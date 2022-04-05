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Грузия потребовала подтверждения сообщений о "контрабанде" товаров в Россию - РИА Новости, 05.04.2022
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Грузия потребовала подтверждения сообщений о "контрабанде" товаров в Россию
Грузия потребовала подтверждения сообщений о "контрабанде" товаров в Россию - РИА Новости, 05.04.2022
Грузия потребовала подтверждения сообщений о "контрабанде" товаров в Россию
Служба государственной безопасности Грузии требует от Киева предоставить доказательства распространенной информации о том, что грузинская сторона якобы помогает РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:22
2022-04-05T12:22
в мире
грузия
украина
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ТБИЛИСИ, 5 апр - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии требует от Киева предоставить доказательства распространенной информации о том, что грузинская сторона якобы помогает РФ в контрабанде санкционных товаров.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире телекомпании "Формула" заявила, что Грузия якобы предоставляет РФ свою территорию для осуществления контрабанды военной техники и запчастей."Со стороны украинской военной разведки распространилась информация о том, что якобы грузинские спецслужбы имеют тайные связи с соответствующими службами Российской Федерации с целью организации перевозки контрабандных товаров через территорию Грузии. Данное действие, согласно грузинского законодательства, представляет собой тяжелую категорию уголовного преступления. Призываем украинскую сторону незамедлительно предоставить доказательства этой информации, с целью правового реагирования. Правительство Грузии будет бескомпромиссным в любом возможном случае такого преступления", - сказано в заявлении.По данным СГБ, в понедельник ее сотрудники встретились с представителем посольства Украины в Грузии для обмена информацией. В ходе встречи представители ведомства поинтересовались, какие были основания для распространения этой информации и попросили предоставить подробности по этому поводу."Напомним украинской стороне, что обмен такой информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений. В противном случае заявление будет рассматриваться как преднамеренная дезинформация, крайне недружественный и провокационный шаг, направленный на провоцирование внутренних беспорядков в Грузии, который волей или неволей служит исключительно интересам сил, враждебно настроенных в отношении Грузии", - отмечено в заявлении.
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в мире, грузия, украина
12:22 05.04.2022
 
Грузия потребовала подтверждения сообщений о "контрабанде" товаров в Россию

СГБ Грузии потребовала от Киева подтверждения информации о "контрабанде" товаров в Россию

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ТБИЛИСИ, 5 апр - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии требует от Киева предоставить доказательства распространенной информации о том, что грузинская сторона якобы помогает РФ в контрабанде санкционных товаров.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире телекомпании "Формула" заявила, что Грузия якобы предоставляет РФ свою территорию для осуществления контрабанды военной техники и запчастей.
"Со стороны украинской военной разведки распространилась информация о том, что якобы грузинские спецслужбы имеют тайные связи с соответствующими службами Российской Федерации с целью организации перевозки контрабандных товаров через территорию Грузии. Данное действие, согласно грузинского законодательства, представляет собой тяжелую категорию уголовного преступления. Призываем украинскую сторону незамедлительно предоставить доказательства этой информации, с целью правового реагирования. Правительство Грузии будет бескомпромиссным в любом возможном случае такого преступления", - сказано в заявлении.
По данным СГБ, в понедельник ее сотрудники встретились с представителем посольства Украины в Грузии для обмена информацией. В ходе встречи представители ведомства поинтересовались, какие были основания для распространения этой информации и попросили предоставить подробности по этому поводу.
"Напомним украинской стороне, что обмен такой информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений. В противном случае заявление будет рассматриваться как преднамеренная дезинформация, крайне недружественный и провокационный шаг, направленный на провоцирование внутренних беспорядков в Грузии, который волей или неволей служит исключительно интересам сил, враждебно настроенных в отношении Грузии", - отмечено в заявлении.
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