https://ria.ru/20220405/izotopy-1781839375.html

"Росатом" заместил поставки изотопов в российские клиники

"Росатом" заместил поставки изотопов в российские клиники - РИА Новости, 05.04.2022

"Росатом" заместил поставки изотопов в российские клиники

Госкорпорация "Росатом" оперативно заместила поставки в отечественные клиники радиоактивных изотопов для диагностики и лечения тяжелых болезней, импорт которых... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:00

2022-04-05T11:00

2022-04-05T11:00

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

франция

венгрия

польша

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" оперативно заместила поставки в отечественные клиники радиоактивных изотопов для диагностики и лечения тяжелых болезней, импорт которых из Европы прекратился из-за логистических проблем, вызванных санкциями, сообщила пресс-служба дивизиона "Росатома" в области здравоохранения "Русатом Хэлскеа"."На российском рынке ранее были доступны радиофармпрепарат йод-131 производства Венгрии и медицинские изделия (генераторы технеция-99m) производства Франции и Польши. В связи со сложившейся логистической ситуацией поставки короткоживущей продукции из европейских государств остановлены. Сейчас они полностью замещены отечественной продукцией", - говорится в сообщении.В частности, по генераторам технеция-99m "Росатом" целиком закрыл внутрироссийский рынок. Этот изотоп используется в диагностике онкологических, кардиологических, нейроэндокринных и других заболеваний. Радиофармпрепараты на основе йода-131 используются в терапии заболеваний щитовидной железы.

https://ria.ru/20220405/krizis-1781802258.html

франция

венгрия

польша

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", франция, венгрия, польша, россия, санкции в отношении россии