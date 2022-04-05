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Лукашевич прокомментировал слова о "братских могилах" в Киевской области - РИА Новости, 05.04.2022
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Лукашевич прокомментировал слова о "братских могилах" в Киевской области
Лукашевич прокомментировал слова о "братских могилах" в Киевской области - РИА Новости, 05.04.2022
Лукашевич прокомментировал слова о "братских могилах" в Киевской области
Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал фейковыми утверждения о "братских могилах расстрелянных мирных жителей" в городах Киевской области Ирпень и... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:45
2022-04-05T15:57
в мире
украина
дмитрий песков
москва
россия
киевская область
совет безопасности оон
обсе
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал фейковыми утверждения о "братских могилах расстрелянных мирных жителей" в городах Киевской области Ирпень и Бородянка."Те же признаки (как при провокации в Буче - ред.) постановочной раскрутки фейков о "российских военных преступлениях" наблюдаем и при описании украинскими и западными СМИ ситуации в других населенных пунктах Киевской области, от которых отошли российские войска. Например, сообщения о "братских могилах расстрелянных мирных жителей" городов Ирпень, Бородянка, сёл Мотыжин и Мощун подготовлены по той же схеме", - заявил Лукашевич, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/kreml-1781903228.html
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в мире, украина, дмитрий песков, москва, россия, киевская область, совет безопасности оон, обсе
15:45 05.04.2022 (обновлено: 15:57 05.04.2022)
 
Лукашевич прокомментировал слова о "братских могилах" в Киевской области

Постпред России при ОБСЕ назвал заявления о "братских могилах" в Киевской области фейком

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в городе Ирпень под Киевом
Украинские военные в городе Ирпень под Киевом - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в городе Ирпень под Киевом
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал фейковыми утверждения о "братских могилах расстрелянных мирных жителей" в городах Киевской области Ирпень и Бородянка.
"Те же признаки (как при провокации в Буче - ред.) постановочной раскрутки фейков о "российских военных преступлениях" наблюдаем и при описании украинскими и западными СМИ ситуации в других населенных пунктах Киевской области, от которых отошли российские войска. Например, сообщения о "братских могилах расстрелянных мирных жителей" городов Ирпень, Бородянка, сёл Мотыжин и Мощун подготовлены по той же схеме", - заявил Лукашевич, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 15:11В мире
Кремль призвал Запад и Совбез ООН "подумать головой" о провокации в Буче
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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