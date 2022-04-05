https://ria.ru/20220405/kosmos-1781952101.html

Ванде Хай рассказал, что ситуация на Украине не рассорила экипаж МКС

Ванде Хай рассказал, что ситуация на Украине не рассорила экипаж МКС - РИА Новости, 05.04.2022

Ванде Хай рассказал, что ситуация на Украине не рассорила экипаж МКС

Ситуация на Украине не повлияла на отношения внутри международного экипажа МКС, хотя и обсуждалась, рассказал на брифинге во вторник вернувшийся с Международной РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:59

2022-04-05T17:59

2022-04-05T18:08

космос - риа наука

обострение ситуации в днр и лнр

сша

россия

международная космическая станция (мкс)

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Ситуация на Украине не повлияла на отношения внутри международного экипажа МКС, хотя и обсуждалась, рассказал на брифинге во вторник вернувшийся с Международной космической станции (МКС) на прошлой неделе астронавт НАСА Марк Ванде Хай."Я не прятался от этой темы с коллегами, не было очень долгих обсуждений, но я спрашивал об их ощущениях и иногда задавал острые вопросы, но главным оставалась наша совместная работа", - рассказал астронавт.Ванде Хай провел на орбите 355 дней, установив новый рекорд для США по продолжительности пребывания на орбите, и вернулся на Землю на прошлой неделе на российском корабле "Союз" вместе с россиянами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым.По словам астронавта, его российские коллеги "были, будут и остаются его близкими друзьями". "Мы поддерживали друг друга во всем, и у меня никогда не было каких-либо опасений по поводу возможности работать с ними", - заявил Ванде Хай. "Они очень хорошие профессионалы с отличной технической подготовкой и прекрасные люди. Я всегда буду счастлив, что я смог быть на космической станции с ними", - признался американец.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220314/mks-1778003636.html

https://ria.ru/20220327/kosmos-1780336496.html

https://ria.ru/20220319/rogozin-1778976746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, сша, россия, международная космическая станция (мкс), ситуация в днр и лнр