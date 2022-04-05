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Глава Казахстана освободил Дильманова от должности зампреда КНБ - РИА Новости, 05.04.2022
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Глава Казахстана освободил Дильманова от должности зампреда КНБ
Глава Казахстана освободил Дильманова от должности зампреда КНБ - РИА Новости, 05.04.2022
Глава Казахстана освободил Дильманова от должности зампреда КНБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении Дархана Дильманова от должности заместителя председателя Комитета национальной... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:29
2022-04-05T09:29
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 5 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении Дархана Дильманова от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности - директора пограничной службы, сообщила пресс-служба главы государства."Распоряжением главы государства Дильманов Дархан Айткалиевич освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора пограничной службы", - говорится в сообщении пресс-службы.Дильманов занимал этот пост с 14 июля 2015 года.
https://ria.ru/20220329/kazakhstan-1780595358.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
09:29 05.04.2022
 
Глава Казахстана освободил Дильманова от должности зампреда КНБ

Глава Казахстана Токаев освободил Дильманова от поста зампреда КНБ и главы погранслужбы

© РИА Новости / Анатолий УстиненкоАлма-Ата
Алма-Ата - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Анатолий Устиненко
Алма-Ата. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 5 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении Дархана Дильманова от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности - директора пограничной службы, сообщила пресс-служба главы государства.
"Распоряжением главы государства Дильманов Дархан Айткалиевич освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора пограничной службы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Дильманов занимал этот пост с 14 июля 2015 года.
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В миреКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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