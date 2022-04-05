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Крым лишит Кучму звания "Почетный крымчанин" - РИА Новости, 05.04.2022
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Крым лишит Кучму звания "Почетный крымчанин"
Крым лишит Кучму звания "Почетный крымчанин" - РИА Новости, 05.04.2022
Крым лишит Кучму звания "Почетный крымчанин"
Госсовет Крыма готовит законопроект о лишении почетных званий отдельных лиц, в соответствии с ним экс-президент Украины Леонид Кучма будет лишен звания... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:27
2022-04-05T11:40
в мире
украина
леонид кучма
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Госсовет Крыма готовит законопроект о лишении почетных званий отдельных лиц, в соответствии с ним экс-президент Украины Леонид Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", экс-премьер Крыма Сергей Куницын и боксер Александр Усик - знака отличия "За верность долгу", сказал спикер парламента республики Владимир Константинов."Госсовет готовит проект закона республики Крым, в соответствие с которым мы будем лишать государственных наград лиц, которые утратили моральное право носить указанные награды, в том числе самые высокие. Первые фамилии в этом списке есть. Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", Куницын и Усик - знака отличия "За верность долгу", - сказал в ходе заседания президиума крымского парламента Константинов.
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в мире, украина, леонид кучма, республика крым
11:27 05.04.2022 (обновлено: 11:40 05.04.2022)
 
Крым лишит Кучму звания "Почетный крымчанин"

Крым лишит Кучму звания "Почетный крымчанин", Куницына и Усика — знака "За верность долгу"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЛеонид Данилович Кучма
Леонид Данилович Кучма - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Леонид Данилович Кучма. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Госсовет Крыма готовит законопроект о лишении почетных званий отдельных лиц, в соответствии с ним экс-президент Украины Леонид Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", экс-премьер Крыма Сергей Куницын и боксер Александр Усик - знака отличия "За верность долгу", сказал спикер парламента республики Владимир Константинов.
"Госсовет готовит проект закона республики Крым, в соответствие с которым мы будем лишать государственных наград лиц, которые утратили моральное право носить указанные награды, в том числе самые высокие. Первые фамилии в этом списке есть. Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", Куницын и Усик - знака отличия "За верность долгу", - сказал в ходе заседания президиума крымского парламента Константинов.
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В миреУкраинаЛеонид КучмаРеспублика Крым
 
 
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