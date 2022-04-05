https://ria.ru/20220405/kirgiziya-1781835662.html

Рейсов между Киргизией и Россией станет больше

Рейсов между Киргизией и Россией станет больше - РИА Новости, 05.04.2022

Рейсов между Киргизией и Россией станет больше

Авиасообщение между Киргизией и Россией расширяется, заявила во вторник пресс-служба российского посольства в Бишкеке. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:08

2022-04-05T13:08

2022-04-05T14:12

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БИШКЕК, 5 апр — РИА Новости. Авиасообщение между Киргизией и Россией расширяется, заявила во вторник пресс-служба российского посольства в Бишкеке.По данным посольства, в настоящее время самолеты компании "Аэрофлот" летают по маршрутам Москва — Бишкек и Москва — Ош, S7 осуществляет перелеты Новосибирск — Бишкек, Новосибирск — Ош и Москва — Ош. Авиакомпания Northwind летает в Бишкек из Тюмени, а в Ош из Кемерово, Астрахани, Красноярска, Тюмени, Омска, Перми и Уфы. "Уральские авиалинии" осуществляют рейсы в Ош из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижневартовска, Красноярска, Уфы, Самары, Челябинска и Владикавказа. В Бишкек — из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Красноярска, Сочи и Иркутска.Помимо российских авиакомпаний между РФ и Киргизией летает киргизский "АвиаТраффик". Самолетами этого перевозчика из Бишкека можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск, Иркутск и Казань. Из Оша – в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Екатеринбург, Красноярск и Новосибирск.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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