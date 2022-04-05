https://ria.ru/20220405/khranilischa-1781838833.html
Российские военные уничтожили на Украине четыре хранилища топлива
Российские военные уничтожили на Украине четыре хранилища топлива - РИА Новости, 05.04.2022
Российские военные уничтожили на Украине четыре хранилища топлива
Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили еще четыре хранилища топлива для украинских войск, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:58
2022-04-05T10:58
2022-04-05T10:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
черкассы
запорожье
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили еще четыре хранилища топлива для украинских войск, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населенных пунктов Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
черкассы
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черкассы, запорожье, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
Российские военные уничтожили на Украине четыре хранилища топлива
Российские военные высокоточными ракетами уничтожили четыре хранилища топлива на Украине