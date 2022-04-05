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Эксперт предупредил о глобальном продовольственном кризисе - РИА Новости, 05.04.2022
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Эксперт предупредил о глобальном продовольственном кризисе
Эксперт предупредил о глобальном продовольственном кризисе - РИА Новости, 05.04.2022
Эксперт предупредил о глобальном продовольственном кризисе
Уменьшение производства продуктов питания в мире превращается реальность из-за усиления санкционного давления. Нарушается логистика, не хватает удобрений и... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T03:18
2022-04-05T03:18
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Уменьшение производства продуктов питания в мире превращается реальность из-за усиления санкционного давления. Нарушается логистика, не хватает удобрений и энергоносителей, рассказал агентству “Прайм” профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.Он напомнил, что Россия является одним из основных экспортеров сырья для производства продуктов питания: зерна, удобрений, энергоносителей. “Она в сложившихся обстоятельствах не сможет компенсировать ожидаемый дефицит продовольствия в мире”, - отметил он.Прочие страны, поставляющие на мировой рынок зерно, также могут сократить его производство из-за нехватки и удорожания удобрений и энергоносителей, проблем с логистикой. При этом выигравших в такой ситуации не окажется, резюмирует эксперт.
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экономика, россия, санкции в отношении россии
03:18 05.04.2022
 
Эксперт предупредил о глобальном продовольственном кризисе

Эксперт Рамазанов предупредил о глобальном продовольственном кризисе из-за санкций

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСбор урожая
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сбор урожая
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Уменьшение производства продуктов питания в мире превращается реальность из-за усиления санкционного давления. Нарушается логистика, не хватает удобрений и энергоносителей, рассказал агентству “Прайм” профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
Он напомнил, что Россия является одним из основных экспортеров сырья для производства продуктов питания: зерна, удобрений, энергоносителей. “Она в сложившихся обстоятельствах не сможет компенсировать ожидаемый дефицит продовольствия в мире”, - отметил он.
Погрузка зерна - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 08:26
Медведев назвал российское продовольствие тихим, но грозным оружием
Прочие страны, поставляющие на мировой рынок зерно, также могут сократить его производство из-за нехватки и удорожания удобрений и энергоносителей, проблем с логистикой. При этом выигравших в такой ситуации не окажется, резюмирует эксперт.
 
ЭкономикаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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