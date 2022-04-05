https://ria.ru/20220405/izotopy-1781839375.html
"Росатом" заместил поставки изотопов в российские клиники
"Росатом" заместил поставки изотопов в российские клиники - РИА Новости, 05.04.2022
"Росатом" заместил поставки изотопов в российские клиники
Госкорпорация "Росатом" оперативно заместила поставки в отечественные клиники радиоактивных изотопов для диагностики и лечения тяжелых болезней, импорт которых... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:00
2022-04-05T11:00
2022-04-05T11:00
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
франция
венгрия
польша
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156014/87/1560148764_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_41288ce6ee8197b18f5afe37a4edecdc.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" оперативно заместила поставки в отечественные клиники радиоактивных изотопов для диагностики и лечения тяжелых болезней, импорт которых из Европы прекратился из-за логистических проблем, вызванных санкциями, сообщила пресс-служба дивизиона "Росатома" в области здравоохранения "Русатом Хэлскеа"."На российском рынке ранее были доступны радиофармпрепарат йод-131 производства Венгрии и медицинские изделия (генераторы технеция-99m) производства Франции и Польши. В связи со сложившейся логистической ситуацией поставки короткоживущей продукции из европейских государств остановлены. Сейчас они полностью замещены отечественной продукцией", - говорится в сообщении.В частности, по генераторам технеция-99m "Росатом" целиком закрыл внутрироссийский рынок. Этот изотоп используется в диагностике онкологических, кардиологических, нейроэндокринных и других заболеваний. Радиофармпрепараты на основе йода-131 используются в терапии заболеваний щитовидной железы.
https://ria.ru/20220405/krizis-1781802258.html
франция
венгрия
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156014/87/1560148764_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_5ae6e1610f63b04c3f23731465774e64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", франция, венгрия, польша, россия, санкции в отношении россии
"Росатом" заместил поставки изотопов в российские клиники
"Росатом" заместил поставки в Россию изотопов, ввоз которых прекратился из-за санкций