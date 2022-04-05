https://ria.ru/20220405/krizis-1781802258.html
Эксперт предупредил о глобальном продовольственном кризисе
Эксперт предупредил о глобальном продовольственном кризисе - РИА Новости, 05.04.2022
Эксперт предупредил о глобальном продовольственном кризисе
Уменьшение производства продуктов питания в мире превращается реальность из-за усиления санкционного давления. Нарушается логистика, не хватает удобрений и... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T03:18
2022-04-05T03:18
2022-04-05T03:18
экономика
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778335412_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_7a8d737b4820d74ec139921ad74d6778.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Уменьшение производства продуктов питания в мире превращается реальность из-за усиления санкционного давления. Нарушается логистика, не хватает удобрений и энергоносителей, рассказал агентству “Прайм” профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.Он напомнил, что Россия является одним из основных экспортеров сырья для производства продуктов питания: зерна, удобрений, энергоносителей. “Она в сложившихся обстоятельствах не сможет компенсировать ожидаемый дефицит продовольствия в мире”, - отметил он.Прочие страны, поставляющие на мировой рынок зерно, также могут сократить его производство из-за нехватки и удорожания удобрений и энергоносителей, проблем с логистикой. При этом выигравших в такой ситуации не окажется, резюмирует эксперт.
https://ria.ru/20220401/eksport-1781203385.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778335412_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_469dc933a6ed424bec5638273b2d9fa5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии
Эксперт предупредил о глобальном продовольственном кризисе
Эксперт Рамазанов предупредил о глобальном продовольственном кризисе из-за санкций