы Памелы Андерсон, кошка выглядит здоровой, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Бардюк.Памела Андерсон неоднократно посещала Россию после того, как в 2015 году стала хранителем дальневосточного леопарда Памелы, которого назвали в ее честь. В 2015 году актриса принимала участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, в рамках форума она обсуждала с главой Минприроды вопросы сохранения популяции амурских тигров и дальневосточных леопардов. Ученые установили, что леопард Памела принесла уже два потомства. Кроме того, она успела стать бабушкой."В 2021 году фиксировали Памелу. Судя по фото, она здорова, активна, хорошо питается", - сказал Бардюк.Он отметил, что также в объектив камер в 2021 году попадали "крестник" хоккейного клуба "Адмирал" Валера, леопард Килли – "подопечный" спортсмена Жан Клода Килли, а также "крестник" певца Димы Билана Виктор.Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. Сообщалось, что по последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живут 110 взрослых дальневосточных леопардов. Пятого апреля нацпарк отмечает юбилей – 10 лет с момента создания.
https://ria.ru/20220405/leopard-1781817201.html
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общество, дима билан (виктор белан), памела андерсон, кндр (северная корея), владивосток, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
09:05 05.04.2022
 
Фотоловушки в Приморье зафиксировали леопарда — "крестницу" Памелы Андерсон

Фотоловушки в Приморье зафиксировали леопарда Памелу — "крестницу" Памелы Андерсон

© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Самка леопарда-"крестницы" актрисы Памелы Андерсон Leo 38F в сопровождении котенка
Самка леопарда-крестницы актрисы Памелы Андерсон Leo 38F в сопровождении котенка - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Самка леопарда-"крестницы" актрисы Памелы Андерсон Leo 38F в сопровождении котенка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Фотоловушки в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье в прошлом году фиксировали самку леопарда Памелу - "крестницу" актрисы и зоозащитницы Памелы Андерсон, кошка выглядит здоровой, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Бардюк.
Памела Андерсон неоднократно посещала Россию после того, как в 2015 году стала хранителем дальневосточного леопарда Памелы, которого назвали в ее честь. В 2015 году актриса принимала участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, в рамках форума она обсуждала с главой Минприроды вопросы сохранения популяции амурских тигров и дальневосточных леопардов. Ученые установили, что леопард Памела принесла уже два потомства. Кроме того, она успела стать бабушкой.
Леопард в национальном парке Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
09:00Хорошие новости
В России выросла популяция редчайшего дальневосточного леопарда
"В 2021 году фиксировали Памелу. Судя по фото, она здорова, активна, хорошо питается", - сказал Бардюк.
Он отметил, что также в объектив камер в 2021 году попадали "крестник" хоккейного клуба "Адмирал" Валера, леопард Килли – "подопечный" спортсмена Жан Клода Килли, а также "крестник" певца Димы Билана Виктор.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. Сообщалось, что по последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живут 110 взрослых дальневосточных леопардов. Пятого апреля нацпарк отмечает юбилей – 10 лет с момента создания.
Леопард - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 08:49Хорошие новости
Краснокнижный леопард попался на видео в Чечне
 
ОбществоДима Билан (Виктор Белан)Памела АндерсонКНДР (Северная Корея)ВладивостокРоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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