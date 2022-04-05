https://ria.ru/20220405/kolyma-1781814999.html

Власти Колымы поддержат семьи погибших на Украине военных

Власти Колымы поддержат семьи погибших на Украине военных - РИА Новости, 05.04.2022

Власти Колымы поддержат семьи погибших на Украине военных

Семьи погибших во время спецоперации на Украине военнослужащих из Магаданской области получат дополнительно из бюджета региона 3 миллиона рублей,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T08:21

2022-04-05T08:21

2022-04-05T08:21

общество

владимир путин

россия

магаданская область

украина

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МАГАДАН, 5 апр – РИА Новости. Семьи погибших во время спецоперации на Украине военнослужащих из Магаданской области получат дополнительно из бюджета региона 3 миллиона рублей, соответствующее постановление подписал губернатор, сообщает правительство Колымы."По указу губернатора Магаданской области в случае гибели военнослужащего региональная единовременная выплата (ЕДВ) составит три миллиона рублей. Один миллион рублей из резервного фонда выплатят получившим тяжелое ранение, а также военнослужащим, удостоенным государственной награды за участие в специальной военной операции. Получившим легкое ранение ЕДВ составит 500 тысяч рублей. Выплаты обеспечивает министерство труда и социальной политики Магаданской области", - уточняет ведомство.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что семьям погибших на Украине военных будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие - это 7 миллионов 421 тысяча рублей, ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего, а также будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей каждой семье.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220404/pomosch-1781658148.html

https://ria.ru/20220401/spetsoperatsiya-1781389752.html

россия

магаданская область

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, магаданская область, украина