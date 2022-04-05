https://ria.ru/20220405/kazakhstan-1781821290.html

Глава Казахстана освободил Дильманова от должности зампреда КНБ

Глава Казахстана освободил Дильманова от должности зампреда КНБ - РИА Новости, 05.04.2022

Глава Казахстана освободил Дильманова от должности зампреда КНБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении Дархана Дильманова от должности заместителя председателя Комитета национальной... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:29

2022-04-05T09:29

2022-04-05T09:29

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 5 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении Дархана Дильманова от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности - директора пограничной службы, сообщила пресс-служба главы государства."Распоряжением главы государства Дильманов Дархан Айткалиевич освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора пограничной службы", - говорится в сообщении пресс-службы.Дильманов занимал этот пост с 14 июля 2015 года.

https://ria.ru/20220329/kazakhstan-1780595358.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев