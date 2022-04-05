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Росгвардейцы задержали украинского корректировщика огня - РИА Новости, 05.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Росгвардейцы задержали украинского корректировщика огня
Росгвардейцы задержали украинского корректировщика огня - РИА Новости, 05.04.2022
Росгвардейцы задержали украинского корректировщика огня
Бойцы Росгвардии задержали украинского корректировщика огня, пытавшегося скрыться среди местных жителей, и захватили крупный схрон боеприпасов, сообщает... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:28
2022-04-05T11:15
обострение ситуации в днр и лнр
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бойцы Росгвардии задержали украинского корректировщика огня, пытавшегося скрыться среди местных жителей, и захватили крупный схрон боеприпасов, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что подразделения спецназа "при осмотре домов ряда населенных пунктов обнаружили несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны"."В одном из домов вместе с патронами и гранатами спецназовцы Росгвардии выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи. Благодаря полученным сведениям росгвардейцы задержали и самого арткорректировщика, пытавшегося скрыться среди местных жителей", - говорится в сообщении.Кроме того, в Росгвардии рассказали об отражении атаки и взятии под охрану важного моста через реку, а также уничтожении четырех диверсантов.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире, вооруженные силы украины, украина
10:28 05.04.2022 (обновлено: 11:15 05.04.2022)
 
Росгвардейцы задержали украинского корректировщика огня

Росгвардейцы задержали украинского корректировщика огня и взяли крупный схрон боеприпасов

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бойцы Росгвардии задержали украинского корректировщика огня, пытавшегося скрыться среди местных жителей, и захватили крупный схрон боеприпасов, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что подразделения спецназа "при осмотре домов ряда населенных пунктов обнаружили несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны".
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"В одном из домов вместе с патронами и гранатами спецназовцы Росгвардии выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи. Благодаря полученным сведениям росгвардейцы задержали и самого арткорректировщика, пытавшегося скрыться среди местных жителей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Росгвардии рассказали об отражении атаки и взятии под охрану важного моста через реку, а также уничтожении четырех диверсантов.
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