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В России выросла популяция редчайшего дальневосточного леопарда - РИА Новости, 05.04.2022
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Хорошие новости
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В России выросла популяция редчайшего дальневосточного леопарда
В России выросла популяция редчайшего дальневосточного леопарда - РИА Новости, 05.04.2022
В России выросла популяция редчайшего дальневосточного леопарда
Число редчайших дальневосточных леопардов в РФ выросло до около 120 особей при 110 в 2021 году, сообщил РИА Новости директор национального парка "Земля... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:00
2022-04-05T09:00
хорошие новости
национальный парк "земля леопарда"
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Число редчайших дальневосточных леопардов в РФ выросло до около 120 особей при 110 в 2021 году, сообщил РИА Новости директор национального парка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. Сообщалось, что по данным на 2021 год, на российских охраняемых территориях в дикой природе живут 110 взрослых дальневосточных леопардов. Пятого апреля нацпарк отмечает юбилей – 10 лет с момента создания."В начале XXI века фиксировалось 35 леопардов. Сейчас, по последним данным, около 120 взрослых особей, то есть их число увеличилось почти в 4 раза", - сказал собеседник агентства.По его словам, также за время работы нацпарка на этой территории выросла численность краснокнижного амурского тигра. "Минимально насчитали 41 взрослого тигра, а по факту здесь их больше 50 - прирост численности в два раза", - добавил Бардюк.Он отметил, что рост популяций редких видов в нацпарке обусловлен в том числе тем, что на охраняемой территории большое внимание уделяется борьбе с браконьерами, незаконными рубками и природными пожарами. Если очаги возникают, то все силы мобилизуются в течение первых часов. "Это вносит большой вклад в охрану природы юго-запада Приморья, так как пожары - это угроза номер один", - уточнил собеседник."Эта цифра – число леопардов – сама по себе говорит о нашей работе. Это наш KPI (Key Performance Indicator, ключевой показатель эффективности)", - отметил Бардюк.Во вторник он уточнил журналистам, что всего учёные насчитали 121 взрослого леопарда и 14 котят. Детёныши официально не учитываются при подсчёте популяции.
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Влада Копылова
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национальный парк "земля леопарда", россия, приморский край
09:00 05.04.2022
 
В России выросла популяция редчайшего дальневосточного леопарда

Популяция редчайшего дальневосточного леопарда в России достигла около 120 особей

© Фото : @instagram/amurleo_landЛеопард в национальном парке "Земля леопарда"
Леопард в национальном парке Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Фото : @instagram/amurleo_land
Леопард в национальном парке "Земля леопарда"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Число редчайших дальневосточных леопардов в РФ выросло до около 120 особей при 110 в 2021 году, сообщил РИА Новости директор национального парка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. Сообщалось, что по данным на 2021 год, на российских охраняемых территориях в дикой природе живут 110 взрослых дальневосточных леопардов. Пятого апреля нацпарк отмечает юбилей – 10 лет с момента создания.
"В начале XXI века фиксировалось 35 леопардов. Сейчас, по последним данным, около 120 взрослых особей, то есть их число увеличилось почти в 4 раза", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также за время работы нацпарка на этой территории выросла численность краснокнижного амурского тигра. "Минимально насчитали 41 взрослого тигра, а по факту здесь их больше 50 - прирост численности в два раза", - добавил Бардюк.
Леопард, снятый из фотоукрытия фотографом Чой Кисуном - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
08:00Туризм
Леопарды, тигры, сайгаки. Где увидеть самых редких зверей в России
Он отметил, что рост популяций редких видов в нацпарке обусловлен в том числе тем, что на охраняемой территории большое внимание уделяется борьбе с браконьерами, незаконными рубками и природными пожарами. Если очаги возникают, то все силы мобилизуются в течение первых часов. "Это вносит большой вклад в охрану природы юго-запада Приморья, так как пожары - это угроза номер один", - уточнил собеседник.
"Эта цифра – число леопардов – сама по себе говорит о нашей работе. Это наш KPI (Key Performance Indicator, ключевой показатель эффективности)", - отметил Бардюк.
Во вторник он уточнил журналистам, что всего учёные насчитали 121 взрослого леопарда и 14 котят. Детёныши официально не учитываются при подсчёте популяции.
Баннер в селе Барабаш на территории национального парка Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
00:18
Национальный парк "Земля леопарда"
 
Хорошие новостиНациональный парк "Земля леопарда"РоссияПриморский край
 
 
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