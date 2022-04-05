https://ria.ru/20220405/krym-1781846234.html

Крым лишит Кучму звания "Почетный крымчанин"

Крым лишит Кучму звания "Почетный крымчанин" - РИА Новости, 05.04.2022

Крым лишит Кучму звания "Почетный крымчанин"

Госсовет Крыма готовит законопроект о лишении почетных званий отдельных лиц, в соответствии с ним экс-президент Украины Леонид Кучма будет лишен звания... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:27

2022-04-05T11:27

2022-04-05T11:40

в мире

украина

леонид кучма

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Госсовет Крыма готовит законопроект о лишении почетных званий отдельных лиц, в соответствии с ним экс-президент Украины Леонид Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", экс-премьер Крыма Сергей Куницын и боксер Александр Усик - знака отличия "За верность долгу", сказал спикер парламента республики Владимир Константинов."Госсовет готовит проект закона республики Крым, в соответствие с которым мы будем лишать государственных наград лиц, которые утратили моральное право носить указанные награды, в том числе самые высокие. Первые фамилии в этом списке есть. Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", Куницын и Усик - знака отличия "За верность долгу", - сказал в ходе заседания президиума крымского парламента Константинов.

https://ria.ru/20220404/kvartira-1781637662.html

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, леонид кучма, республика крым