https://ria.ru/20220405/gumpomosch-1781810919.html

МЧС России доставило более 650 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину

МЧС России доставило более 650 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 05.04.2022

МЧС России доставило более 650 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину

МЧС России доставило более 650 тонн гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР и на Украину, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T07:07

2022-04-05T07:07

2022-04-05T07:07

россия

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МЧС России доставило более 650 тонн гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР и на Украину, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Сотрудники МЧС России приняли более 3 тысяч заявлений на единовременные выплаты от жителей освобожденных территорий Украины. Кроме того, 2800 пенсионеров и работников бюджетной сферы уже получили выплаты по 10 тысяч рублей."Пункты выплат, организованные в соответствии с решением Правительства РФ, работают ежедневно, в том числе в выходные дни. С маломобильными и пожилыми гражданами проводится адресная работа, в том числе с выездом на дом", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220402/terakt-1781449591.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире