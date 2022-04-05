https://ria.ru/20220405/krym-1781846234.html
Крым лишит Кучму звания "Почетный крымчанин"
Крым лишит Кучму звания "Почетный крымчанин" - РИА Новости, 05.04.2022
Крым лишит Кучму звания "Почетный крымчанин"
Госсовет Крыма готовит законопроект о лишении почетных званий отдельных лиц, в соответствии с ним экс-президент Украины Леонид Кучма будет лишен звания... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:27
2022-04-05T11:27
2022-04-05T11:40
в мире
украина
леонид кучма
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156356/05/1563560555_0:81:2725:1613_1920x0_80_0_0_9de854c470aa6bf70052c6029fa796a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Госсовет Крыма готовит законопроект о лишении почетных званий отдельных лиц, в соответствии с ним экс-президент Украины Леонид Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", экс-премьер Крыма Сергей Куницын и боксер Александр Усик - знака отличия "За верность долгу", сказал спикер парламента республики Владимир Константинов."Госсовет готовит проект закона республики Крым, в соответствие с которым мы будем лишать государственных наград лиц, которые утратили моральное право носить указанные награды, в том числе самые высокие. Первые фамилии в этом списке есть. Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", Куницын и Усик - знака отличия "За верность долгу", - сказал в ходе заседания президиума крымского парламента Константинов.
https://ria.ru/20220404/kvartira-1781637662.html
украина
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156356/05/1563560555_0:0:2725:2043_1920x0_80_0_0_29702500e623e4a7381ba750d18434ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, леонид кучма, республика крым
11:27 05.04.2022 (обновлено: 11:40 05.04.2022)
Крым лишит Кучму звания "Почетный крымчанин"
Крым лишит Кучму звания "Почетный крымчанин", Куницына и Усика — знака "За верность долгу"