https://ria.ru/20220405/leninka-1781876625.html

Функции Книжной палаты могут перейти Ленинке осенью

Функции Книжной палаты могут перейти Ленинке осенью - РИА Новости, 05.04.2022

Функции Книжной палаты могут перейти Ленинке осенью

Функции Книжной палаты перейдут Российской государственной библиотеке (РГБ) предположительно осенью 2022 года, рассказал РИА Новости глава учреждения Вадим... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:15

2022-04-05T15:15

2022-04-05T15:15

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Функции Книжной палаты перейдут Российской государственной библиотеке (РГБ) предположительно осенью 2022 года, рассказал РИА Новости глава учреждения Вадим Дуда."Мы находимся в очень активной фазе присоединения Книжной палаты к Российской государственной библиотеке... Предположительно, уже начиная с сентября этого года все функции Книжной палаты будут переданы РГБ", — говорит Дуда.Собеседник агентства уточнил, что после присоединения Книжной палаты к библиотеке, библиотечный фонд РГБ составит около 200 миллионов книг. "Примерно 120 миллионов документов — это Ленинка, и примерно 75 —78 миллионов — Книжная палата", — поясняет Дуда.Ранее премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому функции Российской книжной палаты будут переданы РГБ. В пресс-службе библиотеки заявляли, что это объединение позволит создать крупнейшее в мире книгохранилище.

https://ria.ru/20220317/knigi-1778334761.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, российская государственная библиотека, михаил мишустин, книги