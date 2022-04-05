Власти Колымы поддержат семьи погибших на Украине военных
Власти Колымы выплатят по три миллиона рублей семьям погибших на Украине военных
Вид на город Магадан. Архивное фото
МАГАДАН, 5 апр – РИА Новости. Семьи погибших во время спецоперации на Украине военнослужащих из Магаданской области получат дополнительно из бюджета региона 3 миллиона рублей, соответствующее постановление подписал губернатор, сообщает правительство Колымы.
"По указу губернатора Магаданской области в случае гибели военнослужащего региональная единовременная выплата (ЕДВ) составит три миллиона рублей. Один миллион рублей из резервного фонда выплатят получившим тяжелое ранение, а также военнослужащим, удостоенным государственной награды за участие в специальной военной операции. Получившим легкое ранение ЕДВ составит 500 тысяч рублей. Выплаты обеспечивает министерство труда и социальной политики Магаданской области", - уточняет ведомство.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что семьям погибших на Украине военных будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие - это 7 миллионов 421 тысяча рублей, ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего, а также будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей каждой семье.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.