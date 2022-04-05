https://ria.ru/20220405/laos-1781866302.html

Власти Лаоса обсуждают возможность полного открытия страны для туристов

Власти Лаоса обсуждают возможность полного открытия страны для туристов - РИА Новости, 05.04.2022

Власти Лаоса обсуждают возможность полного открытия страны для туристов

Министерство информации, культуры и туризма Лаоса направило на рассмотрение премьер-министру государства предложение об открытии страны для путешественников,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:02

2022-04-05T16:02

2022-04-05T16:02

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Министерство информации, культуры и туризма Лаоса направило на рассмотрение премьер-министру государства предложение об открытии страны для путешественников, сообщает The Laotian Times.Чиновники предлагают рассмотреть два вида правил приема гостей.В первом варианте привитых туристов пустят в страну при предъявлении результатов ПЦР-теста, пройденного за 72 часа до вылета, и экспресс-анализа, сданного в месте пересечения границы. При этом отдыхающие смогут въезжать через девять контрольно-пропускных пунктов и посещать ограниченное число провинций. Вместо системы Lao Green Pass они будут использовать приложение Lao KYC.Второй вариант предполагает, что все регионы Лаоса должны принимать вакцинированных гостей, предъявивших ПЦР-анализ при въезде и прошедших экспресс-тест по прибытии. Непривитые визитеры должны пройти недельный карантин. Именно эту концепцию поддерживает Минтуризма, добавляя, что нужно возобновить выдачу виз — электронных и по прибытии.Предполагается, что правительство примет решение в ближайшие дни, сообщает издание.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, лаос, коронавирус covid-19