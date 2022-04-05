https://ria.ru/20220405/laos-1781866302.html
Власти Лаоса обсуждают возможность полного открытия страны для туристов
Власти Лаоса обсуждают возможность полного открытия страны для туристов - РИА Новости, 05.04.2022
Власти Лаоса обсуждают возможность полного открытия страны для туристов
Министерство информации, культуры и туризма Лаоса направило на рассмотрение премьер-министру государства предложение об открытии страны для путешественников,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:02
2022-04-05T16:02
2022-04-05T16:02
туризм
туризм
новости - туризм
лаос
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Министерство информации, культуры и туризма Лаоса направило на рассмотрение премьер-министру государства предложение об открытии страны для путешественников, сообщает The Laotian Times.Чиновники предлагают рассмотреть два вида правил приема гостей.В первом варианте привитых туристов пустят в страну при предъявлении результатов ПЦР-теста, пройденного за 72 часа до вылета, и экспресс-анализа, сданного в месте пересечения границы. При этом отдыхающие смогут въезжать через девять контрольно-пропускных пунктов и посещать ограниченное число провинций. Вместо системы Lao Green Pass они будут использовать приложение Lao KYC.Второй вариант предполагает, что все регионы Лаоса должны принимать вакцинированных гостей, предъявивших ПЦР-анализ при въезде и прошедших экспресс-тест по прибытии. Непривитые визитеры должны пройти недельный карантин. Именно эту концепцию поддерживает Минтуризма, добавляя, что нужно возобновить выдачу виз — электронных и по прибытии.Предполагается, что правительство примет решение в ближайшие дни, сообщает издание.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, лаос, коронавирус covid-19
Власти Лаоса обсуждают возможность полного открытия страны для туристов
Власти Лаоса подготовили два варианта открытия страны для иностранных туристов
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Министерство информации, культуры и туризма Лаоса направило на рассмотрение премьер-министру государства предложение об открытии страны для путешественников, сообщает
The Laotian Times.
Чиновники предлагают рассмотреть два вида правил приема гостей.
В первом варианте привитых туристов пустят в страну при предъявлении результатов ПЦР-теста, пройденного за 72 часа до вылета, и экспресс-анализа, сданного в месте пересечения границы. При этом отдыхающие смогут въезжать через девять контрольно-пропускных пунктов и посещать ограниченное число провинций. Вместо системы Lao Green Pass они будут использовать приложение Lao KYC.
Второй вариант предполагает, что все регионы Лаоса должны принимать вакцинированных гостей, предъявивших ПЦР-анализ при въезде и прошедших экспресс-тест по прибытии. Непривитые визитеры должны пройти недельный карантин. Именно эту концепцию поддерживает Минтуризма, добавляя, что нужно возобновить выдачу виз — электронных и по прибытии.
Предполагается, что правительство примет решение в ближайшие дни, сообщает издание.