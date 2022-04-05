Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал цель распространения фейка о Буче - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/lavrov-1781978904.html
Лавров назвал цель распространения фейка о Буче
Лавров назвал цель распространения фейка о Буче - РИА Новости, 05.04.2022
Лавров назвал цель распространения фейка о Буче
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "фальшивка" западных СМИ про Бучу призвана отвлечь внимание от того, что Украина решила отказаться от предложений и... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:57
2022-04-05T21:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
совет безопасности оон
вооруженные силы украины
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664466_0:183:2856:1789_1920x0_80_0_0_80de7d5ffaeb8c160e9e3f3ff3bf1293.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "фальшивка" западных СМИ про Бучу призвана отвлечь внимание от того, что Украина решила отказаться от предложений и договоренностей, зафиксированных на встрече в Стамбуле.Он заметил, что "впервые на бумагу украинская сторона положила готовность провозгласить своё государство нейтральным, внеблоковым, безядерным"."И именно в тот момент, когда в соответствии с договорённостями Стамбула российская сторона в качестве жеста доброй воли решила провести некоторую деэскалацию ситуации "на земле", прежде всего в Киевской области и Черниговской области, именно в этот момент, три дня спустя после того, как наши военные вышли из города Буча, там была организована провокация",- сказал Лавров журналистам."У нас есть все основания полагать, что сделано это было для того, чтобы отвлечь внимание от переговорного процесса, отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала "отыгрывать назад", пыталась выдвигать все новые условия. А как только западные СМИ "разогнали" фальшивку про город Буча, украинские переговорщики попытались вообще прервать переговорный процесс", - отметил глава МИД РФ.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220405/peregovory-1781973138.html
https://ria.ru/20220405/bucha-1781977845.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664466_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b224467cb764a296ff7b16ff7687dd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, совет безопасности оон, вооруженные силы украины, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, киев
20:57 05.04.2022 (обновлено: 21:57 05.04.2022)
 
Лавров назвал цель распространения фейка о Буче

Лавров: фейк про Бучу призван отвлечь от решения Киева отказаться от своих предложений

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "фальшивка" западных СМИ про Бучу призвана отвлечь внимание от того, что Украина решила отказаться от предложений и договоренностей, зафиксированных на встрече в Стамбуле.
Он заметил, что "впервые на бумагу украинская сторона положила готовность провозгласить своё государство нейтральным, внеблоковым, безядерным".
"И именно в тот момент, когда в соответствии с договорённостями Стамбула российская сторона в качестве жеста доброй воли решила провести некоторую деэскалацию ситуации "на земле", прежде всего в Киевской области и Черниговской области, именно в этот момент, три дня спустя после того, как наши военные вышли из города Буча, там была организована провокация",- сказал Лавров журналистам.
"У нас есть все основания полагать, что сделано это было для того, чтобы отвлечь внимание от переговорного процесса, отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала "отыгрывать назад", пыталась выдвигать все новые условия. А как только западные СМИ "разогнали" фальшивку про город Буча, украинские переговорщики попытались вообще прервать переговорный процесс", - отметил глава МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 20:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад истерикой вокруг Бучи пытается сорвать переговоры, заявил Лавров
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 20:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия потребовала от Twitter восстановить доступ к публикации МИД по Буче
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСовет Безопасности ООНВооруженные силы УкраиныУкраинаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала