https://ria.ru/20220405/kholod-1781831235.html

Роскомнадзор потребовал от "Холода" удалить фейки о спецоперации на Украине

Роскомнадзор потребовал от "Холода" удалить фейки о спецоперации на Украине - РИА Новости, 05.04.2022

Роскомнадзор потребовал от "Холода" удалить фейки о спецоперации на Украине

Роскомнадзор потребовал от издания "Холод", основатель которого внесена в российский список иноагентов, удалить материалы, которые, по оценке ведомства,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:22

2022-04-05T10:22

2022-04-05T10:22

обострение ситуации в днр и лнр

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

украина

медиа - общество

россия

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МОСКВА. 5 апр - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от издания "Холод", основатель которого внесена в российский список иноагентов, удалить материалы, которые, по оценке ведомства, содержат недостоверную информацию о спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре во вторник."На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил администрации информационного ресурса "Холод" уведомление о необходимости удаления информационных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на Украине", - говорится в релизе.О каких именно материалах идет речь, в сообщении не указывается. Роскомнадзор напомнил лишь, что согласно последним новеллам в УК РФ появилась статья 207.3 о "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ".Как написал сам "Холод" в заметке от понедельника, Роскомнадзор пригрозил изданию блокировкой в случае отказа удалить статью о первом дне спецоперации ВС РФ."Холод" называет себя независимым общественно-политическим изданием, которое "ищет захватывающие истории по всей России". Основатель проекта – бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Медузы"* Таисия Бекбулатова. Как и "Медуза"*, сама Бекбулатова* внесена Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), украина, медиа - общество, россия