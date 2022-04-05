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В России суд впервые решил арестовать украденную криптовалюту - РИА Новости, 05.04.2022
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В России суд впервые решил арестовать украденную криптовалюту
В России суд впервые решил арестовать украденную криптовалюту - РИА Новости, 05.04.2022
В России суд впервые решил арестовать украденную криптовалюту
Районный суд в Петербург разрешил арестовать криптовалюту Ethereum (ЕТН), украденную, по версии следствия, у владельца, сообщили в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:53
2022-04-05T12:53
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Районный суд в Петербург разрешил арестовать криптовалюту Ethereum (ЕТН), украденную, по версии следствия, у владельца, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Судя по всему, это прецедентное решение: ранее суды в России обеспечительные меры на криптовалюту не налагали. По крайней мере, об этом не сообщалось публично."Суд разрешил следователю наложение ареста на Ethereum, содержащийся на 24 кошельках обвиняемого в краже криптовалюты", - сообщили в пресс-службе.По материалам дела, потерпевший в 2017 году купил 7 тысяч ЕТН – по текущему курсу, это около 2 миллиардов рублей, а на тот момент это было около 56 тысяч долларов, или 3,3 миллиона рублей.Предполагаемый преступник взломал кошелек криптомиллиардера и перевел ЕТН себе. Потерпевший пожаловался в полицию, в итоге было возбуждено уголовное дело по двум статьям, о неправомерном доступе к компьютерной информации и краже в особо крупном размере.В итоге следствие выяснило, что на криптокошельках предполагаемого афериста лежит 4 тысячи ЕТН (более миллиарда рублей), которые следствие и попросило арестовать. Остальную криптовалюту, вероятно, фигурант уже успел потратить."Суд разрешил следователю наложение ареста на Ethereum, содержащийся на 24 кошельках обвиняемого", - решил суд.Согласно разъяснению инстанции, основным отличием криптоденег от денег является "только способ их возникновения, а поскольку понятие криптовалюты не закреплено законодательно, обозначение ее как "иное имущество" в обвинении и ходатайстве об аресте допустимо".
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происшествия, россия
12:53 05.04.2022
 
В России суд впервые решил арестовать украденную криптовалюту

Суд впервые разрешил арестовать украденную криптовалюту Ethereum

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВидеокарта
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Районный суд в Петербург разрешил арестовать криптовалюту Ethereum (ЕТН), украденную, по версии следствия, у владельца, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Судя по всему, это прецедентное решение: ранее суды в России обеспечительные меры на криптовалюту не налагали. По крайней мере, об этом не сообщалось публично.
"Суд разрешил следователю наложение ареста на Ethereum, содержащийся на 24 кошельках обвиняемого в краже криптовалюты", - сообщили в пресс-службе.
По материалам дела, потерпевший в 2017 году купил 7 тысяч ЕТН – по текущему курсу, это около 2 миллиардов рублей, а на тот момент это было около 56 тысяч долларов, или 3,3 миллиона рублей.
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Предполагаемый преступник взломал кошелек криптомиллиардера и перевел ЕТН себе. Потерпевший пожаловался в полицию, в итоге было возбуждено уголовное дело по двум статьям, о неправомерном доступе к компьютерной информации и краже в особо крупном размере.
В итоге следствие выяснило, что на криптокошельках предполагаемого афериста лежит 4 тысячи ЕТН (более миллиарда рублей), которые следствие и попросило арестовать. Остальную криптовалюту, вероятно, фигурант уже успел потратить.
"Суд разрешил следователю наложение ареста на Ethereum, содержащийся на 24 кошельках обвиняемого", - решил суд.
Согласно разъяснению инстанции, основным отличием криптоденег от денег является "только способ их возникновения, а поскольку понятие криптовалюты не закреплено законодательно, обозначение ее как "иное имущество" в обвинении и ходатайстве об аресте допустимо".
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