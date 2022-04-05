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Официальный курс доллара на среду составил 83,4 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 83,4 рубля - РИА Новости, 05.04.2022
Официальный курс доллара на среду составил 83,4 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 24,12 копейки - до 83,352 рубля, курс евро - на 65,83 копейки, до 91,7289 рубля,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:25
2022-04-05T17:25
2022-04-05T17:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 24,12 копейки - до 83,352 рубля, курс евро - на 65,83 копейки, до 91,7289 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, валюта, рубль, евро, динамика курсов валют
Официальный курс доллара на среду составил 83,4 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 83,35 рубля, евро — 91,73 рубля