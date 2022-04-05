https://ria.ru/20220405/konflikt-1781934867.html

Вероятность конфликта между державами растет, считают в Генштабе США

Вероятность конфликта между державами растет, считают в Генштабе США - РИА Новости, 05.04.2022

Вероятность конфликта между державами растет, считают в Генштабе США

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что вероятность крупного конфликта между великими державами растет. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:59

2022-04-05T16:59

2022-04-05T17:19

сша

россия

китай

в мире

марк милли

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что вероятность крупного конфликта между великими державами растет."Мы вступаем в мир, который становится менее стабильным, и вероятность значительного международного конфликта между великими державами растет, а не сокращается", - сказал Милли на бюджетных слушаниях в палате представителей.Он назвал Китай и Россию "глобальными державами", каждая из которых обладает значительным военным потенциалом и стремится к фундаментальному изменению сложившегося мирового порядка.

https://ria.ru/20220402/gegemoniya-1781407741.html

сша

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, китай, в мире, марк милли