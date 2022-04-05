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Роскомнадзор потребовал от "Холода" удалить фейки о спецоперации на Украине - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/kholod-1781831235.html
Роскомнадзор потребовал от "Холода" удалить фейки о спецоперации на Украине
Роскомнадзор потребовал от "Холода" удалить фейки о спецоперации на Украине - РИА Новости, 05.04.2022
Роскомнадзор потребовал от "Холода" удалить фейки о спецоперации на Украине
Роскомнадзор потребовал от издания "Холод", основатель которого внесена в российский список иноагентов, удалить материалы, которые, по оценке ведомства,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:22
2022-04-05T10:22
обострение ситуации в днр и лнр
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
украина
медиа - общество
россия
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МОСКВА. 5 апр - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от издания "Холод", основатель которого внесена в российский список иноагентов, удалить материалы, которые, по оценке ведомства, содержат недостоверную информацию о спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре во вторник."На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил администрации информационного ресурса "Холод" уведомление о необходимости удаления информационных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на Украине", - говорится в релизе.О каких именно материалах идет речь, в сообщении не указывается. Роскомнадзор напомнил лишь, что согласно последним новеллам в УК РФ появилась статья 207.3 о "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ".Как написал сам "Холод" в заметке от понедельника, Роскомнадзор пригрозил изданию блокировкой в случае отказа удалить статью о первом дне спецоперации ВС РФ."Холод" называет себя независимым общественно-политическим изданием, которое "ищет захватывающие истории по всей России". Основатель проекта – бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Медузы"* Таисия Бекбулатова. Как и "Медуза"*, сама Бекбулатова* внесена Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), украина, медиа - общество, россия
10:22 05.04.2022
 
Роскомнадзор потребовал от "Холода" удалить фейки о спецоперации на Украине

Роскомнадзор потребовал от издания "Холод" удалить фейки о спецоперации на Украине

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в городе Ирпень под Киевом
Украинские военные в городе Ирпень под Киевом - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в городе Ирпень под Киевом
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МОСКВА. 5 апр - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от издания "Холод", основатель которого внесена в российский список иноагентов, удалить материалы, которые, по оценке ведомства, содержат недостоверную информацию о спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре во вторник.
"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил администрации информационного ресурса "Холод" уведомление о необходимости удаления информационных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на Украине", - говорится в релизе.
О каких именно материалах идет речь, в сообщении не указывается. Роскомнадзор напомнил лишь, что согласно последним новеллам в УК РФ появилась статья 207.3 о "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ".
Как написал сам "Холод" в заметке от понедельника, Роскомнадзор пригрозил изданию блокировкой в случае отказа удалить статью о первом дне спецоперации ВС РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский в окружении военных и журналистов в Буче - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Буча и концентрированное зло: последний аргумент против русских
"Холод" называет себя независимым общественно-политическим изданием, которое "ищет захватывающие истории по всей России". Основатель проекта – бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Медузы"* Таисия Бекбулатова. Как и "Медуза"*, сама Бекбулатова* внесена Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)УкраинаМедиа - ОбществоРоссия
 
 
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