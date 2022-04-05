https://ria.ru/20220405/korrektirovschik-1781832461.html

Росгвардейцы задержали украинского корректировщика огня

Росгвардейцы задержали украинского корректировщика огня - РИА Новости, 05.04.2022

Росгвардейцы задержали украинского корректировщика огня

Бойцы Росгвардии задержали украинского корректировщика огня, пытавшегося скрыться среди местных жителей, и захватили крупный схрон боеприпасов, сообщает... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:28

2022-04-05T10:28

2022-04-05T11:15

обострение ситуации в днр и лнр

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бойцы Росгвардии задержали украинского корректировщика огня, пытавшегося скрыться среди местных жителей, и захватили крупный схрон боеприпасов, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что подразделения спецназа "при осмотре домов ряда населенных пунктов обнаружили несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны"."В одном из домов вместе с патронами и гранатами спецназовцы Росгвардии выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи. Благодаря полученным сведениям росгвардейцы задержали и самого арткорректировщика, пытавшегося скрыться среди местных жителей", - говорится в сообщении.Кроме того, в Росгвардии рассказали об отражении атаки и взятии под охрану важного моста через реку, а также уничтожении четырех диверсантов.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

https://ria.ru/20220331/sbu-1781007897.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире, вооруженные силы украины, украина