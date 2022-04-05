Рейтинг@Mail.ru
Житель Югры попался на краже офисной бумаги из городской администрации - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/krazha-1781828492.html
Житель Югры попался на краже офисной бумаги из городской администрации
Житель Югры попался на краже офисной бумаги из городской администрации - РИА Новости, 05.04.2022
Житель Югры попался на краже офисной бумаги из городской администрации
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жителя города Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа, который крал офисную бумагу со склада... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:05
2022-04-05T10:05
происшествия
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780507746_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2976db1ecbc5d4a24bcd5038b967e30c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жителя города Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа, который крал офисную бумагу со склада городской администрации, сообщает региональный главк МВД.По данным ведомства, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что возле здания склада городской администрации задержан мужчина, который незаконно проник в помещение и пытался похитить 10 пачек офисной бумаги."По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение). В ходе расследования полицейские выяснили, что задержанный месяцем ранее уже совершил подобное хищение из того же складского помещения. Тогда фигурант успел похитить 12 упаковок бумаги, после чего спрятал их в офисе туристического агентства, в котором работает", - говорится в сообщении.Как установили полицейские, мужчина воспользовался ключом-дубликатом, так как в помещении он подрабатывал дворником. Ущерб от его действий составил около 18 тысяч рублей, все похищенное подозреваемый собирался продать. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в МВД.На прошлой неделе в Минпромторге заявили, что после сильного подорожания офисной бумаги ситуация в стране нормализуется и цены возвращаются к уровням января-февраля.
https://radiosputnik.ria.ru/20220401/frikadelki-1781373045.html
https://ria.ru/20211216/kassirsha-1764002829.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780507746_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_382fa3bffdc9dc8e22773a3080c58fd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
10:05 05.04.2022
 
Житель Югры попался на краже офисной бумаги из городской администрации

Житель города Пыть-Ях попался на краже офисной бумаги из городской администрации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОбъявление об ограничении продажи офисной бумаги в магазине канцелярских принадлежностей
Объявление об ограничении продажи офисной бумаги в магазине канцелярских принадлежностей - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Объявление об ограничении продажи офисной бумаги в магазине канцелярских принадлежностей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жителя города Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа, который крал офисную бумагу со склада городской администрации, сообщает региональный главк МВД.
По данным ведомства, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что возле здания склада городской администрации задержан мужчина, который незаконно проник в помещение и пытался похитить 10 пачек офисной бумаги.
Фрикадельки - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 19:29В мире
В Швеции судью оштрафовали за кражу ветчины и фрикаделек
"По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение). В ходе расследования полицейские выяснили, что задержанный месяцем ранее уже совершил подобное хищение из того же складского помещения. Тогда фигурант успел похитить 12 упаковок бумаги, после чего спрятал их в офисе туристического агентства, в котором работает", - говорится в сообщении.
Как установили полицейские, мужчина воспользовался ключом-дубликатом, так как в помещении он подрабатывал дворником. Ущерб от его действий составил около 18 тысяч рублей, все похищенное подозреваемый собирался продать. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в МВД.
На прошлой неделе в Минпромторге заявили, что после сильного подорожания офисной бумаги ситуация в стране нормализуется и цены возвращаются к уровням января-февраля.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 11:19
Источник: подозреваемая в краже кассирша из Ачинска сдалась без денег
 
ПроисшествияРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала