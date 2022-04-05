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Москва не принуждает украинцев выезжать в Россию, заявил Небензя

Москва не принуждает украинцев выезжать в Россию, заявил Небензя - РИА Новости, 05.04.2022

Москва не принуждает украинцев выезжать в Россию, заявил Небензя

Москва не принуждает украинцев выезжать в Россию по гуманитарным коридорам, заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что из Мариуполя... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T19:10

2022-04-05T19:10

2022-04-05T19:11

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ООН, 5 апр - РИА Новости. Москва не принуждает украинцев выезжать в Россию по гуманитарным коридорам, заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что из Мариуполя в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны удалось уже спасти 123,5 тысячи человек."В общей же сложности с начала специальной военной операции в Россию эвакуировано уже свыше 620 тысяч человек... Речь не идет о каком-либо принуждении или похищении, как это любят представлять наши западные партнеры, - о добровольном решении этих людей свидетельствует множество видеороликов, доступных в соцсетях", - сказал Небензя, выступая на заседании СБ ООН.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/zalozhniki-1781498983.html

https://ria.ru/20220401/minoborony-1781391032.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, оон, совет безопасности оон, василий небензя, ситуация в днр и лнр