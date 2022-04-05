https://ria.ru/20220405/krizis-1781802258.html

Эксперт предупредил о глобальном продовольственном кризисе

Эксперт предупредил о глобальном продовольственном кризисе - РИА Новости, 05.04.2022

Эксперт предупредил о глобальном продовольственном кризисе

Уменьшение производства продуктов питания в мире превращается реальность из-за усиления санкционного давления. Нарушается логистика, не хватает удобрений и... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T03:18

2022-04-05T03:18

2022-04-05T03:18

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Уменьшение производства продуктов питания в мире превращается реальность из-за усиления санкционного давления. Нарушается логистика, не хватает удобрений и энергоносителей, рассказал агентству “Прайм” профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.Он напомнил, что Россия является одним из основных экспортеров сырья для производства продуктов питания: зерна, удобрений, энергоносителей. “Она в сложившихся обстоятельствах не сможет компенсировать ожидаемый дефицит продовольствия в мире”, - отметил он.Прочие страны, поставляющие на мировой рынок зерно, также могут сократить его производство из-за нехватки и удорожания удобрений и энергоносителей, проблем с логистикой. При этом выигравших в такой ситуации не окажется, резюмирует эксперт.

https://ria.ru/20220401/eksport-1781203385.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, санкции в отношении россии