https://ria.ru/20220405/lavrov-1781978904.html

Лавров назвал цель распространения фейка о Буче

Лавров назвал цель распространения фейка о Буче - РИА Новости, 05.04.2022

Лавров назвал цель распространения фейка о Буче

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "фальшивка" западных СМИ про Бучу призвана отвлечь внимание от того, что Украина решила отказаться от предложений и... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T20:57

2022-04-05T20:57

2022-04-05T21:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "фальшивка" западных СМИ про Бучу призвана отвлечь внимание от того, что Украина решила отказаться от предложений и договоренностей, зафиксированных на встрече в Стамбуле.Он заметил, что "впервые на бумагу украинская сторона положила готовность провозгласить своё государство нейтральным, внеблоковым, безядерным"."И именно в тот момент, когда в соответствии с договорённостями Стамбула российская сторона в качестве жеста доброй воли решила провести некоторую деэскалацию ситуации "на земле", прежде всего в Киевской области и Черниговской области, именно в этот момент, три дня спустя после того, как наши военные вышли из города Буча, там была организована провокация",- сказал Лавров журналистам."У нас есть все основания полагать, что сделано это было для того, чтобы отвлечь внимание от переговорного процесса, отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала "отыгрывать назад", пыталась выдвигать все новые условия. А как только западные СМИ "разогнали" фальшивку про город Буча, украинские переговорщики попытались вообще прервать переговорный процесс", - отметил глава МИД РФ.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220405/peregovory-1781973138.html

https://ria.ru/20220405/bucha-1781977845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, совет безопасности оон, вооруженные силы украины, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, киев