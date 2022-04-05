https://ria.ru/20220405/kadyrov-1781982915.html

Кадыров рассказал о помощи чеченских бойцов женщинам и старикам на Украине

Кадыров рассказал о помощи чеченских бойцов женщинам и старикам на Украине - РИА Новости, 05.04.2022

Кадыров рассказал о помощи чеченских бойцов женщинам и старикам на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором бойцы СОБР "Ахмат", участвующие в спецоперации на Украине, помогают пожилым людям и женщинам, в... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T21:43

2022-04-05T21:43

2022-04-05T21:43

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

украина

донбасс

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 5 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором бойцы СОБР "Ахмат", участвующие в спецоперации на Украине, помогают пожилым людям и женщинам, в частности, приносят им домой продукты, лекарства и оказывают первую медицинскую помощь."Один грозный вид бойцов из СОБР "Ахмат" УФСВНГ РФ по Чеченской Республике способен вогнать в страх любого врага... К мирным жителям у них совсем иной подход. Наблюдая за тем, как нежно и трепетно чеченские воины относятся к измученным азовцами и другими фашистами женщинам и старикам, меня переполняет настоящая гордость за наших ребят. Они готовы отдать бедным бабушкам последнюю банку тушенки, лишь бы помочь и поддержать обожженных войной людей", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он добавил, что именно поэтому у местного населения к чеченским бойцам "особый подход и уважение".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/lnr-1781549414.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, украина, донбасс, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)