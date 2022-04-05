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Российские военные уничтожили на Украине четыре хранилища топлива - РИА Новости, 05.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/khranilischa-1781838833.html
Российские военные уничтожили на Украине четыре хранилища топлива
Российские военные уничтожили на Украине четыре хранилища топлива - РИА Новости, 05.04.2022
Российские военные уничтожили на Украине четыре хранилища топлива
Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили еще четыре хранилища топлива для украинских войск, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:58
2022-04-05T10:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
черкассы
запорожье
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили еще четыре хранилища топлива для украинских войск, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населенных пунктов Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск", - сказал Конашенков.
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черкассы
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в мире, черкассы, запорожье, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:58 05.04.2022
 
Российские военные уничтожили на Украине четыре хранилища топлива

Российские военные высокоточными ракетами уничтожили четыре хранилища топлива на Украине

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили еще четыре хранилища топлива для украинских войск, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населенных пунктов Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск", - сказал Конашенков.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЧеркассыЗапорожьеВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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