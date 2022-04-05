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Власти Колымы поддержат семьи погибших на Украине военных - РИА Новости, 05.04.2022
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Власти Колымы поддержат семьи погибших на Украине военных
Власти Колымы поддержат семьи погибших на Украине военных - РИА Новости, 05.04.2022
Власти Колымы поддержат семьи погибших на Украине военных
Семьи погибших во время спецоперации на Украине военнослужащих из Магаданской области получат дополнительно из бюджета региона 3 миллиона рублей,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T08:21
2022-04-05T08:21
общество
владимир путин
россия
магаданская область
украина
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МАГАДАН, 5 апр – РИА Новости. Семьи погибших во время спецоперации на Украине военнослужащих из Магаданской области получат дополнительно из бюджета региона 3 миллиона рублей, соответствующее постановление подписал губернатор, сообщает правительство Колымы."По указу губернатора Магаданской области в случае гибели военнослужащего региональная единовременная выплата (ЕДВ) составит три миллиона рублей. Один миллион рублей из резервного фонда выплатят получившим тяжелое ранение, а также военнослужащим, удостоенным государственной награды за участие в специальной военной операции. Получившим легкое ранение ЕДВ составит 500 тысяч рублей. Выплаты обеспечивает министерство труда и социальной политики Магаданской области", - уточняет ведомство.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что семьям погибших на Украине военных будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие - это 7 миллионов 421 тысяча рублей, ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего, а также будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей каждой семье.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220404/pomosch-1781658148.html
https://ria.ru/20220401/spetsoperatsiya-1781389752.html
россия
магаданская область
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общество, владимир путин, россия, магаданская область, украина
08:21 05.04.2022
 
Власти Колымы поддержат семьи погибших на Украине военных

Власти Колымы выплатят по три миллиона рублей семьям погибших на Украине военных

© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в фотобанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Александр Крылов
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МАГАДАН, 5 апр – РИА Новости. Семьи погибших во время спецоперации на Украине военнослужащих из Магаданской области получат дополнительно из бюджета региона 3 миллиона рублей, соответствующее постановление подписал губернатор, сообщает правительство Колымы.
"По указу губернатора Магаданской области в случае гибели военнослужащего региональная единовременная выплата (ЕДВ) составит три миллиона рублей. Один миллион рублей из резервного фонда выплатят получившим тяжелое ранение, а также военнослужащим, удостоенным государственной награды за участие в специальной военной операции. Получившим легкое ранение ЕДВ составит 500 тысяч рублей. Выплаты обеспечивает министерство труда и социальной политики Магаданской области", - уточняет ведомство.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 12:38Республика Татарстан
Семьи погибших на Украине военных из Татарстана получат по 2 млн рублей
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что семьям погибших на Украине военных будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие - это 7 миллионов 421 тысяча рублей, ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего, а также будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей каждой семье.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 21:25Тюменская область
Тюменская область поддержит семьи погибших и получивших ранения на Украине
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияМагаданская областьУкраина
 
 
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