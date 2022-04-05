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Вероятность конфликта между державами растет, считают в Генштабе США
Вероятность конфликта между державами растет, считают в Генштабе США - РИА Новости, 05.04.2022
Вероятность конфликта между державами растет, считают в Генштабе США
Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что вероятность крупного конфликта между великими державами растет. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:59
2022-04-05T16:59
2022-04-05T17:19
сша
россия
китай
в мире
марк милли
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что вероятность крупного конфликта между великими державами растет."Мы вступаем в мир, который становится менее стабильным, и вероятность значительного международного конфликта между великими державами растет, а не сокращается", - сказал Милли на бюджетных слушаниях в палате представителей.Он назвал Китай и Россию "глобальными державами", каждая из которых обладает значительным военным потенциалом и стремится к фундаментальному изменению сложившегося мирового порядка.
https://ria.ru/20220402/gegemoniya-1781407741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, китай, в мире, марк милли
16:59 05.04.2022 (обновлено: 17:19 05.04.2022)
Вероятность конфликта между державами растет, считают в Генштабе США
Начальник Генштаба США Милли считает, что вероятность конфликта между державами растет