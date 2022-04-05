В Тбилиси назвали Украину "заповедником грузинских преступников"
Вице-премьер Грузии Цулукиани назвала Украину "заповедником грузинских преступников"
Вид на Тбилиси, Грузия
ТБИЛИСИ, 5 апр - РИА Новости. Украина стала "заповедником преступников, убежавших из Грузии", об этом заявила во вторник вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани, комментируя заявления украинских властей о том, что Тбилиси якобы помогает РФ в контрабанде санкционных товаров.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире телекомпании "Формула" заявила, что Грузия якобы предоставляет РФ свою территорию для осуществления контрабанды военной техники и запчастей. Позже представители грузинских властей сообщили, что заявления украинской стороны о контрабанде оружия - результат давления со стороны сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, которые находятся на Украине.
3 апреля, 16:55Грузия отказалась вводить санкции против России
"Не по нашей вине Украина, к сожалению, еще за время моего пребывания на посту министра юстиции превратилась в заповедник для преступников, бегущих из Грузии. Поэтому я хотела бы, чтобы украинское правительство сотрудничало не с бежавшими преступниками, а с правительством Грузии", - заявила Цулукиани журналистам.
По ее словам, заявление Верещук является "непонятной дезинформацией". "Я хочу сказать госпоже Верещук. Уважаемая коллега, поверьте, что границы Грузии контролируются. Министерство финансов Грузии опубликовало официальное заявление - следовательно, любые санкционные товары, будь то военные, материалы двойного назначения или другие, проходят строгий таможенный контроль на наших границах", - заявила вице-премьер.
В ответ на специальную военную операцию РФ на Украине западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. В Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа, отдельные ограничения вводятся на уровне компаний. США уже запретили импорт в страну российских энергоносителей, включая нефть, а к концу года от нефти из РФ планирует отказаться Великобритания.