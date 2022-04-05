https://ria.ru/20220405/leninka-1781876625.html
Функции Книжной палаты могут перейти Ленинке осенью
Функции Книжной палаты могут перейти Ленинке осенью - РИА Новости, 05.04.2022
Функции Книжной палаты могут перейти Ленинке осенью
Функции Книжной палаты перейдут Российской государственной библиотеке (РГБ) предположительно осенью 2022 года, рассказал РИА Новости глава учреждения Вадим... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:15
2022-04-05T15:15
2022-04-05T15:15
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российская государственная библиотека
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Функции Книжной палаты перейдут Российской государственной библиотеке (РГБ) предположительно осенью 2022 года, рассказал РИА Новости глава учреждения Вадим Дуда."Мы находимся в очень активной фазе присоединения Книжной палаты к Российской государственной библиотеке... Предположительно, уже начиная с сентября этого года все функции Книжной палаты будут переданы РГБ", — говорит Дуда.Собеседник агентства уточнил, что после присоединения Книжной палаты к библиотеке, библиотечный фонд РГБ составит около 200 миллионов книг. "Примерно 120 миллионов документов — это Ленинка, и примерно 75 —78 миллионов — Книжная палата", — поясняет Дуда.Ранее премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому функции Российской книжной палаты будут переданы РГБ. В пресс-службе библиотеки заявляли, что это объединение позволит создать крупнейшее в мире книгохранилище.
https://ria.ru/20220317/knigi-1778334761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, российская государственная библиотека, михаил мишустин, книги
Функции Книжной палаты могут перейти Ленинке осенью
Функции Книжной палаты могут перейти Ленинке осенью, заявил гендиректор РГБ Вадим Дуда
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Функции Книжной палаты перейдут Российской государственной библиотеке (РГБ) предположительно осенью 2022 года, рассказал РИА Новости глава учреждения Вадим Дуда.
"Мы находимся в очень активной фазе присоединения Книжной палаты к Российской государственной библиотеке... Предположительно, уже начиная с сентября этого года все функции Книжной палаты будут переданы РГБ", — говорит Дуда.
Собеседник агентства уточнил, что после присоединения Книжной палаты к библиотеке, библиотечный фонд РГБ составит около 200 миллионов книг. "Примерно 120 миллионов документов — это Ленинка, и примерно 75 —78 миллионов — Книжная палата", — поясняет Дуда.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому функции Российской книжной палаты будут переданы РГБ. В пресс-службе библиотеки заявляли, что это объединение позволит создать крупнейшее в мире книгохранилище.