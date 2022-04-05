https://ria.ru/20220405/kontrabanda-1781858715.html

Грузия потребовала подтверждения сообщений о "контрабанде" товаров в Россию

Грузия потребовала подтверждения сообщений о "контрабанде" товаров в Россию - РИА Новости, 05.04.2022

Грузия потребовала подтверждения сообщений о "контрабанде" товаров в Россию

Служба государственной безопасности Грузии требует от Киева предоставить доказательства распространенной информации о том, что грузинская сторона якобы помогает РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:22

2022-04-05T12:22

2022-04-05T12:22

в мире

грузия

украина

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ТБИЛИСИ, 5 апр - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии требует от Киева предоставить доказательства распространенной информации о том, что грузинская сторона якобы помогает РФ в контрабанде санкционных товаров.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире телекомпании "Формула" заявила, что Грузия якобы предоставляет РФ свою территорию для осуществления контрабанды военной техники и запчастей."Со стороны украинской военной разведки распространилась информация о том, что якобы грузинские спецслужбы имеют тайные связи с соответствующими службами Российской Федерации с целью организации перевозки контрабандных товаров через территорию Грузии. Данное действие, согласно грузинского законодательства, представляет собой тяжелую категорию уголовного преступления. Призываем украинскую сторону незамедлительно предоставить доказательства этой информации, с целью правового реагирования. Правительство Грузии будет бескомпромиссным в любом возможном случае такого преступления", - сказано в заявлении.По данным СГБ, в понедельник ее сотрудники встретились с представителем посольства Украины в Грузии для обмена информацией. В ходе встречи представители ведомства поинтересовались, какие были основания для распространения этой информации и попросили предоставить подробности по этому поводу."Напомним украинской стороне, что обмен такой информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений. В противном случае заявление будет рассматриваться как преднамеренная дезинформация, крайне недружественный и провокационный шаг, направленный на провоцирование внутренних беспорядков в Грузии, который волей или неволей служит исключительно интересам сил, враждебно настроенных в отношении Грузии", - отмечено в заявлении.

https://ria.ru/20220405/gruziya-1781818053.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, грузия, украина