https://ria.ru/20220405/importozameschenie-1781918359.html

Путин рассказал о возможности импортозамещения в сфере продовольствия

Путин рассказал о возможности импортозамещения в сфере продовольствия - РИА Новости, 05.04.2022

Путин рассказал о возможности импортозамещения в сфере продовольствия

Россия имеет все возможности для импортозамещения в сфере продовольствия, стране надо минимизировать негативные внешние эффекты для граждан и увеличить выпуск,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:02

2022-04-05T16:02

2022-04-05T16:24

экономика

санкции в отношении россии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия имеет все возможности для импортозамещения в сфере продовольствия, стране надо минимизировать негативные внешние эффекты для граждан и увеличить выпуск, поставку на внутренний рынок качественных доступных по цене продуктов, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно поставить четкие ориентиры по импортозамещению и настойчиво их добиваться уже в самое ближайшее время. С учетом потенциала отечественного АПК, нашей науки, промышленности, все возможности для этого у нас есть", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.По его словам, особое внимание надо обратить на семена, племенную продукцию, витамины, кормовые добавки, средства защиты растений."Необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан, увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию. Это ключевая задача на текущий год. При этом стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок, при чем по всей цепочке, что называется от поля до прилавка", - добавил президент.

https://ria.ru/20220404/opk-1781688770.html

https://ria.ru/20220331/importozameschenie-1781073465.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкции в отношении россии, россия, владимир путин