https://ria.ru/20220405/krazha-1781828492.html

Житель Югры попался на краже офисной бумаги из городской администрации

Житель Югры попался на краже офисной бумаги из городской администрации - РИА Новости, 05.04.2022

Житель Югры попался на краже офисной бумаги из городской администрации

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жителя города Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа, который крал офисную бумагу со склада... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:05

2022-04-05T10:05

2022-04-05T10:05

происшествия

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жителя города Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа, который крал офисную бумагу со склада городской администрации, сообщает региональный главк МВД.По данным ведомства, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что возле здания склада городской администрации задержан мужчина, который незаконно проник в помещение и пытался похитить 10 пачек офисной бумаги."По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение). В ходе расследования полицейские выяснили, что задержанный месяцем ранее уже совершил подобное хищение из того же складского помещения. Тогда фигурант успел похитить 12 упаковок бумаги, после чего спрятал их в офисе туристического агентства, в котором работает", - говорится в сообщении.Как установили полицейские, мужчина воспользовался ключом-дубликатом, так как в помещении он подрабатывал дворником. Ущерб от его действий составил около 18 тысяч рублей, все похищенное подозреваемый собирался продать. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в МВД.На прошлой неделе в Минпромторге заявили, что после сильного подорожания офисной бумаги ситуация в стране нормализуется и цены возвращаются к уровням января-февраля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220401/frikadelki-1781373045.html

https://ria.ru/20211216/kassirsha-1764002829.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)