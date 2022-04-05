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Путин рассказал о возможности импортозамещения в сфере продовольствия - РИА Новости, 05.04.2022
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Путин рассказал о возможности импортозамещения в сфере продовольствия
Путин рассказал о возможности импортозамещения в сфере продовольствия - РИА Новости, 05.04.2022
Путин рассказал о возможности импортозамещения в сфере продовольствия
Россия имеет все возможности для импортозамещения в сфере продовольствия, стране надо минимизировать негативные внешние эффекты для граждан и увеличить выпуск,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:02
2022-04-05T16:24
экономика
санкции в отношении россии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия имеет все возможности для импортозамещения в сфере продовольствия, стране надо минимизировать негативные внешние эффекты для граждан и увеличить выпуск, поставку на внутренний рынок качественных доступных по цене продуктов, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно поставить четкие ориентиры по импортозамещению и настойчиво их добиваться уже в самое ближайшее время. С учетом потенциала отечественного АПК, нашей науки, промышленности, все возможности для этого у нас есть", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.По его словам, особое внимание надо обратить на семена, племенную продукцию, витамины, кормовые добавки, средства защиты растений."Необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан, увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию. Это ключевая задача на текущий год. При этом стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок, при чем по всей цепочке, что называется от поля до прилавка", - добавил президент.
https://ria.ru/20220404/opk-1781688770.html
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экономика, санкции в отношении россии, россия, владимир путин
16:02 05.04.2022 (обновлено: 16:24 05.04.2022)
 
Путин рассказал о возможности импортозамещения в сфере продовольствия

Президент Путин заявил, что у России есть варианты импортозамещения в сфере продовольствия

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия имеет все возможности для импортозамещения в сфере продовольствия, стране надо минимизировать негативные внешние эффекты для граждан и увеличить выпуск, поставку на внутренний рынок качественных доступных по цене продуктов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно поставить четкие ориентиры по импортозамещению и настойчиво их добиваться уже в самое ближайшее время. С учетом потенциала отечественного АПК, нашей науки, промышленности, все возможности для этого у нас есть", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.
Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 14:25
Правительство работает над ускорением темпов импортозамещения в ОПК
По его словам, особое внимание надо обратить на семена, племенную продукцию, витамины, кормовые добавки, средства защиты растений.
"Необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан, увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию. Это ключевая задача на текущий год. При этом стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок, при чем по всей цепочке, что называется от поля до прилавка", - добавил президент.
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 14:10
Правительство поможет компаниям, занимающимся импортозамещением
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииРоссияВладимир Путин
 
 
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