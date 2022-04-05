https://ria.ru/20220405/khlopok-1781984776.html

В Белгородской области произошел хлопок

В Белгородской области произошел хлопок - РИА Новости, 05.04.2022

В Белгородской области произошел хлопок

Хлопок произошел вечером во вторник в Красногвардейском районе Белгородской области, никто не пострадал, это точно не обстрел, заявила глава района Анна... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T22:16

2022-04-05T22:16

2022-04-05T22:18

белгородская область

происшествия

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Хлопок произошел вечером во вторник в Красногвардейском районе Белгородской области, никто не пострадал, это точно не обстрел, заявила глава района Анна Куташова."Сегодня вечером ориентировочно около 19:50 в нашем районе был слышен хлопок. Уполномоченные сотрудники провели проверку по данному факту. Устанавливаем причину произошедшего. На территории района все спокойно. Разрушений и пострадавших нет. Мы точно понимаем, что это не обстрел", - написала Куташова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".В прошлую пятницу в Белгородской области произошел ряд инцидентов. Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет. Также утреннему обстрелу подверглась территория промпарка "Северный". В расположенной на нем типографии сообщили РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. В типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".Позже, днем в пятницу, жители региона услышали новые взрывы. Губернатор рассказал, что побывал на местах взрывов рядом с селами Никольское и Ясные Зори. По его словам, пострадавших нет. В Никольском была нарушена линия электропередачи, но ее восстановили. В Ясных Зорях от хлопка повреждено одно окно в жилом доме.

https://ria.ru/20220401/belgorod-1781306537.html

https://ria.ru/20220403/vzryv-1781541282.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область