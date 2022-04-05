https://ria.ru/20220405/leopard-1781817201.html

В России выросла популяция редчайшего дальневосточного леопарда

В России выросла популяция редчайшего дальневосточного леопарда - РИА Новости, 05.04.2022

В России выросла популяция редчайшего дальневосточного леопарда

Число редчайших дальневосточных леопардов в РФ выросло до около 120 особей при 110 в 2021 году, сообщил РИА Новости директор национального парка "Земля... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:00

2022-04-05T09:00

2022-04-05T09:00

хорошие новости

национальный парк "земля леопарда"

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Число редчайших дальневосточных леопардов в РФ выросло до около 120 особей при 110 в 2021 году, сообщил РИА Новости директор национального парка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. Сообщалось, что по данным на 2021 год, на российских охраняемых территориях в дикой природе живут 110 взрослых дальневосточных леопардов. Пятого апреля нацпарк отмечает юбилей – 10 лет с момента создания."В начале XXI века фиксировалось 35 леопардов. Сейчас, по последним данным, около 120 взрослых особей, то есть их число увеличилось почти в 4 раза", - сказал собеседник агентства.По его словам, также за время работы нацпарка на этой территории выросла численность краснокнижного амурского тигра. "Минимально насчитали 41 взрослого тигра, а по факту здесь их больше 50 - прирост численности в два раза", - добавил Бардюк.Он отметил, что рост популяций редких видов в нацпарке обусловлен в том числе тем, что на охраняемой территории большое внимание уделяется борьбе с браконьерами, незаконными рубками и природными пожарами. Если очаги возникают, то все силы мобилизуются в течение первых часов. "Это вносит большой вклад в охрану природы юго-запада Приморья, так как пожары - это угроза номер один", - уточнил собеседник."Эта цифра – число леопардов – сама по себе говорит о нашей работе. Это наш KPI (Key Performance Indicator, ключевой показатель эффективности)", - отметил Бардюк.Во вторник он уточнил журналистам, что всего учёные насчитали 121 взрослого леопарда и 14 котят. Детёныши официально не учитываются при подсчёте популяции.

https://ria.ru/20220405/zapovednik-1781714786.html

https://ria.ru/20220405/park-1781675466.html

россия

приморский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

национальный парк "земля леопарда", россия, приморский край