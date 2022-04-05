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"Росатом" заместил поставки изотопов в российские клиники - РИА Новости, 05.04.2022
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"Росатом" заместил поставки изотопов в российские клиники
"Росатом" заместил поставки изотопов в российские клиники - РИА Новости, 05.04.2022
"Росатом" заместил поставки изотопов в российские клиники
Госкорпорация "Росатом" оперативно заместила поставки в отечественные клиники радиоактивных изотопов для диагностики и лечения тяжелых болезней, импорт которых... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:00
2022-04-05T11:00
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
франция
венгрия
польша
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" оперативно заместила поставки в отечественные клиники радиоактивных изотопов для диагностики и лечения тяжелых болезней, импорт которых из Европы прекратился из-за логистических проблем, вызванных санкциями, сообщила пресс-служба дивизиона "Росатома" в области здравоохранения "Русатом Хэлскеа"."На российском рынке ранее были доступны радиофармпрепарат йод-131 производства Венгрии и медицинские изделия (генераторы технеция-99m) производства Франции и Польши. В связи со сложившейся логистической ситуацией поставки короткоживущей продукции из европейских государств остановлены. Сейчас они полностью замещены отечественной продукцией", - говорится в сообщении.В частности, по генераторам технеция-99m "Росатом" целиком закрыл внутрироссийский рынок. Этот изотоп используется в диагностике онкологических, кардиологических, нейроэндокринных и других заболеваний. Радиофармпрепараты на основе йода-131 используются в терапии заболеваний щитовидной железы.
https://ria.ru/20220405/krizis-1781802258.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", франция, венгрия, польша, россия, санкции в отношении россии
11:00 05.04.2022
 
"Росатом" заместил поставки изотопов в российские клиники

"Росатом" заместил поставки в Россию изотопов, ввоз которых прекратился из-за санкций

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" оперативно заместила поставки в отечественные клиники радиоактивных изотопов для диагностики и лечения тяжелых болезней, импорт которых из Европы прекратился из-за логистических проблем, вызванных санкциями, сообщила пресс-служба дивизиона "Росатома" в области здравоохранения "Русатом Хэлскеа".
"На российском рынке ранее были доступны радиофармпрепарат йод-131 производства Венгрии и медицинские изделия (генераторы технеция-99m) производства Франции и Польши. В связи со сложившейся логистической ситуацией поставки короткоживущей продукции из европейских государств остановлены. Сейчас они полностью замещены отечественной продукцией", - говорится в сообщении.
В частности, по генераторам технеция-99m "Росатом" целиком закрыл внутрироссийский рынок. Этот изотоп используется в диагностике онкологических, кардиологических, нейроэндокринных и других заболеваний. Радиофармпрепараты на основе йода-131 используются в терапии заболеваний щитовидной железы.
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ФранцияВенгрияПольшаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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