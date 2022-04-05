22:16 05.04.2022 (обновлено: 22:18 05.04.2022)
В Белгородской области произошел хлопок
Белгородские власти сообщили о хлопке в регионе: это точно не обстрел
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Хлопок произошел вечером во вторник в Красногвардейском районе Белгородской области, никто не пострадал, это точно не обстрел, заявила глава района Анна Куташова.
"Сегодня вечером ориентировочно около 19:50 в нашем районе был слышен хлопок. Уполномоченные сотрудники провели проверку по данному факту. Устанавливаем причину произошедшего. На территории района все спокойно. Разрушений и пострадавших нет. Мы точно понимаем, что это не обстрел", - написала Куташова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
В прошлую пятницу в Белгородской области произошел ряд инцидентов. Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет. Также утреннему обстрелу подверглась территория промпарка "Северный". В расположенной на нем типографии сообщили РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. В типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".
Позже, днем в пятницу, жители региона услышали новые взрывы. Губернатор рассказал, что побывал на местах взрывов рядом с селами Никольское и Ясные Зори. По его словам, пострадавших нет. В Никольском была нарушена линия электропередачи, но ее восстановили. В Ясных Зорях от хлопка повреждено одно окно в жилом доме.
3 апреля, 14:29В небе над Белгородской областью прогремел взрыв