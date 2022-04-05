https://ria.ru/20220405/khranilischa-1781838833.html

Российские военные уничтожили на Украине четыре хранилища топлива

Российские военные уничтожили на Украине четыре хранилища топлива - РИА Новости, 05.04.2022

Российские военные уничтожили на Украине четыре хранилища топлива

Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили еще четыре хранилища топлива для украинских войск, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:58

2022-04-05T10:58

2022-04-05T10:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

черкассы

запорожье

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392367_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_240de8138568fccb0a5d8252ddc4c582.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили еще четыре хранилища топлива для украинских войск, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населенных пунктов Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

черкассы

запорожье

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, черкассы, запорожье, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков