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Москва не принуждает украинцев выезжать в Россию, заявил Небензя - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/koridor-1781963780.html
Москва не принуждает украинцев выезжать в Россию, заявил Небензя
Москва не принуждает украинцев выезжать в Россию, заявил Небензя - РИА Новости, 05.04.2022
Москва не принуждает украинцев выезжать в Россию, заявил Небензя
Москва не принуждает украинцев выезжать в Россию по гуманитарным коридорам, заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что из Мариуполя... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T19:10
2022-04-05T19:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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совет безопасности оон
василий небензя
ситуация в днр и лнр
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ООН, 5 апр - РИА Новости. Москва не принуждает украинцев выезжать в Россию по гуманитарным коридорам, заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что из Мариуполя в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны удалось уже спасти 123,5 тысячи человек."В общей же сложности с начала специальной военной операции в Россию эвакуировано уже свыше 620 тысяч человек... Речь не идет о каком-либо принуждении или похищении, как это любят представлять наши западные партнеры, - о добровольном решении этих людей свидетельствует множество видеороликов, доступных в соцсетях", - сказал Небензя, выступая на заседании СБ ООН.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/zalozhniki-1781498983.html
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в мире, украина, россия, оон, совет безопасности оон, василий небензя, ситуация в днр и лнр
19:10 05.04.2022 (обновлено: 19:11 05.04.2022)
 
Москва не принуждает украинцев выезжать в Россию, заявил Небензя

Постпред при ООН Небензя: Москва не принуждает украинцев выезжать по гумкоридорам в Россию

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МВД ДНР проверяют беженцев из Мариуполя со стороны поселка Рыбацкое
Сотрудники МВД ДНР проверяют беженцев из Мариуполя со стороны поселка Рыбацкое - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудники МВД ДНР проверяют беженцев из Мариуполя со стороны поселка Рыбацкое
Читать ria.ru в
ООН, 5 апр - РИА Новости. Москва не принуждает украинцев выезжать в Россию по гуманитарным коридорам, заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что из Мариуполя в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны удалось уже спасти 123,5 тысячи человек.
"В общей же сложности с начала специальной военной операции в Россию эвакуировано уже свыше 620 тысяч человек... Речь не идет о каком-либо принуждении или похищении, как это любят представлять наши западные партнеры, - о добровольном решении этих людей свидетельствует множество видеороликов, доступных в соцсетях", - сказал Небензя, выступая на заседании СБ ООН.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 00:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны эвакуирует иностранцев, находящихся в заложниках в Мариуполе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 21:34
Россия выявила провокатора, распространяющего ложь о морском гумкоридоре
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияООНСовет Безопасности ООНВасилий НебензяСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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