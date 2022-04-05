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МЧС России доставило более 650 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину
МЧС России доставило более 650 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 05.04.2022
МЧС России доставило более 650 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину
МЧС России доставило более 650 тонн гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР и на Украину, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T07:07
2022-04-05T07:07
2022-04-05T07:07
россия
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МЧС России доставило более 650 тонн гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР и на Украину, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Сотрудники МЧС России приняли более 3 тысяч заявлений на единовременные выплаты от жителей освобожденных территорий Украины. Кроме того, 2800 пенсионеров и работников бюджетной сферы уже получили выплаты по 10 тысяч рублей."Пункты выплат, организованные в соответствии с решением Правительства РФ, работают ежедневно, в том числе в выходные дни. С маломобильными и пожилыми гражданами проводится адресная работа, в том числе с выездом на дом", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20220402/terakt-1781449591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
МЧС России доставило более 650 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину
МЧС России доставило более 650 тонн гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР и на Украину