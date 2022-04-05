Рейтинг@Mail.ru
Функции Книжной палаты могут перейти Ленинке осенью - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220405/leninka-1781876625.html
Функции Книжной палаты могут перейти Ленинке осенью
Функции Книжной палаты могут перейти Ленинке осенью - РИА Новости, 05.04.2022
Функции Книжной палаты могут перейти Ленинке осенью
Функции Книжной палаты перейдут Российской государственной библиотеке (РГБ) предположительно осенью 2022 года, рассказал РИА Новости глава учреждения Вадим... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:15
2022-04-05T15:15
культура
новости культуры
российская государственная библиотека
михаил мишустин
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/50/1558155076_89:0:1508:798_1920x0_80_0_0_7cde44bb064d058268377e64e24e8d84.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Функции Книжной палаты перейдут Российской государственной библиотеке (РГБ) предположительно осенью 2022 года, рассказал РИА Новости глава учреждения Вадим Дуда."Мы находимся в очень активной фазе присоединения Книжной палаты к Российской государственной библиотеке... Предположительно, уже начиная с сентября этого года все функции Книжной палаты будут переданы РГБ", — говорит Дуда.Собеседник агентства уточнил, что после присоединения Книжной палаты к библиотеке, библиотечный фонд РГБ составит около 200 миллионов книг. "Примерно 120 миллионов документов — это Ленинка, и примерно 75 —78 миллионов — Книжная палата", — поясняет Дуда.Ранее премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому функции Российской книжной палаты будут переданы РГБ. В пресс-службе библиотеки заявляли, что это объединение позволит создать крупнейшее в мире книгохранилище.
https://ria.ru/20220317/knigi-1778334761.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/50/1558155076_267:0:1331:798_1920x0_80_0_0_3ebde7cd335fbb2e3b2bf59e2a925195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, российская государственная библиотека, михаил мишустин, книги
15:15 05.04.2022
 
Функции Книжной палаты могут перейти Ленинке осенью

Функции Книжной палаты могут перейти Ленинке осенью, заявил гендиректор РГБ Вадим Дуда

© Фото : mos.ruРоссийская государственная библиотека
Российская государственная библиотека - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Фото : mos.ru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Функции Книжной палаты перейдут Российской государственной библиотеке (РГБ) предположительно осенью 2022 года, рассказал РИА Новости глава учреждения Вадим Дуда.
"Мы находимся в очень активной фазе присоединения Книжной палаты к Российской государственной библиотеке... Предположительно, уже начиная с сентября этого года все функции Книжной палаты будут переданы РГБ", — говорит Дуда.
Собеседник агентства уточнил, что после присоединения Книжной палаты к библиотеке, библиотечный фонд РГБ составит около 200 миллионов книг. "Примерно 120 миллионов документов — это Ленинка, и примерно 75 —78 миллионов — Книжная палата", — поясняет Дуда.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому функции Российской книжной палаты будут переданы РГБ. В пресс-службе библиотеки заявляли, что это объединение позволит создать крупнейшее в мире книгохранилище.
Покупатели в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 08:00Культура
Читать — дорого? Как санкции изменят книжный рынок
 
КультураНовости культурыРоссийская государственная библиотекаМихаил МишустинКниги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала