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МЧС России доставило более 650 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 05.04.2022
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МЧС России доставило более 650 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину
МЧС России доставило более 650 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 05.04.2022
МЧС России доставило более 650 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину
МЧС России доставило более 650 тонн гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР и на Украину, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T07:07
2022-04-05T07:07
россия
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МЧС России доставило более 650 тонн гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР и на Украину, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Сотрудники МЧС России приняли более 3 тысяч заявлений на единовременные выплаты от жителей освобожденных территорий Украины. Кроме того, 2800 пенсионеров и работников бюджетной сферы уже получили выплаты по 10 тысяч рублей."Пункты выплат, организованные в соответствии с решением Правительства РФ, работают ежедневно, в том числе в выходные дни. С маломобильными и пожилыми гражданами проводится адресная работа, в том числе с выездом на дом", - дополняется в сообщении.
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россия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
07:07 05.04.2022
 
МЧС России доставило более 650 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину

МЧС России доставило более 650 тонн гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР и на Украину

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие и сотрудники МЧС РФ разгружают гуманитарную помощь для жителей Запорожской области
Военнослужащие и сотрудники МЧС РФ разгружают гуманитарную помощь для жителей Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие и сотрудники МЧС РФ разгружают гуманитарную помощь для жителей Запорожской области
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МЧС России доставило более 650 тонн гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР и на Украину, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сегодня более 650 тонн груза МЧС России доставило в ДНР, ЛНР и (на) Украину. Колонны в составе 60 автомобилей Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России доставили бутилированную воду, консервы, детское питание, макароны, конфеты, муку, также предметы первой необходимости и строительные материалы", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС России приняли более 3 тысяч заявлений на единовременные выплаты от жителей освобожденных территорий Украины. Кроме того, 2800 пенсионеров и работников бюджетной сферы уже получили выплаты по 10 тысяч рублей.
"Пункты выплат, организованные в соответствии с решением Правительства РФ, работают ежедневно, в том числе в выходные дни. С маломобильными и пожилыми гражданами проводится адресная работа, в том числе с выездом на дом", - дополняется в сообщении.
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